Florencia: quienes denunciaron a la concejal Mirta Vallejos recibieron un corte sorpresivo en los planes sociales

La noticia tomó trascendencia en los últimos días. La mayoría de los que denunciaron a la concejal actualmente imputada, Mirta Noemí Vallejos, ex líder local del Movimiento Evita, recibieron el corte del beneficio.

Hubo varias publicaciones en medios de prensa del norte provincial, alertando que la edil florentina se quedaba con parte de los planes sociales que recibían al menos unos 17 vecinos de Florencia. Luego de realizar la denuncia correspondiente, en octubre del año pasado, Vallejos quedó imputada por el delito de “Coacciones Reiteras en un Número Indeterminado de Veces”. La edil gestionaba a los vecinos de la ciudad planes sociales por un valor de $8500 mensuales, de los cuales debían darle $2000 por mes, según expresó el fiscal Maglier en la audiencia imputativa.

En ese entonces, desde el Movimiento Evita, uno de sus líderes provinciales Gerardo Rico, había ofrecido una nota a Florencia Hoy asegurando que no perderían el beneficio los denunciantes, a la vez que afirmó que Vallejos fue apartada de ese movimiento político.

En los últimos días, quienes denunciaron a Vallejos, fueron a cobrar su beneficio y algunos se encontraron con que no tenían el depósito realizado, y otros sólo cobraron la mitad.

Consultado a Rico sobre el corte sorpresivo en estos planes, en un breve mensaje sostuvo: “Lo que pasa en cada pueblo del país, no depende de nosotros. Es el estado nacional, no una agrupación. En el caso de Florencia, no tengo ni idea. Los datos pasan por el AFIP, ANSES etc. En el caso específico no lo sé”.

Fuente – Florencia Hoy