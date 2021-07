Florencia: Acto conmemorativo al 9 de Julio Día de la Independencia

El viernes 9 de julio, siendo las 10:30 horas, el intendente Rubén Carlos Quain, el secretario de gobierno Hugo Martínez, directivos de las distintas Instituciones Educativas y la referente de la Secretaría de Cultura, Educación y Deporte Claudia Sandez participaron del acto en la plaza central de la ciudad con el fin de celebrar un aniversario más de la Independencia Argentina.

Palabras del intendente

El intendente municipal pronunció algunas palabras alusivas en honor a la fecha, manifestando que “Un día como hoy hace 205 años un grupo de personas que representaban a las provincias de nuestro país, se reunieron en la ciudad de Tucumán para declarar la Independencia de Argentina. No fue fácil, pero el profundo sentimiento de libertad y la fuerza de muchos argentinos, hicieron que este sueño se hiciera realidad”.

Quain relaciona aquel difícil pasado para alentar a la comunidad a continuar, sin importar las adversidades presentes y aseguró que “Este año, la pandemia nos obliga a ser responsables para poder salir adelante una vez más como país. Sabemos que no es fácil, pero no es imposible, al igual que aquellos hombres y mujeres en 1816 se encontraban ante un enorme desafío, y hoy, como argentinos, estamos ante otro. Para hacerles honor a ellos, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. La salida de la pandemia es colectiva y no individual, con un estado fuerte y presente que promueva la igualdad social y el bienestar de todos”.

Número artístico y ofrenda floral

El ejecutivo municipal y el excombatiente de la Guerra de Malvinas Ramón Gauna realizaron una ofrenda floral a los pies de la estatua del General San Martín en honor a los que dieron su vida para defender la patria.

Para finalizar, se realizó una expresión artística a cargo de los profesores Vanina Turbay y Walter Aguirre colaboradores del Municipio.