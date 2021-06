Sukerman: “No hay vacunatorios VIP en la provincia de Santa Fe”

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad concurrió a la Legislatura para informar acerca del plan de vacunación que lleva adelante la provincia. “Los sistemas de control están actuando, y si hubo algún error los responsables pagarán las consecuencias. No existe aval político”, enfatizó.

Respecto de las denuncias por la implementación del sistema, Sukerman aseguró que “la provincia tiene sistemas de control y eso no significa que no pueda haber errores, filtraciones o gente que se quiera saltear, pero no es una decisión política. Está claro que en Santa Fe no hay vacunatorios VIP”, al tiempo que enfatizó que “es absolutamente falso que haya una estructura política avalada por el gobernador y sus ministras y ministros que facilite esto”.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad agregó que la provincia tiene entre sus sistemas de control la Sindicatura de la provincia, que comparte información con la Sindicatura General de la Nación (Sigen), más allá de los controles que realiza cada funcionario, aunque esto no significa que no pueda haber errores. “No hay en la provincia lugares para vacunar con privilegios a determinadas personas y todos los funcionarios y las funcionarias que dependan de la provincia van a sufrir las consecuencias si se comprueba alguna irregularidad”, afirmó.

En este sentido, aseguró que ya hay investigaciones en marcha: “Queremos dejar absolutamente claro que ante cada situación que no correspondía, el gobierno actuó, y se iniciaron sumarios, Fiscalía está investigando”.

“Desde el primer momento el gobernador Omar Perotti fue absolutamente claro y contundente en cuanto a predicar con el ejemplo. El gobernador decidió que ni él ni ninguno de sus ministros y ministras se iban a vacunar con alguna prioridad ni privilegio y en ese sentido cada uno se vacunó cuando le tocó el turno, con la única excepción de la ministra de Salud, por ser estratégica y estar al mando de todo esto”, indicó Sukerman.

Asimismo, el ministro explicó que “el propio gobernador Omar Perotti y cada una de sus ministras y ministros se vacunó cuando les tocó y quiero recordar algo que no se dijo mucho: el gobernador Perotti y la mitad su gabinete sufrieron el Covid antes de ser vacunados y en muchos casos la pasaron mal y debieron ser hospitalizados y sus familiares también”.

“Quiero recordar que fue el propio gobernador Omar Perotti el que sufrió la difamación de él y de su familia, y él mismo tuvo que realizar una denuncia penal para aclarar la situación de que ni él ni su familia se habían vacunado, hasta tuvo que someterse a exámenes bioquímicos para probar que esto no había sucedido”, subrayó Sukerman.

ORGULLOSOS POR EL PLAN DE VACUNACIÓN

Más adelante, en su alocución, Sukerman se refirió al plan de vacunación que el gobierno de la provincia continúa fortaleciendo en todo el territorio. “Me parece que esa tirantez, esa tensión, quizás esa estrategia de querer difamar ensuciar algo de lo que nosotros estamos orgullosos y sumamente agradecidos a todo el personal de salud a lo largo y a la ancho de la provincia”, indicó.

“Quiero dejar absolutamente claro que nosotros estamos orgullosos de nuestra campaña de vacunación, y no solamente la campaña sino también los testeos, la infraestructura sanatorial y hospitalaria que se pudo generar en todos estos meses, lo que tiene que ver con las ayudas económicas a los sectores perjudicados por la pandemia. Es decir son los cuatro hitos que nosotros marcamos de esta situación de pandemia”, aseguró.

Por otra parte, Sukerman destacó: “Ya aplicamos un millón de vacunas y estamos avanzando en negociaciones para que la provincia pueda colaborar con nación para adquirirlas. La rapidez con que ahora están llegando y se están aprovechando, vacuna que llega vacuna que se aplica y en ese sentido para el fin de semana vamos casi a 50 años. Y esto implica que en muy poco tiempo vamos a alcanzar esa inmunidad de rebaño que durante tanto tiempo hablamos y queremos conseguir, además de la baja que se registra en los casos y la baja en la ocupación de camas que se va dando paulatinamente, para que podamos volver a la vida que queremos”.

DIÁLOGO PERMANENTE CON LA LEGISLATURA

En otra parte de sus palabras ante los diputados y diputadas de la provincia, el ministro aseveró: “Es un placer poder estar en la Legislatura, forma parte de mis objetivos centrales; desde febrero hemos tenido diálogo con los partidos políticos de los distintos bloques y he venido también otras veces para reuniones públicas a la Legislatura. Para nosotros no es solamente un derecho sino también una obligación para informar a las diputadas y diputados y a la población”.

“No tenemos nada que esconder – continuó. La ministra de Salud, Sonia Martorano, habla permanentemente con los medios de comunicación, y además en cada reunión del Comité de Emergencia y en cada situación que ha sido requerida se ha aportado toda la documentación, toda la información y todas las respuestas”, agregó el ministro.

“Más allá de las formas, que ahí lamentablemente tenemos diferencias con la Legislatura que aprobó una interpelación porque entendemos que no hacía falta porque nosotros estamos a disposición, venimos caminando hasta acá”, señaló Sukerman.

“Lamentamos que nos hayan arrimado más de 30 preguntas, las 5 iniciales más 26 preguntas más, más las subpreguntas, más el pedido de informes, y nos lo hayan entregado el viernes a las 14.05, ni siquiera tuvimos un día hábil, por lo tanto todavía estamos recibiendo información y desde ya aclaramos que la información que todavía no podemos disponer la vamos a acercar apenas podamos porque queremos responder todas las preguntas”, puntualizó el titular de la cartera de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad.

“Hubiese sido una maravillosa oportunidad para que me acompañe la ministra de Salud, como estaba diciendo, porque ella quería venir, y está absolutamente predispuesta y de hecho si la llegan a citar está absolutamente a su disposición y desde ya agradezco a todo el equipo de Salud que me ha posibilitado la información para poder dar cada una de las respuestas”, concluyó Sukerman.