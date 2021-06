El fixture de la Eurocopa 2021

La Eurocopa de fútbol 2021 se disputa del 11 de junio al 11 de julio. La Euro 2021 (ex UEFA Euro 2020) se podrá seguir por DirecTV Sports (se necesita ser cliente del operador satelital) o TNT Sports (requiere contratar el Pack Fútbol).

El partido inaugural se juega en el Estadio Olímpico de Roma el viernes 11 de junio para un partido del Grupo A que enfrenta a Italia y Turquía. Seguirá después un mes de competición hasta la final del domingo 11 de julio en el mítico Wembley (Inglaterra).

Estas son las principales fechas:

– 11 al 15 de junio: primera jornada de la fase de grupos

– 16 al 19 de junio: segunda jornada de la fase de grupos

– 20 al 23 de junio: tercera jornada de la fase de grupos

– 26 al 29 de junio: octavos de final

– 2 y 3 de julio: cuartos de final

– 6 y 7 de julio: semifinales

– 11 de julio: final de la Eurocopa

Las sedes de la Euro 2021

Conforme al deseo del expresidente de la UEFA, Michel Platini, que había imaginado esta Eurocopa paneuropea, trece ciudades en trece países habían sido inicialmente definidas, pero Bruselas (Bélgica) fue después descartada. Por tanto, la Eurocopa en 2020 habría tenido que tener lugar en doce ciudades sede, antes de ser aplazada un año debido a la pandemia.

Deseosa de organizar un torneo con público en las tribunas, la UEFA descartó finalmente el 23 de abril a su vez a Bilbao y a Dublín, ante la falta de garantías respecto a contar con espectadores. Los partidos previstos en Bilbao fueron transferidos a Sevilla y los programados en Dublín se juegan en San Petersburgo y en Londres.

– Amsterdam (Países Bajos), Johan-Cruyff Arena (54.000)

– Bakú (Azerbaiyán), Estadio Olímpico (69.000)

– Bucarest (Rumania), National Arena (54.000)

– Budapest (Hungría), Estadio Ferenc-Puskas (68.000)

– Copenhague (Dinamarca), Estadio Parken (38.000)

– Glasgow (Escocia), Hampden Park (51.000)

– Londres (Inglaterra), Estadio de Wembley (90.000)

– Munich (Alemania), Allianz Arena (70.000)

– Roma (Italia), Estadio Olímpico (68.000)

– San Petersburgo (Rusia), Estadio de San Petersburgo (61.000)

– Sevilla (España), Estadio Olímpico La Cartuja (57.000)

Grupos de la Eurocopa 2021

Grupo A (Roma/Bakú): Turquía, Italia, Gales, Suiza

Grupo B (Copenhague/San Petersburgo): Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Rusia

Grupo C (Ámsterdam/Bucarest): Países Bajos, Ucrania, Austria, Macedonia

Grupo D (Londres/ Glasgow): Inglaterra, Croacia, República Checa, Escocia

Grupo E (Sevilla/San Petersburgo): España, Suecia, Polonia, Eslovaquia

Grupo F (Munich/Budapest): Portugal, Francia, Alemania, Hungría

EL FIXTURE DE LA EUROCOPA 2021

Partidos de etapa de grupos

Viernes 11 de junio

Grupo A: Turquía – Italia (16.00) – TNT Sports y DirecTV Sports

Sábado 12 de junio

Grupo A: Gales – Suiza (10.00) – DirecTV

Grupo B: Dinamarca – Finlandia (13.00) – TNT Sports y DirecTV

Grupo B: Bélgica – Rusia (16.00) – DirecTV

Domingo 13 de junio

Grupo D: Inglaterra – Croacia (10.00) – TNT Sports y DirecTV Sports

Grupo C: Austria – Macedonia del Norte (13.00) – DirecTV

Grupo C: Países Bajos – Ucrania (16.00) – DirecTV Sports

Lunes 14 de junio

Grupo D: Escocia – República Checa (10.00) – DirecTV Sports

Grupo E: Polonia – Eslovaquia (13.00) – DirecTV Sports

Grupo E: España – Suecia (16.00) – TNT Sports y DirecTV Sports

Martes 15 de junio

Grupo F: Hungría – Portugal (13.00) – DirecTV Sports

Grupo F: Francia – Alemania (16.00) – TNT Sports y DirecTV Sports

Miércoles 16 de junio

Grupo B: Finlandia – Rusia (10.00) – DirecTV Sports

Grupo A: Turquía – Gales (13.00) – DirecTV Sports

Grupo A: Italia – Suiza (16.00) – TNT Sports y DirecTV Sports

Jueves 17 de junio

Grupo C: Ucrania – Macedonia del Norte (10.00) – DirecTV Sports

Grupo B: Dinamarca – Bélgica (13.00) – DirecTV Sports

Grupo C: Países Bajos – Austria (16.00) – TNT Sports y DirecTV Sports

Viernes 18 de junio

Grupo E: Suecia – Eslovaquia (10.00) – DirecTV Sports

Grupo D: Croacia – República Checa (13.00) – TNT Sports y DirecTV Sports

Grupo D: Inglaterra – Escocia (16.00) – DirecTV Sports

Sábado 19 de junio

Grupo F: Hungría – Francia (10.00) – DirecTV Sports

Grupo F: Portugal – Alemania (13.00) – TNT Sports y DirecTV Sports

Grupo E: España – Polonia (16.00) – DirecTV Sports

Domingo 20 de junio

Grupo A: Italia – Gales (13.00) – TNT Sports y DirecTV Sports

Grupo A: Suiza – Turquía (13.00) – DirecTV Sports

Lunes 21 de junio

Grupo C: Macedonia del Norte – Países Bajos (13.00) – DirecTV Sports

Grupo C: Ucrania – Austria (13.00) – DirecTV Sports

Grupo B: Rusia – Dinamarca (16.00) – DirecTV Sports

Grupo B: Finlandia – Bélgica (16.00) – DirecTV Sports

Martes 22 de junio

Grupo D: República Checa – Inglaterra (16.00) – TNT Sports y DirecTV Sports

Grupo D: Croacia – Escocia (16.00) – DirecTV Sports

Miércoles 23 de junio

Grupo E: Eslovaquia- España (13.00) – DirecTV Sports

Grupo E: Suecia – Polonia (13.00) – DirecTV Sports

Grupo F: Alemania – Hungría (16.00) – DirecTV Sports

Grupo F: Portugal – Francia (16.00) – TNT Sports y DirecTV Sports

Octavos de final

Sábado 26 de junio

– 2° A vs. 2° B P38 (13.00)

– 1° A vs. 2° C P37 (16.00)

Domingo 27 de junio

– 1° C vs. 3° D/E/F P40 (13.00)

– 1° B vs. 3° A/D/E/F P39 (16.00)

Lunes 28 de junio

– 2° D vs. 2° E P42 (13.00)

– 1° F vs. 3° A/B/C P41 (16.00)

Martes 29 de junio

– 1° D vs. 2° F P44 (13.00)

– 1° E vs. 3° A/B/C/D P43 (16.00)

Cuartos de final

Viernes 2 de julio

– P41 vs. P42 P45 (13.00)

– P39 vs. P37 P46 (16.00)

Sábado 3 de julio

– P40 vs. P38 P47 (13.00)

– P43 vs. P44 P48 (16.00)

Semifinales

Martes 6 de julio

– P46 vs P45 (16.00)

– P48 vs P47 (16.00)

Final

Domingo 11 de julio

– Ganador semifinal 1 vs. ganador semifinal 2, en Wembley (16.00)

