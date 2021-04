Florencia: La municipalidad informa que la libreta de la AUH aún no está disponible

La Municipalidad de Florencia comunica que aún no está disponible el formulario 1.47 para presentar ante Anses.



Informaron desde el Municipio que todavía no está disponible el formulario 1.47 o libreta de la AUH (Asignación Universal por Hijo).

El formulario no se encuentra habilitado para descargar desde la página web del Anses debido a la pandemia del Covid-19 se suspendió la entrega. «El mismo por decreto desde noviembre hasta diciembre del año 2020 no fue obligatorio presentar, todavía no se sabe de qué manera van a continuar con dicho trámite», indicaron desde el Municipio.

No se realizará el corte del cobro para el beneficio de la AUH por la no presentación del mismo; de igual modo, el mismo se puede presentar hasta diciembre del corriente año.