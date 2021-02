Lifschitz ante la falta de recursos para el norte provincial: “No hay ningún plan, solo anuncios”

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Lifschitz, se refirió a la falta de programas e inversiones en los departamentos del norte santafesino, y cuestionó el abandono del Plan del Norte y del Plan A Toda Costa. “Hay anuncios, reparto discrecional de subsidios y una postergación total hacia las localidades del norte”, sostuvo. “Volvemos a tener en Santa Fe ciudadanos de primera y de segunda», alertó.



El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputadas de Santa Fe, Miguel Lifschitz, manifestó su preocupación por el reparto de fondos entre las ciudades de la provincia sin considerar las asimetrías territoriales que existen entre el sur y el centro-oeste más desarrollado en relación a los departamentos del norte y de la costa. “Vemos que en el norte de nuestra provincia se han abandonado las políticas que se llevaron adelante con grandes resultados. Hoy hay anuncios vacíos, sin inversiones de jerarquía y una distribución totalmente discrecional de los recursos”, dijo.

El presidente de la Cámara baja hizo declaraciones a partir de un informe privado que marca que los cinco municipios, todos del sur, que percibieron una mayor cantidad de recursos propios, recaudaron importes 11 veces superiores a los que peor se posicionaron, todos del norte y de la costa. “Está claro que el gobierno de Santa Fe no tiene voluntad ni estrategias para equilibrar esta situación, que deja en desventaja a localidades como Vera, Tostado, Villa Ocampo, San Javier y tantas otras. Esto no sólo agranda la brecha entre unas y otras, sino que lo que preocupa es que el reparto de los fondos es completamente discrecional, sin ningún plan estratégico que rija las acciones e inversiones, algo que hacía muchos años no se veía en nuestra provincia”, continuó Lifschitz.

Según el estudio de la consultora P&G, reflejado en el portal Punto Biz, los municipios que recaudan más se repiten a lo largo de los años. Así, en el otro extremo de las antes mencionadas se encuentran Puerto General San Martín, San Lorenzo y Roldán, que figuran en el tope del escalafón en los últimos doce años, mientras que los siguen, en forma alternada, Sunchales, Arroyo Seco, Funes, Rafaela y Rosario. Además, el artículo pone de manifiesto la diferencia en la importancia de la coparticipación provincial en los presupuestos municipales, donde en algunos casos esto representa más del 80% del total, mientras que en el otro extremo, para otros, apenas alcanza el 25%.

El mismo informe considera también la influencia de la actividad portuaria sobre la recaudación, ya que aquellos municipios que obtienen recursos a través de la misma tuvieron entre 2006 y 2019 un aumento que resulta 1,8 veces el aumento promedio de las localidades santafesinas. Así, si bien en 2019 la recaudación media de los municipios fue de $7.137 por habitante, las asimetrías pueden verse con ejemplos claros: por caso, Puerto General San Martín recaudó $50.511 por habitante, mientras que Villa Ocampo apenas percibió $1.564 per cápita.

PLAN DEL NORTE Y PLAN A TODA COSTA



Por ello, el ex gobernador puso en valor dos políticas públicas llevadas bajo su gobierno: el Plan del Norte y el Plan A Toda Costa, enfocados en igualar oportunidades a lo largo y a lo ancho de toda la provincia: “Ambas experiencias tuvieron un impacto profundamente positivo tanto en los departamentos Vera, General Obligado y 9 de Julio en el primer caso, como en San Javier y Garay en el segundo -sostuvo-. Estas políticas han sido abandonadas y, lamentablemente, hoy solo existen promesas desde lo discursivo, pero muy poco en materia de inversión y planificación”.

“La provincia necesita de proyectos a escala, y estos dos grandes planes mencionados tienen que ver con eso. Trabajando en conjunto con cada intendente y presidente comunal, con la sociedad civil, con las organizaciones empresariales y los sectores productivos, durante años se llevaron adelante mejoras en infraestructura, promoviendo el desarrollo y el crecimiento del centro-norte santafesino” continuo Lifschitz.

En el mismo sentido, el legislador provincial refirió que “tanto el Plan del Norte como el Plan A Toda Costa apuntaban a equilibrar diferencias históricas y también a generar un arraigo y un desarrollo de las economías regionales, dos elementos fundamentales para potenciar la región norte provincial”. “Estimular la generación de industrias, la agricultura familiar o los programas de emprendedores son pasos que se habían dado en estos departamentos y que hoy no parecen tener continuidad, más en un contexto de extrema necesidad que exige medidas para incentivar y reactivar la economía”, siguió.

Del mismo modo, el dirigente socialista recordó que el año pasado la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley del Plan del Norte, y manifestó su expectativa de que avance esta iniciativa en el Senado este año.

“El norte necesita continuidad en las obras que se habían puesto en marcha para mejorar rutas y caminos, además de los planes de vivienda e infraestructura para la salud, la educación, las políticas culturales, el fortalecimiento de clubes y tantas otras líneas de trabajo. No puede haber santafesinos de primera y de segunda, y una distribución de los recursos que no privilegie las regiones más desfavorecidas, no hace más que agrandar las diferencias”, cerró.