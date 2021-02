Salvador Di Stefano: «Emitir para sobrevivir»

El presidente tendrá que llevar adelante una exitosa campaña de vacunación, un favorable acuerdo con el FMI y ganar las elecciones de mitad de mandato si quiere llegar a fin de año con el dólar tranquilo. No parece transitar por el mejor camino, necesita emitir una montaña de pesos para sobrevivir. Enterate en esta nota.



por Salvador Di Stefano. Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Cómo viene el escenario 2021?



. – Si tomamos las cuentas fiscales y proyectamos una suba de los ingresos del 50% anual (impactarían los ingresos del impuesto a la riqueza) y los gastos corrientes el 40% anual (no subirían en igual proporción ya que no se paga más el IFE y el ATP), algo que luciría razonable, el déficit fiscal sumaría $ 1.966.000 millones. Si lo llevamos a cifras más prácticas, por cada $ 100 de gastos, los ingresos genuinos serían de $ 79.

Es un hueco enorme



. – En el año 2020 dicha relación era de $ 73,5 por cada $ 100, por ende, la mejora sería sustancial.

¿Cómo se va a financiar tamaña cantidad de dinero?



. – Es algo más de lo expresado en el primer párrafo, estimamos para el año 2021 el pago de intereses por un total de $ 706.000 millones. Por ende, el monto total a financiar sumaría $ 2.672.000 millones. La lógica indicaría que habría que financiarlo tomando deuda externa, pero eso no es imposible ya que Argentina está fuera de los mercados mundiales, y lo prohíbe una ley del Congreso. Podría darse el caso de financiarse la mitad en el mercado interno, y la otra mitad vía emisión monetaria.

¿Cuánto habría que emitir?



. – Bueno, sería la mitad del déficit, unos $ 1.336.000 millones. Esto representaría un 54% de la base monetaria a diciembre de 2020. Sería una expansión muy grande, con lo cual el Banco Central debería absorber parte de este dinero, para que no genere distorsiones en el mercado.

¿Cómo se absorbe?



. – Lo absorbe vía leliq (letras) o Pases por las que paga una tasa del 38% anual.

¿Cuánto tiene que absorber?



. – Si queremos tener una inflación del 30% anual, deberíamos expandir la base monetaria ese porcentaje, por ende, a fin de año deberíamos tener una base monetaria de $ 3.211.000 millones. Si la base monetaria a diciembre es de $ 2.470.000 y tenemos que emitir $ 1.336.000 millones, esto sumaría $ 3.806.000 millones, con lo cual el total de pesos a absorber sumaría $ 595.000 millones.

No es mucho el dinero a absorber



. – No hay que confiarse, el stock de letras y pases en el Banco Central al 31 de diciembre de 2020 ascendía a $ 2.790.000 millones, esto genera el pago de intereses, y hay que sumarle el nuevo endeudamiento que también genera intereses. Creemos que en el año 2021 pagaremos intereses por la friolera de $ 1.300.000 millones.

¿Con qué se pagan esos intereses?



. – Muy buena pregunta, con más emisión, por ende, tenemos que emitir lo que sume del pago de intereses, y lo que necesitamos absorber para que no se dispare la inflación la suma $ 1.895.000 millones.

¿Me lo explicás en un cuadro?



. – Como no, vamos desde el principio. Las cifras son expresadas en millones, y reflejan las cuentas fiscales esperadas para el año 2021, con ingresos que crecen al 50% y gastos al 40%.

Ingresos $ 7.262.000

Egresos $ 9.934.000

Déficit $ 2.672.000

¿Cómo se financia?



. – De esta forma:

50% vía colocación de deuda en el mercado interno $ 1.336.000 millones

50% vía emisión monetaria $ 1.336.000 millones

¿Cómo hacemos para que la inflación sea del 30%?



. – En principio deberíamos expandir la base monetaria solo el 30%.

Base monetaria al 30 de diciembre de 2020 $ 2.470.000 millones

Si expandimos la base solo el 30% nos quedaría en $ 3.211.000 millones

Como tenemos que imprimir $ 1.336.000 millones para financiar el déficit, y solo podríamos aumentar la base en $ 741.000 millones ($ 3.211.000 millones – $ 2.470.000 millones) tenemos que absorber vía leliq o pases $ 595.000 millones.

¿Cuánto es el stock de leliq y pases al 30 de diciembre 2020?



. – El stock es de $ 2.790.000 millones.

A este stock hay que sumarle la nueva emisión $ 595.000 millones.

También hay que sumarle los intereses que genera esta deuda, que ascenderían a $ 1.300.000 millones.

¿A cuánto ascendería la deuda del Banco Central?



. – Ascendería a $ 4.685.000 millones.

