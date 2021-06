«Segundo semestre con inflación y estrategia para financiarte»

El gobierno acelera la campaña de vacunación para llegar a las elecciones sin crisis sanitaria. El día después de la apertura de la economía tendremos demanda y poca oferta, la inflación será muy alta. Estrategias para el escenario que viene.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Cómo viene junio?

. – Es un mes en donde la vamos a pasar mal, con cierres parciales y estado de ánimo por el piso, la actividad se está cayendo, los stocks se van consumiendo, la tarjeta está bajo 7 llaves y la gente muy cansada.

¿Llegan vacunas?

. – Creo que nos van a tapar de vacunas, hay gestiones muy avanzadas. El gobierno necesita que la economía esté abierta el 12 julio, dos meses antes de las elecciones PASO. Si no es el 12 de julio, será el 1 de agosto, pero no más allá de esa fecha.

¿Cómo ves la transición?

. – Creo que los empresarios están escaldados a la hora de invertir, cuando parece que todo se va a solucionar, viene una nueva recaída. A principio de año la mayoría de los consultores esperaban que la economía rebotara un 6% luego de una caída del 10%. Hoy el rebote está limitado a la zona entre 4% y 5%.

¿El problema es la pandemia?

. – No, el problema es Argentina. Brasil va recuperar, en el año 2022, todo lo que perdió en el año 2021, Chile es otro caso similar. En Argentina no tenemos plan económico, el Estado se queda con el dinero del sector privado, y lo invierte mal. El Estado absorbe el crédito del sector privado, de cada $ 5 de financiamiento, $ 4 se los lleva el Estado y $ 1 el privado. En el caso de los exportadores sucede lo mismo, el que exporta soja ve que el precio FOB es de U$S 562 y lo que le queda en el bolsillo son U$S 200. Así no hay plata que alcance.

¿Qué piensa el gobierno?

. – El gobierno está convencido que se sale con más Estado, por eso aumentó el impuesto a los bienes personales, retenciones, creó el impuesto país y el impuesto a la riqueza, ahora modificó el impuesto a las ganancias para empresas aumentando la presión tributaria. Está claro que el gobierno no quiere que quede dinero en manos del sector privado.

Es complejo

. – No es complejo, es el gobierno que ganó en las últimas elecciones. Está exponiendo el plan de gobierno que más se ajusta con su forma de pensar la economía. Es una propuesta económica parecida a la 2012 – 2015. Esta propuesta, a nuestro juicio, quedó vacía de contenido. En primer lugar, el gobierno no tiene el respaldo político que tenía el gobierno de esa época. En segundo lugar, este gobierno cuenta con menos reservas y dinero del Anses para financiar subsidios y déficit fiscal. En tercer lugar, el PBI es más bajo que en esa época. En cuarto lugar, la cantidad de desempleados y personas debajo de la línea de la pobreza es más alta que en aquella oportunidad. Por último, en la actualidad contamos con menos inversión pública, privada y el doble de inflación.

¿Cómo sigue la inflación en los próximos meses?

. – El gobierno está haciendo foco en la vacunación, pero de ninguna manera en la economía. Si en agosto logramos inmunidad de rebaño, o la economía comienza a estar con un mayor grado de apertura, muchos sectores de la sociedad con poder adquisitivo saldrán a demandar productos. En la actualidad, dada la gran incertidumbre, nadie está trabajando para poder ofrecer una oferta de productos en el mercado. Al momento de la apertura, mayor demanda y falta de oferta va a generar una fuerte suba de precios. Eso podría ocurrir en los primeros 90 días en que el mercado vuelva a la normalidad.

No te entiendo bien, ¿me lo explicás mejor?

. – Hoy las empresas no tienen capital de trabajo y trabajan con un stock muy bajo de productos. Si la apertura de la economía nos sorprende en agosto, y los ciudadanos que tienen poder adquisitivo salen a demandar bienes y servicios, ante la falta de oferta viviremos 90 días de precios muy altos en la economía. El que busque un auto cero kilómetros no lo va a encontrar, por ende, el usado aumentará de precio.

¿Para cuándo crees que ocurra?

. – La economía podría volver a abrirse entre 45 y 60 días antes de las elecciones PASO, esto sería entre el 15 de julio y 1 de agosto aproximadamente. Con la economía abierta, es probable que agosto, septiembre y octubre tengamos niveles de inflación mucho más altos que la media de los últimos meses.

En los últimos meses la inflación fue del 4% mensual

. – A eso me refería, creo que la inflación puede jugarle una mala pasada al gobierno. Están trabajando en incentivar la demanda, pero poco han realizado para dinamizar la oferta. Es cierto que la incertidumbre de la crisis sanitaria no les ha permitido enfocarse en este tema, pero lo que será inevitable es la consecuencia. El mercado se juega entre la oferta y la demanda, si en la apertura de la economía la oferta es escasa y la demanda abundante, los precios serán mucho más elevados.

¿Me llevo un pronóstico de inflación más elevado para el segundo semestre?

. – Correcto, creo que la inflación en el primer semestre será del 24%, y no descartemos una inflación que puede oscilar entre el 24% y 30% para el segundo semestre.

¿Qué puede pasar con el dólar?

. – El dólar mayorista está pisado, pero si terminamos el año con una inflación del 48% al 54% anual, el dólar oficial no puede incrementarse solo 31% en el año. Es lógico que en algún momento el dólar oficial suba.

¿Cuánto?

. – El gobierno pautó una devaluación del dólar oficial del 25%, hoy la está proyectando en el 31%, para fin de año, en el mejor escenario, estaría entre el 38% y 42% anual, esto implicaría que el dólar oficial a fin de año tendría que estar entre $ 116 y $ 120 como mínimo. En torno de esos valores, seguiríamos atrasados contra la inflación.

