Basquetbol: Se jugo la 1ª fecha de la U19 en Villa Ocampo y San Javier

En Villa Ocampo, Huracán no pudo superar a Platense Porvenir de Reconquista y a Unión de Avellaneda.

Por Daniel Nocenti

Mas allá del resultado, se pudo ver un equipo en formación, con jugadores nuevos, que se acoplaron correctamente, por lo que esto recién comienza y como dice un conocido dicho: HAY EQUIPO…..

Resultados:

– Huracán: 40 vs Platense: 61

– Unión: 58 vs Platense: 56

– Huracán: 64 vs Unión: 69

– Huracán: 92 vs Central: 46

– Huracán: 69 vs Circulo: 62

– Central: 65 vs Circulo: 58

Próxima fecha: Categoría U15 en Unión de Avellaneda.