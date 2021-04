Villa Ocampo: Las nuevas restricciones tras el decreto provincial

El intendente Enrique Paduán convocó al Comité de Control y Seguridad de la Junta Local de Protección Civil para analizar los alcances del Decreto Provincial 386/2021 que establece nuevas medidas de prevención a fin de mitigar la propagación del Covid-19, a aplicarse desde mañana viernes 23 de abril hasta el domingo 2 de mayo inclusive en la ciudad de Villa Ocampo.



Las nuevas medidas más importantes a tener en cuenta las siguientes:

· Locales comerciales: La atención al público en locales comerciales estará habilitada hasta las 19:00 Hs. En el caso de los que comercialicen productos alimenticios será hasta las 20:00 Hs.

· Locales gastronómicos: Se mantiene el horario de las 23:00 para el ingreso de clientes y hasta las 24:00 para la atención de los locales gastronómicos (bares, restaurantes, heladerías y otros similares con concurrencia de comensales); con un máximo del 30% de ocupación.

· Competencias deportivas: Se prohíben todas las competencias deportivas de carácter profesional o amateur; quedando únicamente habilitados los entrenamientos de los propios equipos o deportistas individuales.

· Eventos: Se prohíben todos los eventos artísticos, culturales y recreativos con público; inclusive los que se realicen en locales gastronómicos.

· Religión: Se mantiene la autorización para las celebraciones religiosas con una ocupación de hasta el 30% del local.

· Clases: Todas las actividades educativas y de formación se mantienen bajo la modalidad que se venía implementando, y con cumplimiento de protocolo.

· Circulación: Se restringe la circulación en la vía pública desde las 21:00 hasta las 6:00 Hs. del día siguiente, únicamente a quienes cumplen con actividades autorizadas o esenciales.

Se reitera a toda la comunidad el cumplimiento de las siguientes medidas preventivas:

· Uso permanente del tapaboca.

· Desinfección e higiene periódica de manos.

· Interactuar lo menos posible con integrantes que no formen parte del grupo familiar conviviente.

· Mantener distanciamiento y no permanecer mucho tiempo con otras personas en espacios cerrados o con poca ventilación.

· No compartir vasos, bombillas u otros utensilios.

No nos relajemos, cumplamos y hagamos cumplir estas medidas preventivas.

De una actitud individual y grupal responsable depende la seguridad y bienestar de toda la comunidad.