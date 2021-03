Reconquista: el intendente Vallejos dejó inaugurado el periodo de sesiones del concejo

El intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos, en la mañana del miércoles 3 de marzo, ante el concejo municipal de Reconquista dio inicio formal al periodo de sesiones ordinarias y brindó su informe de gestión anual.



A continuación transcribimos tal como lo comunicó el área prensa de la Municipalidad de Reconquista:

Salud Pública



“El 2020 se destacó fundamentalmente por llevar adelante un trabajo enfocado en garantizar un sistema de salud pública con las condiciones para enfrentar la pandemia del Coronavirus”, expresó el Intendente Municipal, siendo Reconquista “la única ciudad del Norte Santafesino que recibió la derivación de pacientes de 45 ciudades y comunas, lo que significa que más de 400.000 santafesinos dependen de un único centro de recepción de pacientes críticos”.

En ese contexto, detalló que “se registraron datos históricos en atención médica en el Hospital Central” y que, si se comparan cifras de contagios con ciudades de similar densidad demográfica, se puede apreciar en nuestra ciudad menor tasa de mortalidad por Covid cada 100.000 habitantes. “Ningún ciudadano de nuestra Región quedó sin atención”, destacó el Dr. Amadeo Enrique Vallejos, “gracias al trabajo conjunto de los ciudadanos, instituciones y cada sector que trabajó en las medidas preventivas, junto a los organismos del Estado y los sectores de salud pública y privada”.

“La llegada de la pandemia nos afectó a todos”, continuó el mandatario, “pero eso no impidió el avance de importantes obras de infraestructura y una gestión incansable para consolidar los macroproyectos que definirán el desarrollo y transformación de la ciudad”, resaltó, con prioridad en un primer momento “para que la red de salud se prepare para la atención por el COVID-19”.

Con ese objetivo, el Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos enumeró la compra de equipos y elementos de bioseguridad para proteger al personal y los organismos de seguridad, la adecuación en tiempo récord del edificio del viejo Hospital como Hospital de Campaña y el Albergue del Camping Municipal como Centro de Aislamiento, la expansión de camas para asilamiento y UTI para toda la región y la sensibilización a la comunidad sobre la necesidad del autocuidado, siendo “los primeros en tomar medidas para proteger a nuestros ciudadanos al implementar disposiciones de restricción y aislamiento”, con la habilitación además de un Call Center propio para asesoría de casos de Covid-19 en Reconquista, a lo que se suman “los esfuerzos por llegar a las poblaciones más vulnerables con ayudas alimentarias” en distintos barrios del a ciudad.

Promocionar el Desarrollo Económico



En un marco signado por los efectos de la pandemia, “en un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, Provincial, las asociaciones, privados y gremios, Reconquista ha liderado acciones para la apertura gradual de sectores como la construcción, manufactura y comercio, proponiendo la aprobación de protocolos, además de convocar desde el primer día la integración del Comité de Crisis y Seguimiento Sanitario del Covid-19”, subrayó el Intendente Municipal, con un marcado compromiso en “proteger la salud y contribuir al sostenimiento de empleos y negocios”, tomando “medidas de orden tributario que tuvieron como fin acompañar a los contribuyentes en los momentos más críticos de la pandemia, como ser la prórroga de los vencimientos de los tributos en general y la exención del DREI”, mencionó.

En ese sentido, el Dr. Amadeo Enrique Vallejos resaltó que “Reconquista ha sido pionera en tomar medidas tributarias post-pandemia, tendientes a acompañar, dar impulso y promocionar el desarrollo de nuevas actividades económicas por medio de la exención por el término de hasta 2 años en el DREI a los nuevos contribuyentes, promocionando de esta forma la reactivación económica de nuestra ciudad”, medida que tuvo como efecto, desde que se implementó en agosto hasta el mes de diciembre, “300 nuevas habilitaciones comerciales, es decir, más de 300 nuevos emprendimientos que generan trabajo y movimiento económico en la ciudad”, eximiendo también en el DREI, por el término de hasta 1 año, a los sectores económicos más afectados por las restricciones derivadas de la pandemia”, más el avance permanente en materia de modernización de procesos y sistemas en el Estado Municipal.

El mandatario valoró, dentro del entorno atípico y excepcional por el Covid – 19, haber cumplido en tiempo y forma del pago de sueldos, aguinaldos, bonos y aumentos paritarios dentro de los plazos legales, “sin recurrir al descubierto para su pago, que permitió ahorrar un monto importante en intereses”.

Un Estado presente



“En la adversidad somos un pueblo que se sobrepone”, apreció el Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos, para especificar luego que “realizamos acciones conjuntas y permanentes con las Fuerzas de Seguridad para garantizar el cumplimiento del Decreto que establecía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, a lo que se suma la gestión de “recursos para la atención de aislados por Covid de Reconquista y otras ciudades, cubriendo el rango de atención de prácticamente de los 5 Departamentos del Norte de la Provincia” y el nuevo acceso al Hospital Central Reconquista, obra estratégica que, con una inversión de $6.500.000, proporciona mejores condiciones de seguridad vial, iluminación y más capacidad de estacionamiento, “producto de la coordinación entre la Municipalidad de Reconquista, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y Vialidad Nacional”.

El Intendente Municipal agradeció especialmente a “esos hombres y mujeres que diariamente están al servicio del otro”, trabajadores de la salud, médicos y enfermeros, más la labor de aquellos que permiten que los servicios esenciales no se vean afectados, “todos debieron resignificar la responsabilidad colectiva de cuidar y allí está el Estado, en cada uno de ellos y ellas”, señaló.

