Villa Ocampo: Compra de terrenos en situaciones irregulares

Ante la detección de ofertas públicas de lotes de terrenos en situaciones irregulares, la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano reitera la necesidad de que todo interesado en realizar transacciones inmobiliarias pida informes acerca de la situación de los mismos en la Sección Catastro de la Municipalidad de Villa Ocampo.

Todo comprador deberá tener la seguridad de que el lote surge de una subdivisión, urbanización o loteo debidamente aprobado y mensurado, debiendo contar además, con todos los servicios instalados, caso contrario no se aprobarán planos de viviendas ni se emitirán los permisos de inicio obra.

Es de destacar que los organismos prestadores de servicios básicos como ser energía eléctrica, agua potable y cloacas podrán exigir regularización previa a la conexión de éstos.

Otro factor de importancia a establecer es la característica de utilización del lote en cuestión ya que en determinados sectores de la ciudad se han establecido usos específicos.

Vale como ejemplo un caso testigo ubicado sobre la Ruta Provincial 32 donde los lotes ofrecidos no cuentan con la subdivisión y mensura correspondiente a la vez que incumplen con las medidas establecidas por el Código Urbano Ambiental (Ordenanza Nº 1041/10), no cuentan con los servicios básicos y donde existe, además, la expresa autorización para la instalación de depósitos, talleres y cualquier otra instalación de producción de bienes o servicios, no así para la instalación de edificios de viviendas.

ANTES DE ADQUIRIR UN LOTE DE TERRENO CONSULTE SU SITUACIÓN CATASTRAL Y DOMINIAL EN LA SECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL. COMPRE SOLUCIONES, NO COMPRE UN PROBLEMA.