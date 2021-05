Hechos delictivos en Villa Ocampo, Las Toscas y Villa Guillermina

Hechos delictivos en las localidades del norte santafesino. Un accidente con lesiones en Las Toscas, una moto robada en Villa Ocampo, y una detención por portación indebida de arma de fuego.



A continuación, la descripción de los sucesos:

LAS TOSCAS: “Lesiones leves y graves culposas en accidente de tránsito»



Fecha 08/05/2021 siendo las 18:15 horas, personal de Comisaria Quinta UR IX, tomo conocimiento e intervención en accidente de transito acaecido en Calle 104 y 123, donde por causas que se tratan de establecer entraron en colisión automóvil RENAULT NUEVO LOGAN, conducido por el ciudadano D.A.L de 48 años de edad, domiciliado en esa ciudad y motocicleta GUERRERO TRIP, guiada por Y.I.G de 32 años de edad, quien iba acompañada de un menor de 8 años de edad.

Como consecuencia del siniestro, ocupantes de la moto sufrieron lesionesambos derivados hacia Hospital Regional de Reconquista; en tanto que conductor del automóvil resultó ileso.

Previa consulta con el Sr. Fiscal interviniente (Dr. NORBERTO RIOS), se llevaron a cabo diligencias de rigor: retención momentánea del automóvil, aprehensión del masculino, extracciones de sangre y orina para ambos conductores; finiquitadas mismas, imputado recuperó su libertad, sin perjuicio a posterior resolución de la Justicia Competente.

VILLA OCAMPO: Encuentran abandonada una moto que había sido robada



Fecha 08/05/2021 siendo las 11:35 horas, personal de Comisaria Cuarta UR IX, mientras implementaban patrullajes por la zona, observaron en Boulevard Obligado altura N° 1480 e intersección con calle Fray Luis Beltrán en vía Pública, en estado de abandono, una motocicleta GUERRERO 110cc, color negra, dominio 205 JSA, Cuadro N° LSRXCHLE4D1010232, motor N° KT1PS52FMHD0045755.

De averiguaciones practicadas, la misma había sido sustraída a la ciudadana V.R, domiciliada en esa ciudad.

Se procedió al secuestro de la misma. Posteriormente se interiorizo Fiscal en turno quien dispuso que la misma sea entregada a su propietaria.

VILLA GUILLERMINA: Tenencia indebida de arma de fuego



Fecha 07/05/2021 siendo las 17:00 horas, personal de Seguridad Vial D.G.P.S.V. UNIDAD OPERATIVA REGIONAL 1 RECONQUISTA, realizaron Acta de Procedimiento en Zona Rural esta Jurisdicción altura Paraje San Juan cuando procedieron a la identificación de ciudadano J.J.R de 47 años, domiciliado en esa localidad, quien circulaba en Pick Up marca RASTROJERO modelo P-70, donde se le requirió documentación correspondiente del vehículo, como así también requisa en el interior del mismo, no poniendo reparo legal alguno, notando que transportaba un (01) un arma de fuego larga, escopeta marca SUHL, calibre 12/70 doble caño, doble gatillo, cachas y culata de madera, sin cartuchos. Al no poseer documentación de la misma procedieron a su secuestro, en relación Art., 240 del C.P.P.P.S.F.

Actuaciones caratuladas TENENCIA INDEBIDA DE ARMA DE FUEGO, quedando el ciudadano en calidad de APREHENDIDO desde las 17:00 horas.

Se dio conociendo al señor fiscal en turno del M.P.A. DR. NORBERTO CARLOS RIOS. Quien dispuso diligencias a llevarse a cabo, siendo las 20:00 horas luego de finalizar actuaciones de rigor el aprehendido previo atribuírsele delito de marras, recuperó su libertad.

Parte de prensa policial de la Unidad Regional Novena