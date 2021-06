Florencia: Quain realizó un repaso de la gestión

El intendente de Florencia, Rubén Quain realizó un repaso de la gestión e hizo algunas aclaraciones.

En la mañana del viernes 11 de junio, el intendente Rubén Carlos Quain junto al secretario de gobierno Hugo Martínez, se refirieron al tema de la pandemia del Covid-19, turismo, generación de puestos de empleo y nuevas obras.

Manejo de los fondos destinados a combatir la pandemia

El intendente se refirió al tema diciendo que “desde el año pasado cuando aparecieron los primeros casos fatales en Chaco de Covid-19 tuvimos la precaución combinados con la provincia para hacer el control de la frontera en sanidad y desinfección, a partir de esa fecha estamos trabajando con un equipo de chicos contratados por la Municipalidad para atender esa circunstancia tan importante, que en su momento nos visitó el gobernador Omar Perotti con la ministra Silvina Frana para ver cómo estaba funcionado”.

Por otra parte, el intendente precisó “los fondos Covid-19 consiste en todo lo que es gastos de mantenimiento que es el control de ex-peaje, sanidad que son chicas contratadas y más el equipo de desinfección que era de 24 horas y que ahora es turno diurno solamente por la seguridad, ya que de noche no hay (personal policial). Después de eso, hay que tener en cuenta que, a todos los móviles de la seguridad en su momento, ya sea de Gendarmería, Policía Federal, Seguridad Vial, vehículos de la localidad, Policía local, vehículos de Bomberos, de la Rural a todos se le fue asistiendo en las deficiencias que tenían ya sea batería, cubierta, amortiguadores y combustible. Después tenemos la parte social lo cual va destinado a las distintas familias necesitadas y a las familias aisladas por Covid-19 todas las semanas. Otras inversiones son las personas que asisten a los adultos mayores, menores y embarazadas; el personal que ayuda para la vacunación en el hospital; se colabora con el traslado de los adultos mayores, son cosas importantes donde el Municipio invierte mucho”.

Asistencia al sector turístico

En cuanto al turismo el intendente aseguró que “cuando sale el Decreto Provincial la Junta de Protección Civil local se adhiere automáticamente, después tenemos la nota que presentaron muchos vecinos, no aclararon la firma, sí el número de documento…, nosotros nos adherimos al Decreto Provincial y lo que determina el Decreto es Ley, no podemos salir de la Ley”.

El secretario de gobierno comentó que “ellos no desconocen la problemática y la gestión apuesta a que el turismo se desarrolle para generar trabajo, pero hay que entender este contexto donde estamos atravesando una situación peor que el año pasado. Anabel Jones les expresó a estas personas que había una serie de líneas de ayuda para los que trabajan en el turismo tanto para cabañeros, guía de pesca entre otras actividades pero que en muchos casos no se pueden tramitar porque no se encuentra la actividad registrada en el AFIP…” sostuvo Martínez.

Fuerte apuesta a la creación de fuentes de trabajo

Estuvo en Florencia personal de la EPE para ultimar detalles de la obra de iluminación en Puerto Piracuá. “Tenemos que hacer limpieza de los arbolados y tratar de hacer lo menos posible para no sacar la flora del lugar; la predisposición, el acompañamiento está y la decisión política de ejecutar la obra” afirmó Quain.

También recordó las obras en la planta de elaboración de dulce, que generará fuentes de trabajo al igual que la instalación del futuro parte industrial, para lo cual ya se han adquirido tierra con fondos propios, y existe el firme compromiso del gobernador de empezar este año el gasoducto en la ciudad, que permitirá que la producción local tengas menos costos de producción y buen nivel de competitividad.

Obras

Se realizará esta semana la apertura de calles en la zona norte de la ciudad para comenzar a marcar alrededor de 50 lotes para la construcción de viviendas. Esta zona de Florencia aún no tiene dominio lo cual lleva un tiempo jurídico conseguirlo, una obra que llevará a la ampliación de la ciudad y a futuras obras, y está contemplado conservar el área de la ribera del arroyo Tapenagá.

Para finalizar, Martínez afirmó que “pronto habrá grandes e importantes obras realizándose en muchos barrios de iluminación, de cordones, de deforestación. Se van a continuar con las obras a un ritmo que no se va a cortar, fruto de las gestiones que se vienen haciendo de obras públicas, pero también de cultura, educación que vamos a ir informando, largas gestiones que hacemos felizmente con un gobierno que está escuchando nuestras solicitudes atrasadas para beneficio de toda la comunidad”.