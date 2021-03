Santa Fe trabaja junto a Nación para otorgar aportes no reintegrables a productores ganaderos del norte provincial

Esta herramienta de aportes se desarrolla en en el marco del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sector Agroindustrial Rural (GIRSAR) destinada a pequeños y medianos productores de bovinos de carne.



En una labor articulada entre los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, se lanzó la convocatoria para la presentación de proyectos de inversión en tecnologías para la ganadería, en el marco del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sector Agroindustrial Rural (GIRSAR).

La implementación, que se realizará a través de la Secretaría de Agroalimentos santafesina, apunta a mejorar la resiliencia de los sistemas de producción ganaderos radicados en los departamentos del norte provincial (General Obligado, Vera y 9 de Julio), y se hará efectiva a través de Aportes no Reintegrables (ANR) para la inversión privada.

Los ANR variarán en porcentajes y montos de acuerdo a la facturación anual de los productores. En el caso de los productores no bancarizables podrán alcanzar hasta el 70% de reintegro de la inversión con un tope de reintegro de US$ 6.000. Mientras que en el caso de productores bancarizables el reintegro es de hasta un 40% de la inversión a través del ANR con un tope de reintegro de US$ 15.000. Estos fondos están destinados a pequeños y medianos productores.

Se considerarán sujetos no bancarizables aquellos cuya facturación anual resulte la mitad de la categoría de micro-empresa ($8.630.000) y sujetos bancarizables aquellos cuya facturación se ubica entre la mitad superior de la categoría de micro-empresa y el máximo de esa categoría (entre $8.630.000 y $17.260.000).

La provincia de Santa Fe ha decidido brindar esta herramienta a productores agropecuarios que deseen invertir, a nivel de finca, en tecnologías que les permitan mitigar el riesgo sistémico de sequía y de esta manera mejorar la resiliencia de sus sistemas productivos.

Se promoverá la incorporación tecnologías para la captación y almacenamiento de agua, la implantación de pasturas, la confección de reservas forrajeras (ensilado/henificación) y los silos para autoconsumo.

RED DE FORMULADORES DE PROYECTOS



Santa Fe conformó una Red Provincial de Formuladores de Proyectos que tiene por objetivo generar un espacio de participación que permita brindar conocimientos y herramientas para la elaboración y la formulación de proyectos para los productores.

Esta Red se encuentra abierta y se invita a todas las instituciones y a todos los técnicos que deseen formar parte de la misma a que se inscriban ingresando al siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQvvSQSgjn7lmJTvhrdqU6eOWyj9D4nEoLvJzu0EXME4Bt4w/viewform

En este marco, la provincia asignará a cada productor un formulador de la Red Provincial para la presentación del proyecto a la convocatoria.

INSCRIPCIÓN A LA HERRAMIENTA



Los productores que deseen adherir a esta convocatoria deberán inscribirse en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/18JIN_fgy9AOn0xVh71xy3-aqBtJlRrDmVQbTVXuniuo/edit?usp=drive_web

En caso de consultas, comunicarse a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]

PRESENTACIÓN

El martes 23 de marzo a las 17 hs se realizará en la Casa del Bicentenario de la ciudad de Reconquista una presentación para que los productores se interioricen sobre las particularidades de esta convocatoria y el procedimiento para acceder a ellos.

Para participar de dicho evento de manera presencial los productores deberán comunicarse al teléfono 3482 63-0940 de la Secretaría de Producción de Reconquista. Podrán participar de manera presencial un número reducido de productores para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Se recuerda asistir con tapabocas y mantener el distanciamiento entre las personas.

Este evento también se transmitirá de manera virtual para todos los interesados accediendo a traves del siguinte link: meet.google.com/nxc-iicb-rmr

Se prevé además realizar un evento con idénticas características en los departamentos Vera y 9 de Julio en los próximos días para la difusión y presentación de la herramienta.

Para más información se puede visitar el siguiente sitio web: https://www.argentina.gob.ar/agricultura-ganaderia-y-pesca/fondos-para-tecnologias