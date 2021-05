Florencia: Se realizó la apertura de sobres para la ejecución de 30 viviendas

La Municipalidad de Florencia informa que se llevó a cabo la Licitación N°01/21 de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

Siendo las 11:30 horas de este jueves 13 de mayo se realizó la apertura de los sobres correspondientes a la Licitación Pública para la ejecución de 30 viviendas prototipos “VC 50P” y “VCD 50P” de dos dormitorios e infraestructuras en la ciudad de Florencia. La apertura contó con la presencia de la señora ministra de infraestructura, servicios públicos y hábitat, contadora pública nacional Silvia Frana; el secretario de hábitat, urbanismo y vivienda, profesor Amado Zorzón; el director provincial de vivienda y urbanismo, ingeniero José Manuel Kerz; el intendente Rubén Carlos Quain; los concejales Julián Mallo y Ana Ansermet; secretario de gobierno, arquitecto Hugo Martínez y representantes de empresas oferentes.

El jefe municipal manifestó su cálida bienvenida a los presentes y con gran expectativa dijo “La apertura de sobres es el primer plan de viviendas que se va a hacer en esta gestión de Omar Perotti, así que un gran agradecimiento al gobernador que está cumpliendo con lo que habíamos presentado en todos los proyectos y que se sigan realizando todas las obras que se están necesitando” culminó Quain.

En tanto que, Silvia Frana aseguró diciendo “Cada vez que llegamos a un lugar no a hacer un anuncio sino a habilitar una agenda de trabajo sentimos con la sensación de estar cumpliendo con la palabra empeñada, el compromiso realizado porque no venimos a anunciar que vamos a hacer 30 viviendas, vivimos a abrir los sobres para empezar la gestión, analizar las ofertas, adjudicarlas y que en no mucho tiempo se empiecen a construir. Estoy en representación de Omar Perotti y tomó la firme decisión de que las viviendas sean unas de las prioridades en la política de Estado. Como dice el gobernador la mejor política social es un puesto de trabajo, a través de la obra pública procuramos que eso también sea uno de los grandes objetivos de este gobierno” finalizó Frana.

La obra de la presente licitación abarca la construcción de 30 unidades habitacionales e infraestructura, desarrollada en 29 prototipos VC 50P (vivienda compactada) VCD 50P (vivienda compactada adaptada para discapacidades motrices). La totalidad de las unidades habitacionales cuentan con dos dormitorios. Los trabajos a realizar comprenden además de la construcción de viviendas completas con todos los funcionamientos. Respecto a la infraestructura del sector incluye red eléctrica de baja tensión, alumbrado público, red de agua potable, red vial de conjunto, desagües pluviales, veredas peatonales y arbolización. La misma se realizará en el barrio San Cayetano.

El presupuesto oficial de la presente licitación asciende asciende a $133.976.413,84 (Ciento treinta y tres millones, novecientos setenta y seis mil, cuatrocientos trece pesos con ochenta y cuatro centavos); siendo el plazo de obra previsto para la ejecución de la totalidad de las unidades habitacionales e infraestructuras de 10 meses.

Por otra parte, el día de la fecha se procedió a la entrega del acuerdo para la colaboración, desarrollo, promoción y ejecución de cinco viviendas en lote propio en la ciudad de Florencia.