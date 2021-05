«La deuda del BCRA es explosiva»

La deuda del BCRA es mayor que la base monetaria y está a punto de igualar al stock de reservas brutas. Los intereses del Banco Central elevan la emisión de dinero, y esto implica una mayor inflación y aumento de la brecha entre el dólar oficial y los dólares alternativos. El fantasma de la devaluación del 2018.

por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

Se conocieron los datos fiscales

. – En los primeros 4 meses del año tenemos una merma considerable en el déficit, producto de una suba de la recaudación sustentada en mayores ingresos fiscales ligados al consumo, exportación e impuestos al patrimonio. Por el lado del gasto, se redujeron considerablemente el gasto ligado a la crisis sanitaria. El resultado es de un déficit de $ 241.440 millones para los primeros 4 meses del año.

¿Según tu cuenta de base 100?

. – Si la suma de los gastos más los intereses seria $ 100, la recaudación financiaría $ 90,50, mientras que el resto habría que buscarlo en el mercado o pedirle financiado al Banco Central.

Mejoramos

. – Mucho, en los primeros 4 meses hubo una mejora sustancial. En el acumulado anual venimos arrastrando un año de crisis sanitaria, mientras que hacia adelante esta brecha volverá a crecer.

¿Qué nos quedó de la pandemia?

. – El stock de deuda en el Banco Central.

¿Me lo explicas un poquito?

. – El Banco Central nos prestó dinero durante la crisis sanitaria, ese dinero luego se retiró vía deuda, para no dejar pesos en el mercado y potenciar la inflación, esto dejo como resultado un stock de deuda muy elevado.

¿Vamos a los números?

. – Dentro del Banco Central tenemos un stock de deuda en leliq y pases que suma $ 3.624.591 millones. Si lo medimos en dólares a valor oficial sumaría U$S 38.446 millones, algo muy cercano al stock de reservas que suma U$S 41.483 millones.

¿Cuánto puede generar en el año de intereses esta deuda?

. – Hasta el 30 de abril nos generó intereses por la friolera de $ 355.861 millones, en el año esperamos una suma mucho más elevada que podría llegar a $ 1.500.000 millones.

¿Por qué tan alta?

. – Es que el Banco Central paga una tasa del 38% anual, pero a la hora de abonar los intereses los capitaliza, por ende, la progresión de suba es muy elevada.

Esos intereses son el déficit cuasi fiscal del Banco Central

. – Correcto, para tener real dimensión del déficit del Estado deberíamos sumarlo al déficit fiscal.

¿Qué resultado tenemos en los últimos 12 meses?

. – En el acumulado de 12 meses sumando el déficit fiscal y el cuasi fiscal el resultado es un déficit de $ 2.821.154 millones, esto representa el 9,1% del PBI estimado al mes de abril. En los últimos 12 meses si tomamos base $ 100 la suma del gasto público más los intereses del tesoro y del Banco central, los ingresos financian solo $ 67.

Estamos en problemas

. – Correcto, la deuda en el Banco Central es el gran problema de este gobierno, es lo que podría generar una corrección muy brusca en la economía.

¿Tenemos evidencia?

. – En el año 2018 bajo el gobierno de Mauricio Macri cuando la deuda del Banco Central estuvo por encima de la base monetaria, y el stock de deuda fue superior a las reservas, sobrevino un fuerte ajuste del tipo de cambio que no pudieron detener.

¿Cómo estamos ahora?

. – La base monetaria es de $ 2.525.089 millones, mientras que la deuda del Banco Central es de $ 3.624.591 millones. La primera parte de la premisa devaluatoria se cumple.

¿Qué sucede con la segunda parte?

. – El stock de deuda en dólares es de U$S 38.446 millones, y las reservas brutas es de U$S 41.483 millones, estamos cerca, pero por ahora hay margen.

¿Estamos en un seminario parecido al de 2018?

. – En abril de 2018 comenzaron las fuertes restricciones al financiamiento externo, que luego derivó en un acuerdo con el FMI y la llegada de dinero fresco para financiar el pago de la deuda. La oposición le llama financiar la fuga de capitales, nosotros cambio de acreedor. No es el mismo escenario, en el año 2018 no existía el cepo, el Banco Central contaba con más reservas y no teníamos esta crisis sanitaria.

¿Entonces?

. – La debilidad de las cuentas del Banco Central es la misma, el escenario se agrava por el gran déficit que tiene la suma de las cuentas del Estado y los intereses que paga el Banco central, agravado por la falta de un financista de última instancia, la imposibilidad de bajar el gasto en esta coyuntura y la pérdida de poder político de la coalición gobernante. Este coctel nos podría empujar a una gran devaluación de los dólares alternativos, están tomando carrera para en breve superar los $ 200.

¿Sos comprador de dólares alternativos?

. – Sigo pensando que cuando la brecha se ubica debajo del 80% hay que comprar dólares, hoy los dólares alternativos los podés conseguir en $ 160, eso implica una brecha del 70% lo que implica que es un precio comprador.

Pasamos a otro tema, ¿Cómo ves el problema de la carne?

