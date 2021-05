Salvador Di Stefano: «El blue le saca dos vueltas al oficial»

El dólar blue es como la escudería Mercedes Benz de Fórmula 1, hace 7 años que gana todos los campeonatos. Es el activo más deseado por los argentinos, y si hoy no está subiendo, es porque está dando algo de ventaja. Este año 2021 irá por una nueva corona.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Cómo venimos?

. – Mayo comenzó con muchas subas de precios, creo que vamos acelerando la velocidad de la inflación. La actividad viene desacelerando fuertemente, la falta de oxígeno hizo que muchos sectores de la economía estén parados, por ejemplo, no hay botellas. La falta de vacunas empuja a cerrar las actividades económicas, la falta de oxígeno hace que se paren algunos sectores de la economía. El Estado pierde ingresos fiscales, los gastos van a la suba, falta financiamiento y, la cantinela de siempre, más inflación y devaluación.

¿Qué pasó con la licitación de letras del Tesoro?

. – La tasa de política monetaria está en el 38,0% anual, no obstante, el Tesoro, para buscar dinero a 180 días, tiene que pagar el 40,5% anual. Para prestar a un año tiene que colocar letras ajustadas por inflación, el mercado no le cree una letra a la expectativa de inflación del 29,0% anual del ministro Martín Guzmán.

¿Cómo viene el plan económico?

. – El gobierno se paró arriba del pedal del freno de la tasa de devaluación del peso. En enero el peso se devaluó a un ritmo proyectado a 12 meses del 45,0% anual, en febrero 34,7% anual, en marzo 28,9% anual, en abril al 20,5% anual y en mayo está devaluando a un ritmo del 15,4% anual.

¿Cuánto aumentó el dólar oficial en 12 meses?

. – En el mes de enero 44,7% anual, febrero 44,4% anual, marzo 42,7% anual y abril 40,0% anual.

¿Qué pasa con la inflación?

. – En el mes de enero la tasa de inflación anual era del 38,5%, en febrero del 40,7%, y en marzo del 42,6%. Para el mes de abril estimamos una tasa anualizada del 45,0% anual.

Gran divergencia

. – La tasa de inflación está a la suba y la tasa de devaluación a la baja. Esto traería como consecuencia una fuerte suba de los precios en dólares en el mercado doméstico.

¿Qué sucedió con el dólar blue?

. – El dólar blue está cayendo de precio, para el mes de enero el dólar blue subió en términos anualizados el 98,7%, en febrero el 84,8%, en marzo el 69,4% y en abril el 28,3%.

No entiendo

. – El dólar blue terminó en diciembre en $ 170, hoy está en $ 154, en términos anualizados está mostrando una curva descendente. Si los precios suben en los últimos 12 meses el 45,0%, el dólar blue el 28,3% y el dólar oficial en 12 meses el 40,0%, estamos ante la presencia de una fuerte suba de precios en dólares.

¿Me lo motrás en un cuadro?

. – Como no:

Confirmado

. – Correcto, los precios están subiendo en términos de dólar oficial, pero mucho más en términos de dólar blue, ya que, en los últimos 12 meses a abril, los precios suben el 45,0% anual estimado, y el dólar blue solo el 28,3%.

¿Qué pasará con el dólar blue?

. – Se terminó el momento en que todo estaba en precio en términos de dólar blue. Por ejemplo, una camioneta que valía $ 4.000.000, con un dólar blue en torno de los $ 200 valía U$S 20.000. Hoy, la misma camioneta, vale $ 6.000.000 y el dólar blue está en $ 150, lo que implica U$S 40.000. Esta suba de precios en dólar blue no la va a convalidar fácilmente el mercado.

La camioneta, para valer lo mismo que en octubre, ¿debería bajar o subir el dólar blue?

. – No creo que la camioneta baje de precio, tampoco veo al dólar blue en $ 300 para que la camioneta vuelva a valer U$S 20.000, el que no compró, se embromó. Sin embargo, no veo margen para que el dólar blue siga estancado, creo que ya está mostrando un atraso relativo frente a los precios.

¿Vamos a una comparación de más largo plazo?

. – Me encanta:

¿Que nos está diciendo la historia?

. – La historia nos indica que el dólar blue le está sacando varías vueltas al dólar oficial y la inflación, esto se produce porque el dólar blue refleja la expectativa de una economía que no tiene un rumbo definido.

El que apostó al peso perdió

. – El que apostó al peso viene perdiendo todos los años, ya que los gobiernos de turno, sea el actual, el anterior o el anterior del anterior, no fijan políticas claras de Estado, que nos permitan reflejar una mejora en el país.

¿Estamos estancados?

. – Estábamos estancados, ahora las caídas son muy importantes, por ejemplo:

Años——————–Evolución PBI

2020/2011—————- 12,1%

2020/2015—————- 13,5%

2020/2019—————- 10,0%

Debemos destacar que el último año que crecimos fue el 2017, y desde ese año a la fecha caímos el 14,0%.

¿Cómo hacemos para remontar?

. – Volver a los niveles de PBI del año 2017 será muy difícil, no es lo mismo medir la caída que la suba. Para volver a niveles del año 2017 hay que crecer el 16,3%, esto nos puede llevar 6 años como mínimo. Estimamos que entre el 2017 y 2026, cuando podríamos recuperar el PBI de 2017, la población crecería en 4 millones de personas, con lo cual volver a tener el PBI per cápita del año 2017 nos llevaría mucho más tiempo, y estimar se haría un poquito más dificultoso y frustrante.

¿Tenemos salida?

. – Creo que la única salida es la unidad de la clase política, empresarial, trabajadora y profesionales tras un objetivo común, con un plan económico diseñado para tener equilibrio fiscal, atraer inversiones y recuperar el crédito internacional.

¿Cómo vamos?

. – El gobierno parecería que está tomando como modelo el Manual del Kicillof Ilustrado, lejos de generar riqueza, la está expulsando, ya que propone control de precios, postergación ad infinitum del pago de la deuda, emisión descontrolada y el resultado será que la inflación seguirá siendo elevada, el dólar oficial acompañará a la inflación y el dólar blue le seguirá sacando dos vueltas a todos los indicadores de precios y a la tasa de devaluación del dólar oficial.