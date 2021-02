Joven de 19 años denunció acoso callejero por parte de un policía en Reconquista

Una joven de 19 años, denunció públicamente a un policía acosador, «guarango y maleducado» con el que -contó- tuvo la desgracia de cruzarse a las 13:15 horas en la esquina de calles San Martín y Patricio Diez, esquina del Banco de Santa Fe y de la misma Unidad Regional IX.

Con ropa de policía, al subir a una camioneta de la institución, se dirigió a ella en tono acosador y guarango. La joven había salido de una clase de computación y se iba hacia el banco cuando sufrió el trance.

«Hoy por hoy no se puede confiar ni siquiera en los policías, son unos mal educados, unos desubicados», escribió, acusando que el policía le dijo «barbaridades de las cuales me contuve y me lagrimeaban los ojos de la bronca, pero no le dije nada para no tener problemas».

Fuente: reconquistahoy.com