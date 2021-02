Política provincial: Vivir en un verdadero desconcierto

Concierto es la armonización rítmica y melódica de una composición musical. Desconcierto sería el antónimo aplicado en este caso a la política: nacional y provincial.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Primero fue la pandemia y su consecuente e interminable cuarentena la que dividió las aguas sociales y políticas y caldeó los ánimos; ahora es la vacunación y sus secuelas no clínicas, sino éticas y legales las que atribulan a los ciudadanos, ya bastante estragados por la inflación. Cuidado con agotar la paciencia de los mansos.

Por si no faltaren roces con la oposición –y los propios – desde el entorno del Gobernador Omar Perotti acusan veladamente al FPCyS de estar detrás de la denuncia de un periodista de esta capital sobre un “vacunatorio paralelo” de Sputnik-V en Rafaela, a tal punto que el propio Primer Mandatario salió a desmentir el hecho (de que se haya vacunado él y su familia) y propone realizar un test a toda la familia para desestimar el escrito periodístico.

El Gobernador sostiene que esta denuncia periodística “se trata de una nueva difamación, otra mentira de los productores de noticias falsas ligados al pasado, una estrategia fallida a la que el pueblo le dio la espalda el 16 de junio de 2019”, y que “el lanzamiento del Boleto Educativo Gratuito genera molesta y desesperación en aquellos que fueron parte de un gobierno que pudo implementarlo, pero nunca lo hizo. Lo que no aceptamos es que, para neutralizar este gran beneficio para estudiantes, docentes y auxiliares escolares, la oposición mienta y que intente ensuciar la imagen del gobernador y de su familia”.

Senadores y Diputadas, comenzando por Amalia Granata, están redactando pedidos de informes sobre el respecto. De todos modos, por ejemplo el simple cotejo de la cantidad de dosis de Sputnik-V que llegaron, en este caso a la zona de Salud Rafaela, y el listado del personal de Salud (pública y privada) vacunado sería una manera de despejar dudas.

En la ciudad de Arroyo Seco (Depto Constitución) se denunció públicamente al Intendente por haberse vacunado junto a su gabinete, por lo cual el Gobernador debe aventar inmediatamente cualquier sospecha que se pose sobre su figura.

Sobre llovido, mojado; este miércoles la cúpula del Partido Socialista encabezada por Enrique Estévez y Rubén Galassi deberán subir al primer piso de la Casa de Gobierno para conversar con los ministros de Gobierno Roberto Sukerman y de Gestión Pública Marcos Corach en la continuidad de la ronda de charlas con dirigentes políticos encarada por el gobierno. Sospechamos que los ánimos no serán los mejores para dicha tertulia.

A todo esto, que el Ombú no tape el paisaje: el jueves el Gobernador Perotti anunció, no solo una promesa de campaña sino un hecho histórico (de cuyo crédito también pide “regalías políticas” el diputado peronista “Cachi” Martínez): el boleto educativo gratuito para todo el sistema educativo (no solo alumnos y docentes) a partir del inicio de clases el 15 de marzo.

Boxes pre competitivos

El aspirante a un cargo electivo nacional y ex – candidato a Gobernador José Corral reunió el viernes a su tropa en esta capital para, junto con el concejal rosarino del PRO Roy López Molina, delinear la estrategia de campaña en pos de “ratificar el compromiso de trabajar codo acodo, entre todos para consolidar una opción sólida al kirchnerismo en las elecciones legislativas de 2021”.

Corral está convencido de que el Frente de Frentes que pergeña el radicalismo NEO con la participación del actual presidente de la Cámara de Diputados no existirá porque Miguel Lifschitz, según su parecer, no será candidato a Senador nacional, “porque sale tercero y él lo sabe”, afirma, habida cuenta que el electorado “está polarizado entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos y no habrá lugar para terceras fuerzas”, sostiene.

Corral debería tomar nota que el arco de la derecha “anti K” que lidera la marca Juntos por el Cambio quizás no acapare los pupitres en agosto y octubre próximo, toda vez que distintos sectores están armando listas, como por ejemplo la dupla Milei – Espert (que este miércoles y jueves estarán en Rosario y quizás en el Departamento General López) junto al dirigente local de la UCeDe Gonzalo Mansilla De Souza. Amén de otros grupos que están dándole forma a coaliciones.

En los últimos días, Miguel Lifschitz publicó twits – no es su costumbre hacerlo – e hizo declaraciones de fuerte tono crítico hacia el gobierno nacional y el kirchnerismo en particular, lo cual para la cúpula del radicalismo NEO es una señal de que tiene intenciones de jugar. Así y todo, algunos piensan que ante semejante polarización entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, habría que ser aún más contundentes en las expresiones. “Yo no voy a entrar en la grieta”, supo decir Lifschitz en elíptica respuesta anticipatoria.

En el peronismo santafesino, como para no desentonar en el desconcierto, cada uno de los actores se para donde mejor le convenga individualmente, sin proyecto colectivo a la vista; quizás en la seguridad de que el “Patria” (Instituto Patria de CFK) ordenará las cosas llegado el momento.

De tal manera, como dijimos, Perotti suma a las recorridas oficiales por la Provincia al Senador Roberto Mirabella con la intención de que encabece el binomio senatorial en este turno electoral. Su actual compañera de bancada, la firmatense y “ultra K” María de los Angeles Sacnún también hace méritos para encabezar la lista; esta semana por ejemplo visitó la planta fabril de SanCor en Sunchales.

Va de suyo que el Gobernador Perotti si no consigue que Mirabella encabece la lista de senadores, seguramente lo propondrá como primer candidato a diputado nacional. De todos modos, se rumorea que los “muchachos malos” junto a los “muchachos heridos” del peronismo, si no llegaren a darle cabida en las PASO, armarían “por afuera”.

Nada que le mueva el amperímetro emocional a una población que pareciera estar anestesiada, pero que en realidad está al límite de la paciencia. El año pasado Eduardo Duhalde lo advirtió apocalípticamente.