Experimento en Liverpool: Armaron una fiesta con 5 mil personas

Sin barbijos y sin distanciamiento social, al menos 5 mil personas se reunieron el fin de semana en un club nocturno de Liverpool, en el norte de Inglaterra, como parte de un programa piloto para investigar el riesgo de transmisión del coronavirus y la efectividad de medidas como la ventilación y los testeos previos.



Además, el concierto de la banda Blossoms de Stockport, fue parte del Programa de Investigación de Eventos (ERP por sus siglas en inglés) del Gobierno británico y se realizó en el Sefton Park de Liverpool con el objetivo de verificar cómo hacer que las multitudes regresen de manera segura a los eventos masivos.

El ERP es una serie de pruebas que incluye dos noches en un club en Liverpool y también en un cine.

Los asistentes tuvieron que presentar pruebas de coronavirus realizados antes de ingresar al evento, y no tuvieron que usar cubiertas faciales o seguir las reglas de distanciamiento social.

Todos tuvieron que hacerse un test de flujo lateral supervisado en uno de los cuatro centros de testeos de la ciudad el día anterior y solo se les llegaron ingresar si el resultado era negativo.

También se les instó a que realizaran pruebas de PCR más sensibles el día del espectáculo y que volvieran a hacerlo cinco días después, el viernes, lo que determinará si hubo propagación del virus.

Los científicos también están estudiando otros factores como el movimiento y la interacción de la gente, la ventilación, la duración, el catering y el consumo de alcohol.

El objetivo del Gobierno británico es saber cómo pueden llevarse a cabo los festivales de música de verano después del 21 de junio, fecha en que finalizarán totalmente las restricciones de la cuarentena implementadas en el Reino Unido en diciembre pasado.

Los organizadores del evento, dijeron a la cadena de televisión ITV News que fue «increíble» ver a los afortunados 5.000 poseedores de entradas llegar al lugar después de mostrar los resultados negativos del test de coronavirus.

Seriously though, how good was @enzosiragusa yesterday 🕺 pic.twitter.com/Q5BPxwN2ra

— CIRCUS (@CIRCUSmusic) May 2, 2021