Covid-19: El Hospital Regional pide extremar cuidados por el aumento de casos para evitar colapso sanitario

La Dirección del Hospital Central Reconquista emitió hoy miércoles 12 de mayo un comunicado dirigido a toda la población del área metropolitana Reconquista – Avellaneda y la región de influencia, donde expresan su preocupación por el aumento de casos y de internaciones.



«Se hace un llamado enfático a la comunidad a extremar los cuidados y respeto de las normas de prevención para minimizar la propagación del virus Covid-19», expresan en el mismo.

Respecto a los casos contaron: «Estamos experimentando un significativo y alarmante incremento en el número de pacientes con diagnostico positivo de Covid con un promedio de edad de los pacientes que es menos a 60 años, esto conlleva una ocupación de camas en sala de adultos y sala de cuidados críticos que nos pone en serio riesgo de saturación de la capacidad de atención».

En relación a los trabajadores de salud que todos los días se encuentran enfrentando esta situación: «Todo el personal afectado a la atención está trabajando denodadamente para atender la demanda, pero los recursos humanos son limitados y el nivel de estrés con el que deben lidiar los trabajadores es muy alto».

«Necesitamos la colaboración de todos para atravesar esta etapa de la pandemia con la esperanza de que el sistema no colapse, situación que al día de la fecha, de no mediar un descenso del número de casos, no podemos garantizar», enfatizan en el comunicado.