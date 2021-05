«Argentina condenada a vivir en un eterno deja vu

Desde las fracasadas recetas económicas, pasando por las previsibles intenciones políticas, y ahora el manipulable virus SARS-CoV-2, Argentina pareciera condenada a vivir en un eterno “Déjá vú”.

por Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Faltan vacunas. Meollo de la cuestión

Diego Corbalán, director de la consultora Scidata especializada en listening señaló que las redes sociales ya anticipaban las nuevas restricciones: “los anuncios de las restricciones más estrictas de este 2021 fueron precedidos por un clima de negatividad en aumento en las redes sociales”, enunció. “Ese contexto de charla digital se vino deteriorando aceleradamente entre marzo y abril de este año, con una leve estabilización en mayo”.

La psicóloga Solana Ini, quien viene estudiando el fenómeno Covid desde el primer día, sostiene que “44 millones de argentinos han sido privados nuevamente de su libertad. Pero ninguno la reclama, porque antes, han sido convencidos de que son peligrosos para los demás”.

¿Deficiente gestión o intencionalidad política?

Describe estadísticamente la periodista Mariel Fitz Patrick que con una capacidad de inoculación de 200 mil dosis diarias, Argentina lleva vacunados poco más del 5% de la población con las dos dosis, y alrededor del 18% con alguna de las tres marcas que se aplican.

La periodista memora que de acuerdo con los anuncios del gobierno nacional, deberían haber llegado al país durante el primer semestre 66 millones y medio de vacunas; solo se trajeron 12 millones 700 mil, o sea el 19%. Agrega que con Rusia (Sputnik) se firmó un acuerdo por 20 millones de vacunas que luego se ampliaron a 10 millones más, pero llegaron poco mas de 7 millones. Hoy se sigue trayendo sólo el componente 1.

Mientras con China se compraron 4 millones de Sinopharm; y se están aguardando las demoradas 22 millones de dosis compradas de AztraSeneca.

La Ministra de Salud Carla Vizotti informó que a partir del 19 de Mayo se liberarían 861 mil dosis del mecanismo Covax (con el cual Argentina pactó 9 millones de dosis y solo llegaron 1 millón 800 mil) con vacunas Covishield (AztraSéneca) que son para la segunda dosis de quienes se la aplicaron en el mes de febrero.

Con estas cifras más o menos exactas, (no dimos cuenta en los datos anteriores las millones de dosis – no se sabe cuánto ni por qué – rechazadas a Pfizer) la población ya tomó nota que el año pasado la encerraron cuando no debían haberlo hecho, y este año lo vuelven a hacer por inoperancia, cuando no perversidad política en la gestión de compra de vacunas. Y es por ello que la regresión a Fase 1 es de incierto cumplimiento.

Lo más trágico es que el lobo (virus) sigue comiendo a las ovejas (la ciudadanía) porque no le cree al pastorcito mentiroso: los gobernantes.

Perotti se anticipó al decreto nacional

Cuarenta y ocho horas antes del DNU presidencial, el Gobernador Omar Perotti extremó las restricciones en la Provincia a manera de anticipo de lo que sobrevendría; si bien la FECECO las cuestionó severamente, hoy se puede advertir que fueron más favorables que las dictadas por Nación, y son las que desde el sábado aplican, al menos los comercios en esta capital.

En el medio, la Ministra de Educación Adriana Cantero anunció la suspensión de clases para el miércoles, jueves y viernes de esta semana, a los fines de disminuir la circulación de personas, pero sobretodo porque solo el 10% de los alumnos podrían acceder a clases virtuales, aprovechando la volteada para reclamarle a los diputados que voten la Ley de conectividad allí varada.

Y ardió Troya. Desde los memorales tiempos de Marcelo de Saín, que un funcionario no recibía semejante andanada de críticas y hasta pedidos de renuncia. Finalmente Cantero explicó que los docentes pueden dar clases virtuales desde sus casas.

La política rumbo a las elecciones

En el plano estrictamente político, un allegado al Gobernador Perotti nos reconoció que con la muerte de Miguel Lifschitz el gobierno deberá apuntar ahora electoralmente hacia el otro peligroso adversario: Juntos por el Cambio, apostando a su disgregación con la llegada de nuevos y complejos socios: los radicales NEO y Libres, antes tributarios de Lifschitz, que se sumarán al M.A.R anterior aliado, junto con José Corral y Mario Barletta, del PRO en Juntos por el Cambio.

Precisamente el sub sector Radicales Libres acaban de sacar un documento mediante el cual ratifican su pertenencia – y permanencia – en el FPCyS para las listas locales, mientras que algunos de ellos jugarán las nacionales en el embrionario “frente de frentes”.

El otro aspirante radical a una banca nacional Mario Barletta llamó a la oposición -al kirchnerismo – a “reconfigurarse” y adoptar “una propuesta de futuro e incorporar a los nuevos emergentes”. De José Corral mucho no se sabe, pero su nuevo cargo en el ENACOM le permitirá asentarse en Buenos Aires para operar con mayor cercanía de los principales actores.

Formas que deberán quedar plasmadas en la Convención provincial radical de este miércoles 26, bajo una premisa: “la construcción política que enfrente en forma competitiva al kirchnerismo”, definió uno de los diputados provinciales armadores.

A todo esto dentro de Juntos por el Cambio, la línea PRO santafesina liderada por Federico Angelini (quien acaba de tomarse una significativa fotografía “cafeteando” en CABA con Horacio Rodríguez Larreta) habilitó al ex gerente zonal Rosario Ansés Andres Chiarello para que comience a caminar la provincia a los fines de armar formalmente Alternativa Republicana Federal de Miguel A. Pichetto, por ahora como agrupación – “pata peronista” – dentro de Juntos por el Cambio.

El presidente de la Fundación Pensar, empresario Carlos Castellani también aspira a formar parte de la grilla electoral de Juntos por el Cambio.

Amalia Granata por su parte está decidida, cuentan, a recalar en el Congreso nacional, y para ello entre el miércoles y jueves de la semana pasada mantuvo un raid de charlas, desde su par Cesira Arcando de FE, pasando por la concejala rosarina Renata Ghilotti y el también diputado Gabriel Chumpitaz, Ambos del PRO; luego los dirigentes radicales NEO y Libres Maximiliano Pullaro, Felipe Michlig y Lisandro Enrico, para terminar en Buenos Aires con Miguel A. Pichetto de Alternativa Republicana Federal.

Mientras tanto, la población se pregunta por qué el gobierno nacional, que encima tiene el tupé de amonestarla, se empecinó en cerrar acuerdos solamente con dos países (Rusia y China) y un tercer laboratorio que no cumple (AztraSéneca) para la provisión de vacunas contra el Covid, cuyo faltante es hoy a todas luces causante de las tribulaciones sanitarias y sociales.