Villa Ocampo: se reunió el Comité de Control por horarios de circulación

El secretario de Gobierno y Seguridad de la Municipalidad de Villa Ocampo, Eduardo José, presidió una nueva reunión del Comité de Control y Seguridad de la Junta Local de Protección Civil, donde se analizó los alcances del Decreto Provincial 115/2021, que establece nuevos límites horarios para la circulación en la vía pública y, por ende, el cierre nocturno de los locales gastronómicos y otros habilitados para funcionar en el marco de la pandemia por el Covid-19.



Los horarios quedaron de la siguiente manera: domingos a jueves hasta la hora 1:30 del día siguiente; viernes, sábados y vísperas de feriados hasta la hora 2:30 del día siguiente.

EVENTOS ARTÍSTICOS



Además, por disposición municipal y a requerimiento de la superioridad policial, todo evento artístico organizado para llevarse a cabo en los locales habilitados deben contar con autorización previa; ingresando la solicitud por Mesa de Entrada del Palacio Municipal con 48 horas de anticipación. Estos eventos en vivo pueden desarrollarse hasta la hora 24:00 los días viernes y domingos; y hasta la hora 1:00 del día siguiente los sábados y vísperas de feriados.

Al respecto, y teniendo en cuenta el incremento de casos positivos Covid-19 que se registraron durante febrero, habiendo llegado a ser el mes con mayor cantidad de contagios en Villa Ocampo desde que comenzó la pandemia, se incrementarán los controles policiales y por parte del cuerpo de inspectores municipales para el efectivo cumplimiento de los protocolos en los locales gastronómicos habilitados; especialmente la cantidad máxima de clientes, el distanciamiento y demás medidas preventivas de higiene y seguridad, labrándose las respectivas actas de infracción en caso de que se comprueben irregularidades.

De igual manera, se requiere a toda la comunidad que no se deje de lado las medidas preventivas de uso del tapaboca, desinfección e higiene permanente de manos, mantener distanciamiento y no permanecer mucho tiempo en espacios cerrados con otras personas, no compartir vasos u otros utensilios. Estas conductas la debemos adoptar especialmente en encuentros familiares o de amigos; siendo esos ámbitos donde se comprobaron los mayores índices de contagio.

VACUNACIÓN



Por otra parte, se solicita a toda la población, prioritariamente personas mayores de 70 años, que a la mayor brevedad cumplan con el trámite de inscripción para ser vacunados contra el Covid-19; ya que de la cantidad de interesados inscriptos dependerá el número de dosis asignado al vacunatorio del Hospital SAMCO Villa Ocampo, y el plazo de envío.

Para hacerlo, se debe ingresar al portal oficial de la provincia: www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid

Ante cualquier inconveniente para realizar el trámite, los interesados se pueden comunicar al 0800 555 6549 para completar el proceso.