Según Martin Guzmán, ¿a cuánto estaría el dólar a fin de año?



. – Se ubicaría en $ 105,20, con lo cual esta deuda nominada en dólares sería de U$S 44.534 millones. El gobierno de mínima debería tener reservas equivalentes por este monto.

¿Si ello no ocurre?



. – Debería aumentar más del 30% la base monetaria, de esta forma bajaría la deuda y dejaría más pesos en la calle, pero la consecuencia sería una inflación superior al 29% que tiene previsto el Ministro de Economía, o bien hacer subir el tipo de cambio a un nivel más elevado que $ 105,20 para licuar el endeudamiento que toma el Banco Central.

¿Vos querés decir que las metas no se van a cumplir?



. – Yo solo comento que bajo los supuestos que plantea el gobierno podemos tener una sorpresa con la inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés, ya que observamos que el país no logra financiamiento genuino, tiene una vocación de aumentar el gasto, y no le tiembla el pulso para emitir dinero.

¿Qué ves para diciembre del año 2021?



. – Con una base monetaria que podría ubicarse en $ 3.211.000 millones y un endeudamiento en $ 4.685.000 millones, esto nos dejaría pasivos monetarios por $ 7.896.000 millones. Si las reservas siguen en torno de los U$S 40.000 millones, el tipo de cambio de equilibrio se ubicaría en $ 197,40. Esto implicaría que el dólar MEP, que hoy está en $ 140, podría subir de mínima un 41% al valor de $ 197,40.

¿Podría subir mucho más?



. – Si el gobierno no logra un acuerdo con el FMI, una exitosa campaña de vacunación y un resultado electoral positivo, las expectativas podrían hacer que el dólar MEP comience a subir de precio, ampliando la brecha con el dólar oficial, con lo cual tendría muchas chances de ubicarse por encima de $ 200 para fin de año.

Estamos atados con alambre



. – Correcto, tenemos un escenario de alto estrés financiero. Déficit elevado, falta de financiamiento y escasas reservas.

¿La cosecha nos aportaría más dólares?



. – Esos dólares que aporta la cosecha tienen que ir a financiar las importaciones y los pagos a organismos financieros internacionales para no caer en cesación de pagos. Estimamos un superávit comercial de U$S 12.000 millones, pero las salidas están por encima de dicha cifra.

Conclusión



. – Las hipótesis de una salida exitosa implican una gran absorción de pesos a una tasa del 38% anual, desconocemos si el mercado financiará alegremente al Estado, y si el Banco Central podrá absorber los pesos necesarios para que no haya un crecimiento desmesurado de la base monetaria.

. – La inflación es un fenómeno monetario, pero en la Argentina tiene un componente muy alto de oferta. Tenemos oferta escasa en muchos productos por falta de inversión. Esto podría generar que, a pesar de reprimir la suba de la base monetaria, la inflación sea muy alta, como ocurrió en el año 2019.

. – El tipo de cambio retrasado no es garantía de que la inflación disminuya. En cambio, podría generar un problema en el balance comercial del país, producto de disminución en exportaciones y aumento de importaciones. El gobierno se juega a cerrar importaciones, y le prende una vela a la suba de materias primas agrícolas en Chicago.

. – Lucen muy optimistas las previsiones de inflación y tasa de interés que pone el gobierno en esta coyuntura. La tasa de interés es positiva frente a la tasa de cambio, pero negativa frente a la probable inflación futura.

. – En el corto plazo, el impuesto a la riqueza más la venta de la cosecha de trigo, maíz y soja genera una afluencia estacional de dólares muy altas, hechos que no se repetirán en el segundo semestre.

. – Para el segundo semestre sería vital para la estrategia del ministro de economía que estemos todos vacunados, tengamos un acuerdo con el FMI y el gobierno gane las elecciones de medio término para generar expectativas positivas.

. – El gobierno está interviniendo el mercado cambiario con venta de bonos en manos de la Anses, esta política es finita, ya que vende bonos a una tasa del 17% anual, esa presión de ventas hace que los títulos no se puedan recuperar y coticen por debajo de la paridad del 40%.

. – El escenario que nos transmite el gobierno luce extremadamente optimista, luego de ver los sucesos de vacunación VIP, un acuerdo con el FMI que podría llegar en el año 2022 y resultados electorales inciertos, dada la caída en la imagen presidencial,

. – El artículo busca polemizar respecto del futuro económico, en donde tenemos una ventana de 120 a 180 días favorable al gobierno, pero un segundo semestre muy complicado. A no olvidar que en el 2020 sobre $ 100 de gasto corriente, solo financiamos en forma genuina $ 73,50. Con un escenario positivo para el 2021, el financiamiento genuino treparía a $ 79,00, nos queda un largo camino por recorrer, y no es de bonanza.