¿Cuánto está hoy el dólar a diciembre de 2021 en los futuros?

. – El dólar a diciembre 2021 cotiza a $ 115,60, nos parece que está bajo mirándolo desde nuestra perspectiva.

¿Qué pasaría con los dólares alternativos?

. – Los dólares alternativos están subiendo. El dólar bolsa vale $ 160 y el dólar de equilibrio, entre los pasivos monetarios y reservas, está en $ 148.

¿Eso significa que los dólares alternativos van a bajar?

. – De ninguna manera, lo que te dice el precio de los dólares alternativos es que algo se está haciendo mal, y que pronto lo verás en el mercado. La suba del dólar está reflejando los problemas que van a llegar.

¿Ves más difícil la salida económica el día después de la pandemia?

. – La pandemia es como una inundación, cuando estás con el agua en tu casa y las botas puestas estás mal, pero cuando baja el agua estás peor. Todo será más complejo. Hay que mirar el 2022.

¿Qué dice tu amigo el Banquero Black?

. – Los bancos están llenos de pesos, las tasas están muy bajas, la preferencia por la liquidez es alta. El Estado paga muy buenas tasas por colocar excedentes en leliq o bonos del Estado. No hay incentivos a invertir en el sector privado, el Estado es una aspiradora de fondos. La colocación de bonos o fideicomisos en el mercado se realizan a tasas inferiores al 40% anual, y los costos de colocación son del 6% al 8% anual en la mayoría de los casos. Los bancos tienen pocos negocios, prestan al Estado, y con eso ganan dinero. Suficiente por ahora.

¿Qué dice tu amigo Tantu, el que vende grúas?

. – Se venden grúas por todo el país, con el dólar oficial tan bajo, créditos a tasas bajas y los beneficios fiscales hay un mayor movimiento en la venta. Tenés que sumarle que el gobierno nacional comenzó a largar un poco más de dinero para obra pública, se reactivó Vaca Muerta, en el norte se está trabajando con el litio y en la región cuyo la explotación de cobre mejora por la suba de precios.

¿Qué te dice tu amigo Mesana, el inmobiliario?

. – Si al campo no le sacarían tantos dólares, venderían mucho más. El Estado le saca U$S 362 al que exporta soja, U$S 140 al que exporta maíz y U$S 145 al que exporta trigo, si le dejaría la mitad de todo lo que sacan las ventas de propiedades se multiplicarían y los precios serían el doble de los actuales.

¿Qué me querés decir?

. – Si comprás propiedades a los precios actuales, cuando venga un presidente más razonable, no hay dudas que los precios subirán. Por otro lado, hoy podés aprovechar el blanqueo, tenés tapón fiscal y un inmueble en construcción a precio muy bajo en función de la media de los últimos años, y ni que hablar con la media del valor de las propiedades en la región.

¿Qué dice Bigote?

. – Está muy enojado, los exportadores están pagando en la soja U$S 20 menos que la capacidad de pago, no hay cupos y juegan con los problemas de logística del productor. Por otro lado, los insumos están volando. El que no cerró precios de venta próxima campaña y compró insumos la tendrá complicada.

¿Estuviste con él?

. – Perdió una apuesta conmigo y me evita, pero sé que anda cancelando deuda con todos los bancos y pagando tarjetas.

¿Está mal de guita? ¿Le cortaron el crédito?

. – Para nada, cancela créditos y saca nuevos a 365 días, teme que si espera a julio, cuando tenga que renovar, la tasa esté más elevada, prefiere cancelar ahora, y se toma 365 días. Compra insumos, aprovecha el IVA, y paga pesificado a un año.

No tiene un pelo de zonzo

. – La ve abajo del agua, pero es duro para pagar las apuestas.

¿Qué guardarías soja o maíz?

. – Yo vendería todo y me pasaría a dólar.

No sos el dueño de la verdad, yo soy cabeza dura y voy a guardar

. – Vas a pagar un paquete de ganancias.

Me la banco

. – Guardaría maíz, se estiman 46 millones de toneladas para esta cosecha, hay vendidos con precio 24,3 millones, restan vender 21,7 millones, y faltan 9 meses para que llegue el maíz nuevo. Me parece que el maíz bajará en julio por la cosecha del tardío, pero si siguen vendiendo a este ritmo va a faltar. En soja hay sin vender 30,7 millones de toneladas, y deberíamos tener un stock remanente de otras campañas de 9 millones de toneladas. Sobra soja por todas partes.

Conclusión

1) Vamos a un escenario de vacunación masiva con apertura de la economía para el mes de agosto, el gobierno buscará por este medio recuperar la confianza perdida y hacer un buen papel en las elecciones.

2) Las empresas tienen bajos stock y no hay mercadería, una temprana apertura nos mostrará una demanda fuerte y una oferta escasa, esto producirá importantes saltos de precio.

3) La inflación del primer semestre será del 24%, para el segundo semestre esperamos una cifra similar o superior. Comprar bonos que ajusten por inflación o un plazo fijo ajustado por UVA es una buena alternativa

4) Los créditos están regalados, hay que pagar los existentes y sacar nuevos a mayor plazo.

5) Los dólares alternativos están marcando el camino, comenzaron a subir antes de mostrar una suba fuerte de los pasivos monetarios o baja de las reservas.

6) En este escenario de mayor inflación y suba de dólares alternativos, las acciones podrían ser un resguardo de valor, se haría una gran diferencia si el oficialismo hace un mal papel en las elecciones. Los bonos en dólares podrían subir, pero ojo que un default con el Club de París no será gratis.