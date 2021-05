El gremio docente pide seguir en la virtualidad la semana próxima

Tanto Amsafé como Sadop sostienen que los casos no bajan y la vuelta a la fase anterior no admite el retorno a clases. Mensaje al gobierno ante el cese del decreto que endureció restricciones.



Por si alguna decisión de las autoridades provinciales sorprende con volver a las clases presenciales, los gremios que nuclean a los docentes públicos y privados, Amsafé y Sadop, manifestaron su postura para sostener la virtualidad y no retornar a las aulas ante las complicaciones sanitarias .

«Ante la incesante incremento de casos positivos de COVID-19, la cantidad de vidas que se pierden a diario, el crecimiento alarmante de contagios en niños, niñas y adolescentes, desde la Comisión Directiva de Amsafe Provincial (…) le solicitamos al Gobierno de Santa Fe que continúe con las restricciones que hasta hoy se mantienen», explica un comunicado y solicita que «a las autoridades del Ministerio de Educación la continuidad de las actividades no presenciales en todos los niveles y modalidades».

Por su parte, Martín Lucero, el secretario general de Sadop, dijo a La Ocho: “Lo que decimos es que ya hay una reglamentación. El gobernador aseguró que una vez terminado el período de restricciones severas impuesto por el gobierno nacional, volvíamos a la situación anterior, por lo tanto los departamentos con alerta epidemiológica, entre los que se encuentra Rosario, no tienen clases presenciales. No creo que eso cambie, en nuestra ciudad se registran mil casos por día”.

Fuente: rosarioplus.com