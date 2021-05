Por respeto a la información

Ante algunos comentarios vertidos en medios regionales que involucran a mi persona, y con el mayor respeto que me merece el periodismo del que soy parte hace ya muchos años, me permito hacer algunas aclaraciones.

Por Horacio Macuglia

La firma JAUUKANIGAS SRL, cuyo domicilio social es en la ciudad de Rosario, ha logrado la concesión del municipio de Reconquista para llevar adelante el proyecto de la puesta en funcionamiento de una playa de camiones, y estación de transbordo de cargas y servicios en dicha ciudad, anhelo que se ha visto postergado hasta ahora y desde hace muchísimos años para esa comunidad.

La misma se llevará a cabo con inversiones y capital privado, sin aportes, ni subsidios estatales, y dentro del marco regulatorio de la concesión, que fue a probado por el CONCEJO DELIBERANTE de RECONQUISTA (Expte. 0086/2021), que es de pública consulta y conocimiento, y luego del cumplimiento de todos los recaudos legales correspondientes.

Soy socio minoritario de la citada sociedad, y tal como lo he efectuado en las diversas actividades en que me he desempeñado a lo largo de mi vida – las cuales seguiré desarrollando -, acompañaré este emprendimiento con el esmero y dedicación de siempre, entendiendo que la única forma de transformar la realidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes de este norte santafesino, es involucrándose y acompañando la generación de proyecto, no solo desde las palabras, sino desde los hechos.

A los que me conocen, nada debo aclararles – ellos ya saben-, y a los que no, solamente los insto a informarse antes de hablar.