Blanco sobre la asistencia económica provincial: «Muchos reciben menos de lo prometido y otros nada»

Los titulares de canchas de fútbol 5 y gimnasios recibieron una ayuda menor a la prometida. Algunos ni siquiera obtuvieron respuesta. La de los Jardines Particulares no continuará. «No se puede jugar de esta manera en un momento tan delicado», destacó el diputado socialista.



Esta semana comenzaron a acreditarse las asistencias económicas destinadas a gimnasios, centros de yoga, pilates, canchas de fútbol 5 y demás complejos deportivos pero la sorpresa de muchos titulares fue al ver que el monto recibido era menor al piso prometido. «Hubo titulares que recibieron 30 mil pesos cuando el Gobierno de Santa Fe habló de un mínimo de 50 mil», aclaró Joaquín Blanco, presidente del bloque socialista en Diputados.

«Estamos frente a una situación muy compleja donde las personas necesitan certezas: primero sobre cómo van a poder continuar con su trabajo y segundo, sobre qué tipo de ayuda económica y de qué forma van a recibirla. No puede suceder que prometen algo y luego no lo cumplen», aseveró Blanco.

El monto estipulado por el gobierno provincial para los complejos deportivos era de entre 50 mil y 100 pesos. «Esto fue anunciado públicamente el pasado 12 de mayo por el secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano, como el gran esfuerzo que hacía la provincia pero lejos está de serlo. La ayuda es por única vez y para poco alcanza, más si se paga menos de lo acordado o ni siquiera se paga», agregó el legislador.

En el caso de las canchas de fútbol 5 de Rosario, hubo 55 predios anotados, de los cuales 21 recibieron la asistencia pero de ese número, a 12 le acreditaron un monto menor al piso prometido. «Muchos se encontraron con que en su cuenta tenían 30 mil, 35 mil o 40 mil pesos. 34 complejos ni siquiera recibieron respuesta. A muchos dueños de gimnasios les pasó lo mismo y no obtienen una respuesta clara», añadió.

De los 90 gimnasios nucleados en la Asociación de la ciudad, 55 pudieron aplicar ya que no todos tienen sus contratos de alquiler en blanco. De ese número, cinco cobraron más de 50 mil pesos pero no lo que esperaban; 26 cobraron menos del piso anunciado (un promedio de 37 mil, incluso aquellos que presentaron todos los papeles solicitados) y 24 todavía no vieron impactada la asistencia.

El subsidio se determinaba a partir del 50% del alquiler más un importe que combina los metros cuadrados, la categoría fiscal y los empleados. «Hay establecimientos que pagan 300 mil pesos de alquiler y cuentan con 10 empleados, y recibieron un monto de 65 mil en asistencia. Eso no es una ayuda, son migajas para gente que no sabe cuándo va a poder volver a abrir», definió el diputado.

«Según lo comunicado por el gobierno, esta asistencia es por los últimos 14 días de cierre pero nadie sabe si el decreto se va a extender o no, si podrán volver a trabajar o no. La situación sanitaria es muy delicada y cambiante, y entendemos esas medidas. Pero en lo que no se puede dudar es en la ayuda económica y en la claridad en la que se transmite la información», dijo Blanco.

LA SITUACIÓN DE LOS JARDINES MATERNALES



Otro de los rubros afectados es el de los Jardines Particulares de la provincia que recibieron la última ayuda económica en el mes de abril. «Es un sector en el cual estamos en contacto y con mucha preocupación nos contaron que el gobierno no les renovaría esa asistencia», destacó el diputado.

«Desde diciembre que vienen trabajando a menor capacidad luego de un año sin hacerlo, incluso a muchas instituciones les cuesta llegar a completar ese porcentaje porque muchos padres deciden no enviar a sus hijos. No es momento para soltarles la mano de esta forma», dijo. «Hay que mantener la asistencia económica e incluir a las docentes dentro del plan de vacunación porque fueron las primeras en volver a estar en contacto con los más pequeños», declaró.

LOS GASTRONÓMICOS

Otra situación es la de los locales gastronómicos de la provincia. La Provincia anunció una asistencia de 10 mil pesos por trabajador por tres meses y un plazo para registrarse hasta el 25 de junio. «Esto llega tarde, ni siquiera saben si es compatible con el subsidio recibido a nivel nacional. Recién empezarían a cobrarlo en julio, habiendo perdido semanas de facturación», explicó el socialista.

«Lo que estamos planteando es que no se puede jugar de esta manera en un momento tan complejo y de una crisis total. Se necesita claridad y decisión, no se puede seguir en la lógica del ‘vamos viendo’ porque eso siempre sale mal», finalizó Blanco.