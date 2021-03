Aún sin propuesta, la paritaria municipal pasó a cuarto intermedio

Según confirmaron, para el próximo encuentro harán una oferta definitiva para la recomposición del salario «que supere la inflación».



Nuevamente se desarrolló por Teleconferencia la reunión de la Comisión Paritaria Municipal – Ley 9996 – con la participación del Secretario de Fortalecimiento Institucional José Luis Freyre.

Los representantes de Intendentes y Presidentes Comunales asumieron el compromiso de construir en forma conjunta una política salarial para el 2021 que permita recuperar el deterioro salarial provocado durante el año pasado con vigencia a partir de marzo, y con cláusula de revisión, para lo cual pidieron un cuarto intermedio y así poder efectuar una propuesta salarial definitiva que supere la inflación y analizar los mecanismos de recomposición del 2020.

Asimismo se continuará el diálogo con reuniones técnicas, hasta el próximo martes, para evaluar porcentajes y formas de pago que se ajusten a los objetivos acordados. Si no hay un acuerdo en este intermedio, no habrá otro camino que el conflicto, ya que no se resolvió ningún reajuste en el mes en curso.

Por último, la representación de FESTRAM exigió a los paritarios de los Intendentes y Presidentes Comunales, la aplicación de la Ley Micaela en todo el ámbito de las Municipalidades y Comunas de la Provincia llevando adelante las correspondientes capacitaciones en la temática incluso en las jurisdicciones que no habían adherido a la Ley.

