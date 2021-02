A Amsafe le preocupa la falta de colectivos para los docentes norteños

La afirmación fue hecha por la titular del gremio docente en el norte santafesino, Hemilse Cañete, quien confirmó que «se está discutiendo en las paritarias la vuelta a la presencialidad y las condiciones ligadas a esa vuelta que tienen que estar garantizadas», dijo.



El alerta lo dieron muchos docentes que tienen que ir a trabajar desde estos días hacia el norte provincial, puntualmente hacia Florencia y las localidades intermedias, donde no hay colectivos, o los horarios son muy complicados para tomarlos.

Cañete puntualizó que «tenemos un grave problema que tienen que ver con el transporte para los docentes porque los colectivos que van hacia el norte no están circulando con todas sus frecuencias».

Los docentes que tienen que salir a trabajar hacia localidades como Villa Ocampo, Villa Guillermina, Florencia, Las Toscas, se ven imposibilitados de conseguir llegar «o tienen que salir desde Reconquista a las 3 o 4 de la mañana para poder regresar a las 12 de la noche ya que no hay frecuencias», resaltó.

Sabemos que históricamente muchos docentes «hacían dedo para llegar a sus escuelas, pero creo que con esto de la pandemia y de la seguridad del docente no lo podemos permitir. Este tema lo venimos discutiendo incluso desde antes de la pandemia, con realidades de docentes que tienen que recorrer distancias muy largas en donde no está garantizado que el transporte llegue a esa localidad y ni hablar de las escuelas rurales donde no existen los medios para llegar», confirmó.

«Por eso en esta paritaria hemos logrado que los docentes que no tengan el medio (colectivo) para llegar a su escuela no deben asistir. El Ministerio deberá enviar a las escuelas los papeles que deberán informar, lo que el docente deberá presentar ante esta situación», señaló Cañete.

Fuente: radioamanecer.com.ar