Plan de vacunación: Provincia pide que se anoten los menores de 30 años

Con la llegada de casi 40 mil dosis de Sputnik V ya se podría empezar a vacunar a la población sub 30.



El plan de vacunación en Santa Fe avanza a buen ritmo y esta semana se superaría la barrera de los 35 años en el programa de turnos. Además, con el arribo de 39.600 dosis de Sputnik V, se podría iniciar una inmunización de los sub 30.

«Estamos acercándonos al grupo de 35 años, sin factores de riesgo. Cada vez estamos bajando más las edades», celebró Sebastián Torres, coordinador de Dispositivos Territoriales del Ministerio de Salud de la provincia, en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9.

«El próximo fin de semana vamos a empezar a turnar a los sub 35 años, así que es muy importante que estén atentos. Muchos no se imaginaron que la campaña iba a avanzar tan rápido y no se inscribieron», indicó el encargado del centro de vacunación de la ex Rural, y anticipó: «La próxima semana vamos a estar bajando a los sub 30».

Según explicó el funcionario, en el mes de junio se inocularon más de 800 mil santafesinos, llegando a un récord el martes pasado, con 41 mil aplicaciones, y se espera que el ritmo continúe en el mismo camino.

«Tenemos más o menos 2 millones de santafesinos inscriptos, de los cuales el 72% ya está vacunado con al menos una dosis», dijo Torres y aclaró: «La capacidad operativa nuestra se puede seguir extendiendo, tanto en horario o puesto de vacunación» .

Asimismo, el coordinador de Dispositivos Territoriales del Ministerio de Salud de la provincia advirtió que aún «queda una parte pequeña de la población que no se inscribió» y sugirió que los distraídos se sumen a la campaña de vacunación.

Inscripción al plan de vacunación: https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid/inicio

MÁS DOSIS DE SANTA FE



Una nueva partida de 500.850 vacunas del componente 1 de Sputnik V será distribuida entre este lunes y martes en todo el país por el Gobierno nacional, en el marco del plan estratégico de inmunización contra el coronavirus.

Así lo informó este lunes el Gobierno nacional en un comunicado en el que además consignó que «más de 18 millones de personas recibieron la primera dosis» de la vacuna.

«Luego de realizar el proceso de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento en el centro logístico de Benavidez, entre hoy y mañana, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibirán sus cuotas de dosis de la inoculación» , precisa el comunicado

Las vacunas son las desarrollada por el Instituto Gamaleya, de Rusia, que arribaron al país el pasado viernes.

En tanto, de acuerdo al criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponderán 196.800 dosis, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 23.400, a Catamarca 4.950, un Chaco 13.500, un Chubut 7.200, un Córdoba 42.300, un Corrientes 12.600 y Entre Ríos 15.300.

A su vez, un Formosa 7.200, un Jujuy 8.550, un La Pampa 4.050, un La Rioja 4.500, un Mendoza 22.500, un Misiones 14.400, un Neuquén 7.800, un Río Negro 8.400, un Salta 16.200, un San Juan 9.000, un San Luis 6.000, un Santa Cruz 4.200, un Santa Fe 39.600, un Santiago del Estero 11.400, un Tierra del Fuego 1.800 y Tucumán 19.200.