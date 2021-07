Leandro Chamorro: “Cuando uno quiere ser candidato tiene que ser con ideas, con propuestas y con base sólidas”

Leandro Chamorro largó su candidatura para nuevamente ser el intendente de la ciudad de Las Toscas. En diálogo él, nos cuenta el porqué.

“Fundamentalmente porque creo que queda mucho por hacer, mucho camino que transitar, y falta lo mejor, la puntada final de lo que se denomina el piloto automático a una ciudad posible, a una ciudad en crecimiento, en desarrollo”.

Si bien nos cuenta que la pandemia influyó mucho en que todo se haya truncado, nunca se dejaron de hacer cosas.

Entre las obras que quedan por realizar, nos cuenta: “Queda por hacer una extensión de cloacas, la conclusión fundamental del área industrial, que si bien está todo terminado y sólo falta la cuestión intramuro y extramuro, pero hay que hacerlo”.

“Los territorios productivos para suplir las economías familiares que tenemos los proyectos hechos; el Programa Argentina Hace; el patio cultural literario y artístico en la Casa de la Cultura; el parque temático en la Isla del Medio que es una de las propuestas fundamentales para el turismo cuando esto esté funcionando de nuevo”, enumera.

También, recuerda la importancia de la vuelta a los viejos festivales: “La Fiesta de la Costa que fue declarada de interés provincial; los actos del 23 de Agosto y las actividades en el mes entero; Las Toscas Corre de Noche, que solo pudimos hacer una sola puesta”, recuerda y cuenta Chamorro.

Durante la charla, hace énfasis en la importancia de las ideas y la innovación a la hora de llevar adelante el crecimiento de una ciudad, como así también la importancia del equipo de trabajo que acompañe el mismo propósito: “Faltan un montón de cosas innovativas, creadoras, que continúen con la transformación de la ciudad, con el crecimiento sostenidos que viene teniendo la ciudad. Y no olvidarse que la falta de la cuenca cañera debe ser suplido por la economía familiar”.

“No se trata de hacer una apuesta de ser candidato por ser candidato, porque eso no existe; cuando uno quiere ser candidato tiene que ser con ideas, con propuestas y con base sólidas, y fundamentalmente, tener un esquipo de trabajo y armar un equipo de trabajo, para no ir para atrás, para no frenar el avance”.

En octubre del 2020, en la provincia de Santa Fe se aprobó la Ley de Paridad de Género, y en estas elecciones se aplicarán. Pero Leandro anticipa: “El 70% de mi gabinete está compuesto por mujeres. Es el gabinete más joven del todo el departamento General Obligado. Todas estas cosas te inyectan una terrible dosis de continuidad, en especial para las personas que tenemos fortaleza cuando tenemos que enfrentar problemas, que no nos invaden los miedos ni los temores. Y te voy a decir algo importante, nunca en mi vida fui invadido por el ser sanguíneo, intrépido, atrevido; nosotros cuando jugamos, jugamos bien”, remata el candidato por el Frente Progresista Cívico y Social.

LAS TOSCAS COMO EL PUEBLO QUE ILUMINE EL NORTE NORTE SANTAFESINO

Chamorro nos cuenta sus miradas y objetivos con los cuales mira a la ciudad. “Tenemos una propuesta para que Las Toscas sea el punto en el norte norte del General Obligado, como yo siempre digo, un norte profundo cargado de misterios, pero también de riquezas. Las Toscas tiene que ser el pueblo que ilumine ese norte”.

“Quiero destacar también lo de ser candidato: es para reflejar la seriedad y la responsabilidad con la que uno toma esta candidatura. Con la idea, con la conciencia y con el fiel compromiso con Las Toscas y con su comunidad”, resalta.

Y, para cerrar, prioriza que todas las propuestas que han hecho desde la gestión, se han cumplido. “Podemos fallar, pero nunca mentimos”.

“Desde el comienzo de esta gestión, cada vez que fui candidato, hice propuestas como las que te contaba recién. Lanzamos propuestas junto con mi equipo de trabajo y a todas las hemos cumplido porque no está el Mesías gobernando. Pero cada vez que hemos dicho algo lo hemos cumplido y esto quiero reflejarlo sobre todo en los jóvenes, que han asumido el compromiso de ser partícipes”, cuenta.

Y agrega: “No solo hay que ser intendente para ser partícipe del crecimiento de la ciudad, sino mirar y observar la generación que viene, la generación del mañana. Que observe y vea y pregunte a los mayores que cada vez que he hecho una propuesta como intendente la he cumplido. En algunas cosas lógicamente podemos fallar, pero nunca mentimos”.

“Esa es la verdad por la cual me animo, y deseo, y quiero ser el intendente por 4 años más”, termina diciendo Leandro Chamorro, actual intendente de Las Toscas y candidato para seguir siéndolo.