. – Creo que no tiene solución, en la Argentina el negocio de la cría de terneros fue muy malo durante muchos años, la suba del precio de la vaca para exportación fue la puerta que se le abrió a aquellos que desearon salir del negocio cansados de perder dinero. Esto motivo que cayera la cantidad de nacimientos de terneros, con mensos terneros en el mercado el precio sube, y si un ternero de 200 kilos vale $ 230 el kilo, es muy difícil que la carne en el mostrador baje de precio.

¿Cómo llega la carne al mostrador?

. – El ternero lo compra un empresario dedicado al engorde a corral. Ese ternero que vale $ 230 el kilo le queda a un costo de $ 250 el kilo porque tiene que pagar la comisión del consignatario y el flete para que llegue al corral. Una vez en el corral lo alimenta con granos que valen $ 20 el kilo, necesita casi 9 kilos de maíz para que engorde un kilo, esto implica que por cada kilo que aumenta el animal tiene un costo de $ 180 aproximadamente, a esto hay que sumarle los costos de operación de la empresa agropecuaria. Este animal va a faena cuando pesa 320 kilos, por ende, debería venderse en el mercado en $ 250 para que sea negocio para el empresario que compro el ternero y lo engordo.

¿Cuánto se vende en Liniers?

. – Se vende a $ 190 el kilo.

Un garrón

. – Correcto el negocio es peor que comprar una piedra lunar.

¿Por qué esta cara la carne?

. – Cuando un empresario compra el gordo de 320 kilos en liniers, le queda un 55% de los kilos que compro, el resto se descarta, por ende, le quedan $ 176 kilos, esto implica dos medias res de 88 kilos. Esa es la carne que comen los argentinos, el costo por kilo es de $ 346 el kilo. Si a esto le sumamos un margen del 40% para el carnicero llega a mostrador a $ 484.

La carnicería me roba, mira qué precio

. – Espera un poquito antes de acusar, $ 484 es el costo por kilo de la media res, a partir de allí hay una merma por cada día que la carne está en la heladera de la carnicería, hay que depostar la media res, y no todos los cortes tienen la misma demanda, por ende, cada corte tiene un precio relativo que hace al conjunto.

¿Cómo bajamos el precio de la carne?

. – Cerrar la exportación no tiene sentido, lo que exportamos son animales grandes o vacas, no animales de 320 kilos, por ende, es inútil apostar al cierre de la exportación. Cuando se vende carne de exportación en las carnicerías la gente se queja de la grasa, es lógico come un animal de 320 kilos, y en la exportación tenemos animales de más de 450 kilos.

Te vuelvo a repetir, ¿Cómo se baja el precio de la carne?

. – Varias medidas

1) Generar incentivos a la cría para que todos los años nazcan más terneros, esto implicaría que, ante el aumento de nacimientos de una explotación ganadera, el ternero nuevo no pague impuestos.

2) Aumentar el peso mínimo de faena, y por los nuevos kilos no pagar impuestos. Con menso animales haríamos más kilos de carne.

Estas dos medidas generarían en dos años mayor oferta de terneros, y con menos animales faenados lograríamos una mayor cantidad de carne, con estas dos medidas lograríamos incrementar el stock, y el precio bajaría.

¿Eso nos lleva dos años como mínimo?

. – Correcto, los errores del pasado no se solucionan de un día para el otro. Mientras tanto deberías ponerte a trabajar para lograr una mayor oferta de cerdos, esto implicaría volver a dar créditos blandos para que se constituyan granjas de no menos de 1.000 madres de cerdos.

¿Cuánto tiempo nos lleva generar oferta?

. – Como mínimo dos años

¿Con pollo?

. – Es un poco más rápido, por aquí podés trabajar en la coyuntura, pero todo lleva su tiempo. También deberías agilizar la aprobación de la ley ovina y trabajar en carnes alternativas como conejo, ganso, pato y otros animales.

Conclusión

. – El Banco central tiene una deuda explosiva que nos puede llevar a un fuerte ajuste en el precio de los dólares alternativos a corto plazo, y esto sentaría las bases para un ajuste del tipo de cambio oficial a mediano plazo.

. – En la medida que el déficit fiscal total sea el equivalente al 10% del PBI es imposible que salgamos del circulo viciosos de inflación y devaluación.

. – La crisis sanitaria traerá consigo un mayor gasto y menores ingresos, el Tesoro aún no contabilizo como ingreso lo recaudado por el impuesto a la riqueza, allí hay un ahorro a disponer en esta crisis, serían $ 233.000 millones aproximadamente.

. – El precio de la carne no va a descender, y las medidas que se toman no pueden revertir la tendencia natural de menos nacimientos de terneros, es como aprobar una ley para que la población crezca, cuando los ciudadanos no quieren tener hijos.

. – La carne que se exporta no es la que comemos, se exportan animales de peso superior a los 450 kilos, por ende, es carne con grasa, y comemos carne de animales de 320 kilos, por ende, poca grasa, mejor color y más sabor.

. – La deuda del Banco Central es tan grande, que paga el doble de intereses que la deuda del Tesoro. Al ritmo que vamos este año tendremos un déficit fiscal primario del 4,8% en el mejor escenario, pagaremos intereses del tesoro por el equivalente al 1,6%, y en concepto de intereses del Banco Central pagaremos 3,6% del PBI. Con un déficit del 10% del PBI, inflación arriba del 50% y brecha superior al 100% está asegurada. La clave será el resultado de las elecciones.