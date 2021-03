Las Toscas: hurto calificado en una casa

Sustrajeron de casa de una vecina de la ciudad de Las Toscas varias herramientas eléctricas, zapatillas, electrodomésticos y ropa.



Fecha 22-03-21- Siendo las 16:30 horas, personal de Comisaria V UR IX, recepcionó denuncia a una mujer de 33 años de edad, de ese medio, quien adujo que en horas de la mañana se percató que persona/s ignora/s previo saltar portón de su propiedad sustrajeron sin ejercer fuerza ni violencia alguna desde su galería: un (01) taladro eléctrico de color naranja marca BLACK DECKER, un (01) serrucho cabo de madera, un (01) machete largo, un (01) par de zapatillas New Classic de color azul, un (01) par de marca New Classic color gris, un (01) par de zapatilla color negro con cordones flour, marca no recuerda, un (01) balde plástico de color negro que en el interior tenía una (01) llave francesa, dos (02) pinzas cabo naranja, una (01) pinza cabo verde, tres (03) destornilladores cabo naranja, una (01) pinza cabo verde, un (01) martillo, varias llaves boca y anillo de distintas medidas, una (01) radio chica de marca NOBLEX de color negro, tres (03) remeras de damas dos color blanco con letras, y una color gris con dibujos, una (01) mochila color camuflada; no funda sospechas.

De diligencias investigativas llevadas a cabo por esa instancia se logró establecer que no sería ajeno al hecho un hombre de 22 años de edad, soltero, de ese medio, a quien tras requisar en la vía pública tenía en su poder un par de zapatillas, no pudiendo acreditar su propiedad; las cuales cotejadas resultan coincidentes con las denunciadas anteriormente, por lo que se procedió a su secuestro preventivo y Aprehensión del involucrado.

Posteriormente se logró entrevistar cuatro hombres mayores de edad, quienes hicieron entrega voluntaria de elementos de interés para el presente hecho, procediéndose al secuestro preventivo de los mismos.

Se dio conocimiento al fiscal de turno del MPA, quien dispuso que al primer involucrado se le atribuya el delito de marras, continuando en calidad de aprehendido.

Parte de prensa de la Unidad Regional Novena