En 5 años el TC aumento 1015%

La devaluación del peso podría continuar. El gobierno sale con una batería de medidas para no perder más reservas. El colapso está cada vez más cerca. Necesitan acordar con el FMI o que le presten como mínimo U$S 19.170 millones en DEG. Todos los números que necesitás conocer para tomar buenas decisiones.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero



¿Qué sucedió en los últimos 5 años?

. – El PBI, entre el primer trimestre de 2016 y 2021, cayó el 13,5%. El dólar oficial, desde julio de 2021 a julio 2016, aumentó el 538% y el dólar blue el 1.015%.

¿Por qué no caímos en una híper inflación?

. – Muy simple, los gobiernos procedieron a colocar más impuestos, cepos, reestructuración de la deuda en dólares y en pesos, cierre de exportaciones y limitación de importaciones.

¿Argentina no es libre?

. – En absoluto, desde el año 2011 convivimos con un cepo al dólar que solo se soltó entre 2016 y 2019. La mala administración de las cuentas públicas obligó a volver a las restricciones que hoy se hacen insoportables.

¿El fin de semana se trabajó en restricciones a la compra de dólares?

. – Correcto, se limita en monto la operatoria del Contado Con Liquidación y, por otro lado, volvemos a las limitaciones entre operar en el mercado único de cambios y Contado Con Liqui. Esto habla a las claras de que el gobierno no tiene reservas y prefiere cuidar su poder de fuego.

Las reservas son muy bajas

. – El gobierno no tiene poder de fuego para controlar al dólar con las reservas. Sin embargo, podría salir a vender bonos para controlar el valor del dólar, cuenta con aproximadamente más de U$S 10.000 millones en bonos para poder intervenir en el mercado. Por otro lado, podría vender más de U$S 4.000 millones en el mercado de futuros del dólar para contener una suba del tipo de cambio oficial. A todo esto, se suma la posibilidad de restringir importaciones. Por si todo esto fuera poco, en la jornada del sábado, antes del partido final de la Copa América, de noche, a oscuras y tratando que nadie se entere, sacaron nuevas circulares poniendo trabas y límites a la operatoria del Contado con Liquidación. Nuestros suscriptores privados la tuvieron en sus manos al final del partido.

¿Cómo se enfrentan los vencimientos con el FMI?

. – Se le pagaría con los Derechos Especiales de Giro (DEG) que recibirían del propio organismo. Queda por definir si el gobierno buscará un acuerdo con el FMI o, como dicen en off the record, saldrían a buscar un préstamo de Derechos Especiales de Giro de otros países para pagarle al FMI.

¿Cuánto nos enviará el FMI a corto plazo?

. – Recibiremos U$S 4.354 millones, con lo cual habría que pedir prestado a terceros países la friolera de U$S 40.875 millones. Países como Rusia podrían aportar DEG a esta estrategia.

Si esto ocurre, no necesitaríamos un acuerdo con el FMI

. – Correcto, pero quedamos comprometidos con quien nos financia. No sé si me explico.

¿Cómo seguirá el mercado cambiario?

. – Muy ajustado, creemos que ya comienza a darse un gran debate, por ejemplo, esta es la evolución del tipo de cambio oficial versus el blue:

Es una locura

. – En los últimos 24 meses el dólar blue duplicó al oficial, hemos visto en los últimos 12 meses que la evolución de uno y otro tendió a igualarse. Lo que nosotros creemos es que, si vuelve la desconfianza en un escenario de escasas reservas, abundancia de pesos y vencimientos de deuda agobiantes, la diferencia entre ambos precios se volverá a acentuar.

¿Cómo ves la semana?

. – Vemos una nueva suba del dólar blue, las desprolijidades en las comunicaciones del Banco Central son una alerta de la crisis que vivimos. Un sábado a la noche, antes del partido, se trabaja para llegar a la apertura del lunes sin fuga de divisas, no hace falta agregar más nada.

¿Qué viene esta semana?

. – El día 14 de julio el índice de precios al consumidor, la mayoría de las consultoras estiman el 3,2% mensual, eso ya nos colocaría en una inflación anualizada del 50% anual. En julio del 2020 la inflación había sido del 1,9%. También el índice de utilización de capacidad instalada, cuenta de generación de ingresos e insumo mano de obra, indicador de servicios públicos y estadísticas de turismo.

Conclusiones

. – Gobierno con poder de fuego para pisar el dólar MEP, fuertes restricciones para el Contado Con Liqui, pueden venir ventas masivas en el mercado de futuro del dólar y restricción de importaciones. El dólar blue es el único que queda libre y seguirá a la suba.

. – No vemos fuertes subas para las materias primas, cuidado con el petróleo que podría retroceder y esto afectar a soja y maíz, que el viernes en Chicago cerraron a U$S 487 y U$S 202 la tonelada a cosecha, quedaron en el olvido los U$S 600 y U$S 300 la tonelada. El que no vendió ……

. – Mercado de bonos muy castigado por ventas del Estado, y acciones planchadas afectadas por el contexto mundial.

. – En ganadería hay más margen de ganancia por la baja del maíz, que descendió más que el precio del gordo. El maíz llegó a valer $ 23.000 la tonelada y hoy está en torno de los $ 17.000. El gordo bajó de $ 220 a $ 195. El ternero, por ahora y solo por ahora, está en torno de $ 220, pero me parece que tomará un rumbo alcista.