En esa línea, y en el contexto de inicio del proceso de vacunación, el Dr. Amadeo Enrique Vallejos reiteró que “fue la salud lo que me motivó a involucrarme en política” y su convicción “de que un Intendente debe estar presente donde están los problemas de sus vecinos”. Respecto del acceso a las vacunas, informó que “he pedido al Gobernador y a las autoridades del Ministerio de Salud que se abran los procesos sumarios correspondientes y se determinen las responsabilidades con certeza e inmediatez”, manifestando que “si algún integrante de mi gabinete llegara a vacunarse indebidamente, que sepa que vamos a tomar las medidas correspondientes en forma automática”.

El mandatario ratificó su compromiso para “lograr tener un mejor servicio de salud para nuestra población”, dentro de lo que se enmarcan las “acciones de prevención temprana” junto al CONICET, “siguiendo los lineamientos del Plan Nacional para la Prevención y Control del Dengue” y el Programa Patio Limpio, “zonificado estratégicamente a los fines de alcanzar todos los barrios de la Ciudad y ayudar a frenar el avance de reservorios de mosquitos”.

Obras Estratégicas



“Quiero resaltar el trabajo coordinado del equipo municipal para que rápidamente, y en una coyuntura de emergencia económica y de salud, gestione obras”, expresó el Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos, entre las que destacó, entre otras, la reparación de la travesía urbana de Reconquista y Avellaneda, cordón cuneta, enripiado y entubado en arterias estratégicas de la ciudad, Paseo Lineal en Parque Metropolitano, bicisendas en la traza Boulevard Yrigoyen y la ruta A-009, infraestructura de electrificación e iluminación de loteos consolidados, pavimentación de calles troncales, instalación de un Centro de Salud en barrio La Cortada, la bicisenda a barrio Don Carlos y el convenio firmado por más de $30.000.000 para poder llevar adelante la repavimentación completa de todas las calles del Complejo Cultural La Estación, “para poner en valor este lugar histórico e ícono de nuestra ciudad”, sumando entre las propuestas urbanas innovadoras el Anfiteatro de la Ciudad, el Paseo de los Artesanos y el Mercado Concentrador Social y Solidario.

El Intendente Municipal resaltó la magnitud de “la obtención de un subsidio no reintegrable por más de $38.000.000 para concretar la conexión de la ciudad a la red del GNEA – Gasoducto del Noreste Argentino, cuyo servicio beneficiará a industrias y usuarios residenciales, y que, junto al trabajo incansable de nuestra Cooperativa de Servicios Públicos, llevaremos adelante en los próximos meses”, lo que constituye “una de las obras más trascendentales de las últimas décadas”, junto con “la inversión histórica en agua y cloaca más importante que tiene Reconquista”, obras que “permitirán un mayor desarrollo industrial y una mejor calidad de vida para todos”.

“Las circunstancias marcaron prioridades, pero lo urgente no detuvo nuestra estrategia de progreso como ciudad cabecera”, valorando la complementación de obras cloacales para el sector este con obras de pavimento, el compromiso del Gobierno Provincial para la expansión del servicio cloacal del sector Oeste y Sur de Reconquista que alcanzará a 7 barrios por $ 177.000.000. “Ejecutaremos más de 270 conexiones domiciliarias de agua en B° Obligado”, continuó el Dr. Amadeo Enrique Vallejos, más “la licitación para la estación de bombeo por $170.000.000, pavimento de Ledesma entre España y Newbery, y completar la obra de pavimento en Bv. Lovato entre Chacabuco y Rossi”.

El plan de obras estratégicas contemplan además el Parque Lineal Metropolitano, la ampliación de Bv. Perón, la pavimentación del Bv. Independencia en su primer tramo, el Campus Deportivo en el Camping Ychimaye, múltiples intervenciones en Parque Sur, veredas comunitarias en B° Nazaret, estacionamiento y pavimentación del ingreso al edificio propio del Profesorado, ampliación de calle Rossi, Complejo Turístico Isla La Fuente – Puerto Reconquista y ejecución de viviendas en el marco del programa de erradicación de viviendas precarias.

Con la Reconquista del futuro en el horizonte, el Intendente Municipal subrayó que “en el 2020 logramos concretar proyectos ordenadores”, como “el nuevo Plan de Ordenamiento Urbano, el Plan de Acción Climática y el Plan Director de Drenajes Pluviales”, que “nos permiten tener un horizonte claro para diseñar el desarrollo de la ciudad”.

Juntos por el Bien Común

Con miras al año electoral, el Dr. Amadeo Enrique Vallejos señaló su compromiso y el pedido de afrontarlo “con la madurez y la templanza que estos momentos particulares ameritan”, con “respeto y discusión de ideas y proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestra sociedad”, para demostrar que la política “sigue siendo la mejor herramienta para cambiar la sociedad y trabajar juntos por el bien común”.

“Como siempre lo expreso, el bien común es el conjunto de valores y condiciones que posibilitan el desarrollo integral del hombre en la sociedad, estos son la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad, desde ya sostengo que no hay verdad sin diálogo, no hay libertad sin responsabilidad, no hay justicia sin reparación y no hay solidaridad sin compromiso”, manifestó el Intendente Municipal, “que Dios nos siga bendiciendo, la vida es maravillosa y siempre hay un sentido en ella”, finalizó; y así, textual, lo comunicó el área prensa de la Municipalidad de Reconquista.

