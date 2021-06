Funcionarios del gobierno explicaron el Programa Santa Fe + Conectada a los diputados provinciales

El encuentro se desarrolló este miércoles por videoconferencia, en el marco del tratamiento del proyecto de ley de endeudamiento para la implementación del ambicioso plan de conectividad, que ya tiene media sanción en el Senado.



Este miércoles, funcionarios del gobierno provincial explicaron el Programa Santa Fe+Conectada a integrantes de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, a través de una videoconferencia.

En la oportunidad, respondieron las dudas planteadas sobre el proyecto e informaron en detalle acerca de las características y condiciones financieras del mismo, señalando además la necesidad de la pronta aprobación de la ley, que permita implementar cuanto antes el programa.

El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, resaltó la importancia social del ambicioso plan de conectividad que permitirá reducir la brecha digital que existe en la provincia, a través de la ampliación y modernización del sistema, llegando a 3.300.000 de santafesinos y santafesinas.

“El programa estratégico de conectividad recibió media sanción en octubre de 2020. Desde entonces espera por su aprobación en Diputados. No sólo esperamos su tratamiento lo más pronto posible, sino que también esperamos que sea un proyecto votado por la amplia mayoría del cuerpo”, sostuvo Corach.

El ministro de Gestión Pública agregó: “No es un proyecto que espere el gobernador Omar Perotti o que reclame su equipo. Es un proyecto que necesitan con premura los santafesinos. La pandemia ha dado muestras suficientes de su importancia de cara al tiempo que viene. Esperamos que esto no entre en medio de rencillas o de un tire y afloje asociado a intereses político partidarios y que de una vez por todas se ponga el interés provincial por delante”.

En este sentido, Corach reafirmó que “es un proyecto estratégico. Garantizar la inclusión digital de la población bajo estándares de calidad es una de las principales demandas de este tiempo y, por eso mismo, poner en marcha soluciones adecuadas es una cuestión de estricta justicia social, porque hace a los derechos y a la calidad de vida de nuestros coprovincianos”.

EL PROYECTO



Está previsto que la traza troncal de fibra óptica alcance a los 365 municipios y comunas de la provincia. Se llegará con un sistema de Radio Enlace, beneficiando en forma directa al 100% de los hogares de 134 barrios populares de las ciudades de Santa Fe y de Rosario.

Cabe destacar que, en el marco del Programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa Santa Fe+Conectada, la provincia ya está llevando a cabo un proceso licitatorio para la construcción de fibra óptica y obras de conectividad para el acceso gratuito a internet en 8 barrios de la ciudad de Santa Fe y 12 de Rosario.

Esta licitación constituye la primera etapa del plan que prevé mejorar la conectividad de los barrios populares de las dos ciudades más importantes de la provincia. Las obras se ejecutan en el marco del préstamo aprobado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y se financiarán, hasta tanto se aprueba la ley de endeudamiento que se encuentra en la Cámara de Diputados, con recursos provinciales, previendo solicitar el reembolso al organismo internacional de los recursos utilizados en esta etapa, una vez que la ley sea aprobada.

Tanto Corach como los demás funcionarios destacaron el fortalecimiento del sistema educativo como uno de los beneficios que tendrá la implementación del Programa de Conectividad. También, detallaron que el proyecto incluye la expansión de la infraestructura educativa con la construcción de jardines, escuelas primarias, secundarias y FabLabs (espacios educativos innovadores, los primeros en la provincia), además de la modernización de la plataforma educativa del ministerio de educación.

Sobre de los aspectos financieros del Programa, cabe señalar que el monto total para su implementación alcanza los U$S 124.670.000 de los cuáles el préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina -CAF – (U$S 100 millones), constituye un 80%, mientras que el monto restante (U$S 24.670.000) se prevé financiar con recursos propios del Estado provincial.

El endeudamiento supone como condiciones financieras la Tasa de Interés LIBOR + Margen (1.97%) y un plazo de amortización de 15 años con cinco años de gracia para el capital. En tanto que el plazo de ejecución estimado del programa es de cuatro (4) años.

Además del ministro de Gestión Pública, también estuvieron presentes el presidente de Enerfe, Juan D’Angelosante; el secretario de Tecnologías para la Gestión Sergio Bleynat; el subsecretario de Proyectos de Inversión, Claudio Vissio; el director provincial de Comunicaciones, Darío Sequalino; el subsecretario de infraestructura Tecnológica, Fernando Corvalán; y la secretaria de Gestión Federal, Candelaria González del Pino.

En representación de la Cámara de Diputados participaron legisladores integrantes de la Comisión de Obras y Servicios Públicos y de otras comisiones que se encuentran evaluando el proyecto.