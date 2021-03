La ministra Gonnet encabezó una reunión del Consejo Provincial Pesquero

Participaron representantes de pescadores, de municipios y comunas, de la Administración de Parques Nacionales, de la Legislatura provincial, de pesca deportiva, de frigoríficos, de acopiadores, de Universidades, de ONG, científicos y del turismo.



El Gobierno de Santa Fe llevó adelante una reunión del Consejo Provincial Pesquero, establecido por la Ley N 12.212, de la que participaron más de 40 representantes de distintos actores vinculados a la actividad ictícola.

Durante el encuentro, se trataron temas como la propuesta de unificación del sistema pesquero en la órbita del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, informe de la situación actual de los recursos pesqueros, y medidas a adoptar como consecuencia de la situación hidrológica de la cuenca del Rio Paraná a partir del 1 de abril del corriente año, entre otros.

Erika Gonnet, ministra de Ambiente y Cambio Climático, presidió el plenario desarrollo en el hotel de ATE, junto a funcionarios de la cartera ambiental, del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, el Asesor de la provincia, Rubén Michlig, y el subsecretario de Comunas, Carlos Kaufmann.

SOBRE LA REUNIÓN



Allí, luego de la exposición de los temas que formaban parte del orden del día, hubo espacio de debate e inquietudes con la participación de todas y todos los presentes. Además, previo a este encuentro, el Ministerio había realizado diversas reuniones preparatorias con distintos representantes interesados en la temática.

«Estamos dando reapertura este año con todos los actores que forman parte del Consejo provincial pesquero, luego de un año que finalizó con una veda total de pesca dispuesta el 29 de diciembre”, señaló Gonnet en referencia a lo dispuesto por la Justicia a fin de 2020.

“Para nosotros claramente es una alegría este encuentro, teniendo en cuenta que el gobierno provincial tiene el proyecto de que el área de pesca esté en su totalidad en la órbita del ministerio de Ambiente y Cambio Climático”, celebró la ministra. Y en el mismo sentido valoró “el vínculo y trabajo en conjunto de nuestro equipo técnico y de profesionales con el Ministerio de Producción, así como también con distintos actores de las carteras de Gestión Pública, Desarrollo Social y asesores”.

“Este encuentro es para que todos los integrantes del Consejo estén en conocimiento de las propuestas, de las decisiones del gobierno en realización a la pesca, de cómo vamos a afrontar un nuevo año luego de un 2020 atravesado por la sequía y los incendios, y trabajar entre todos los actores en todas estas cuestiones avanzando hacia un desarrollo sostenible”, continuó la titular de la cartera ambiental.

A su vez, aclaró que «desde el Gobierno de Santa Fe tenemos muy presente que para lograr una pesca sostenible se debe considerar que el manejo pesquero no solo se refiere al manejo de los peces, también incluye el ineludible componente social y económico». «En síntesis, si no aseguramos la sostenibilidad biológica o ambiental de los recursos pesqueros, no habrá sostenibilidad social ni económica», enfatizó.

Por su parte, el Dr. Gaspar Borra, asesor del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, manifestó que “este es el camino, escuchar las voces de todos y en base a las mejores opiniones resolver, para de esa forma establecer una política de Estado sostenible en el tiempo y, como dijo la ministra, que privilegie la sostenibilidad ambiental”.

“Si no ocurre esto no habrá sostenibilidad social ni económica. Es decir, sin peces no habrá pescadores ni actividad económica. Entonces el balance que hacemos es muy bueno”, continuó. Y adelantó que “la decisión final fue sometida a debate entre los participantes, pero (desde el Ministerio) pensamos que para después de fin de mes debemos continuar con algún tipo de restricción porque la situación del río no mejoró lo suficiente”.

A su turno, Eliana Eberle, representante del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, resaltó el rol del gobierno de Santa Fe en el Comité de Pesca Continental. En ese sentido dijo que, sin bien el modelo de distribución actual del cupo de exportación está sujeto a un modelo precautorio, “cuando la situación se normalice hay un modelo que determina según cierta características de las empresas, cuánto se le da a cada frigorífico refiriendo a variables que tiene que ver solo con conceptos económicos y de industria”.

“Entonces, la provincia de Santa Fe desde el año pasado, postuló en las reuniones del Comité de Pesca Continental que no iba a estar más de acuerdo con ese modelo, porque no tiene que ver con el comportamiento extractivo sostenible que pueda tener la empresa”, continuó Eberle.

Y explicó: “Santa Fe logró que, cuando se empiece a distribuir normalmente el cupo de exportación, las provincias que integran el Comité podrán decidir cómo entregar a esos frigoríficos según las variables que las provincias establezcan. De esta manera, la provincia podrá disponer su cupo de extracción provincial y las variables según el modelo que el gobierno de Santa Fe disponga” siguiendo variables orientadas a la sustentabilidad del recurso, a la generación de valor agregado, al trabajo integrado con los pescadores y a la producción sostenible a través de la piscicultura.