Remate de Rosgan: Con una zafra a pleno, los terneros operan con bases muy altas

Este jueves el mercado volvió a operar con toda su fuerza para poner a la venta 9.000 cabezas en esta zafra 2021, donde la mayor oferta fue de las categorías de terneros y lotes mixtos de terneros y terneras. Con una buena oferta, la tendencia de precios en esos segmentos tiene a mermar, a mayor oferta, precios un poco más tranquilos.



La categoría clave de la zafra, los terneros pasaron de un promedio a principios de marzo de $217,94 a un promedio ayer de $211,68, pero no compartió esa tendencia a la baja la categoría de lotes mixtos de terneros y terneras que lograron ayer algunas alzas, pasando de $206,88 de principios de mes a $208,05 que marcaron ayer.

«Este segundo remate de marzo mostró a pocos días del remate anterior que la zafra está a pleno con una oferta abundante, pero con una demanda bastante condicionada que tiene un solo jugador de importancia, el invernador tradicional, mientras que los feedloteros no hacen pie para pagar los precios que quiere el productor. Eso hizo que la demanda del remate sea más calma que al inicio de este mes», evalúa Raúl Milano, director Ejecutivo de Rosgan.

En este remate en particular, ocurrió algo que nunca agiliza los negocios, Milano explica que «hubo una baja de precios en el ternero que dejó al descubierto que muchos lotes no se vendieron porque tenían bases muy altas por parte de los vendedores, eso hizo que no existiera una demanda tan alta porque ofrecían precios menores por los cuales el criador no estuvo dispuesto a desprenderse de sus animales».

A continuación, compartimos los promedios por categoría: Terneros $211,68, Novillos de 1 a 2 años $170,11, Terneros y as $208,05, Terneras $202,78, Terneros y Novillos Holando $135, vacas de invernada $113,95, vaquillonas más de 3 años $56.000, vaca con garantía de preñez $64.001,62 y vaquillonas con garantía de preñez $72.500.

Lo que se viene: Remate Especial junto a la Lehmann



Este martes 30 de marzo a las 13:30 hs. en vivo desde la Sociedad Rural de Santa Fe, Rosgan acompañará a la Cooperativa Guillermo Lehmann en su remate habitual que se realiza todos los años desde el predio santafesino. Este domingo estará el catálogo con todos los lotes en la web de Rosgan para quienes quieran ver previamente la oferta de este remate especial que será televisado por Canal Rural y se verá también en nuestra web.

El mercado ganadero Rosgan está integrado por la Bolsa de Comercio de Rosario y las siguientes casas consignatarias: Reggi y Cía. SRL, Ildarraz Hnos. SA, Etchevehere Rural SRL, Ganaderos de Ceres Cooperativa Limitada, Ferialvarez SRL, Gananor Pujol SA, Aguirre Vázquez, Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. Guillermo Lehmann, Edgar E. Pastore y Cía. S.R.L., Álzaga Unzué y Cía. S.A. y Colombo y Colombo SA.

Fuente: Rosgan