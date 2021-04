Provincia y Nación anunciaron aportes no reintegrables a pequeños y medianos productores ganaderos del norte santafesino

La implementación, que se realizará a través de la Secretaría de Agroalimentos de la cartera productiva, apunta a mejorar la resiliencia de los sistemas de producción ganaderos radicados en los departamentos del norte provincial (General Obligado, Vera y 9 de Julio), y se hará efectiva a través de Aportes no Reembolsables (ANR) para la inversión privada.



La provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, en un trabajo articulado con el Gobierno de la Nación, a partir de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca, lanzó en Reconquista la convocatoria para la presentación de proyectos de inversión en tecnologías para la ganadería de bovinos de carne, en el marco del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sector Agroindustrial Rural (GIRSAR).

Durante el acto, que se realizó en el predio del Bicentenario, el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, que estuvo acompañado por la subsecretaria de Coordinación Agroalimentaria, María Eugenia Carrizo, expresó: “Esto representa para el Ministerio y, fundamentalmente para nuestra Secretaría una oportunidad muy importante, se sedimenta en la fortaleza de los productores que la pelean día a día en el campo, que permanentemente están luchando contra diversas inclemencias climáticas. Esta herramienta viene a atacar fundamentalmente estos riesgos, que para estos tres departamentos tiene que ver con la sequía, que ha golpeado y mucho a la provincia de Santa Fe. Tener una herramienta para planificar políticas y acciones intraprediales es muy beneficios para el sector y hará muy bien. Con esto afianzamos el arraigo, tratando que menos productores estén frustrados, que abandonen sus campos”.

Asimismo, sostuvo que “es una deuda histórica y un reconocimiento del Gobierno nacional, que en su federalismo reconoce a los bajos submeridionales y también pedimos la diferenciación de los tres departamentos del norte de la provincia para que se incorporen a la igualdad de las políticas para las provincias del norte”.

Sobre la presentación, Carrizo manifestó: “La presentación se realizó a través de un sistema combinado que previó el acto presencial y una videoconferencia. De manera presencial participaron referentes de instituciones del sector agroalimentario con la participación de productores de la región que pudieron hacer consultas y recibir asesoramientos. En tanto que vía virtual asistieron más de 50 productores interesados en la herramienta. Fue una jornada muy productiva para acercar la herramienta al territorio”.

DECLARACIONES



Por su parte, el subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca , Ariel Martínez, remarcó: “Dos conceptos que me parece importante destacar, nuestros países son acreedores ambientales y deudores financieros. Nosotros somos formadores de riesgo climático y de las pocas cosas que podemos hacer es adaptarnos, generar innovación y tecnología para poder sobrellevar los vaivenes del cambio climático, de precios. Al ser productores agropecuarios, en la zona que trabajamos, la naturaleza es un factor determinante y también la fijación del clima y la problemática que viene con ello, como la sequía, las inundaciones, el fuego. Por eso es fundamental la innovación en materia de adaptación y qué mejor que los productores que son quienes deben aplicar estas tecnologías para que puedan mostrarnos de qué manera se adaptan en las producciones que llevan adelante”.

Por otro lado, el director general de la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales Ministerio de Agricultura (DIPROSE), Juan Manuel Fernández Arocena, expresó: “Hoy puntualmente presentamos la herramienta de los aportes no reembolsables para la incorporación de tecnología que contribuya a la mitigación de los riesgos agrometeorológicos. Es una política pública que baja del Ministerio de Agricultura de la Nación con financiamiento del banco mundial, que busca articular con la provincia y apoyar a pequeños y medianos productores del norte santafesino, apalancar producciones que permitan superar con mejores herramientas las inclemencias climáticas cada vez más recurrentes. Agradezco el interés de los productores y las productoras que se sumaron y, como funcionario público, asumo el compromiso en este trayecto para que puedan presentar sus proyectos y hacer uso de esta herramienta de política pública que busca apoyar y acompañar”.

Finalmente, el intendente local, Enrique Vallejos, manifestó: “Es una gran oportunidad que nos dan al norte de la provincia, principalmente mirando a un sector que siempre tuvo que luchar ante las adversidades. Que en esta ocasión podamos tener tanto el gobierno nacional como al provincial priorizando a este sector por el riesgo que tienen habitualmente y que muy pocas veces se han visto asistidos, es muy gratificante. Que se disponga un recurso importante para la mayor cantidad de pequeños y medianos productores ganaderos de los tres departamentos del norte creemos que es una decisión de equidad a un lugar muy desfavorecido por las circunstancias”.

APORTES NO REEMBOLSABLES



Los ANR variarán en porcentajes y montos de acuerdo a la facturación anual de los productores. En el caso de los productores no bancarizables podrán alcanzar hasta el 70% de reintegro de la inversión con un tope de reintegro de US$ 6.000. Mientras que en el caso de productores bancarizables el reintegro es de hasta un 40% de la inversión a través del ANR con un tope de reintegro de US$ 15.000. Estos fondos están destinados a pequeños y medianos productores.

Se considerarán sujetos no bancarizables aquellos cuya facturación anual resulte la mitad de la categoría de micro-empresa ($8.630.000) y sujetos bancarizables aquellos cuya facturación se ubica entre la mitad superior de la categoría de micro-empresa y el máximo de esa categoría (entre $8.630.000 y $17.260.000).

La provincia de Santa Fe ha decidido brindar esta herramienta a productores agropecuarios que deseen invertir, a nivel de finca, en tecnologías que les permitan mitigar el riesgo sistémico de sequía y de esta manera mejorar la resiliencia de sus sistemas productivos.

Se promoverá la incorporación tecnologías para la captación y almacenamiento de agua, la implantación de pasturas, la confección de reservas forrajeras (ensilado/henificación) y los silos para autoconsumo.

RED DE FORMULADORES DE PROYECTOS



Santa Fe conformó una Red Provincial de Formuladores de Proyectos que tiene por objetivo generar un espacio de participación que permita brindar conocimientos y herramientas para la elaboración y la formulación de proyectos para los productores.

Esta Red se encuentra abierta y se invita a todas las instituciones y a todos los técnicos que deseen formar parte de la misma a que se inscriban ingresando al siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQvvSQSgjn7lmJTvhrdqU6eOWyj9D4nEoLvJzu0EXME4Bt4w/viewform

En este marco, la provincia asignará a cada productor un formulador de la Red Provincial para la presentación del proyecto a la convocatoria.

INSCRIPCIÓN A LA HERRAMIENTA



Los productores que deseen adherir a esta convocatoria deberán inscribirse en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSbyOkW2FFVoCTVQUpnfSpCUC1Ckee8zAfyXyf97-PCiS6Mg/viewform

En caso de consultas, comunicarse a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]

Se prevé además realizar un evento con idénticas características en los departamentos Vera y 9 de Julio en los próximos días para la difusión y presentación de la herramienta.

Para más información se puede visitar el siguiente sitio web: https://www.argentina.gob.ar/agricultura-ganaderia-y-pesca/fondos-para-tecnologias