Salvador Di Stefano: «Planchar al dólar oficial, ¿qué pasará con el blue?»

El gobierno adelanta a marzo la recaudación del impuesto a la riqueza. Necesita que las cuentas públicas estén superavitarias para no emitir demasiado e intranquilizar al mercado cambiario. La realidad puede superar al deseo, el dólar blue muy atrasado. Retenciones en la mira.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

Informe Macroeconómico

Dame buenas noticias

. – Hay demasiadas del lado impositivo, no todas son buenas, ni todas malas.

1) Se reglamentó el pago del impuesto a la riqueza, declaración jurada y pago al 30 de marzo, con lo cual, a trabajar se ha dicho, habrá todo tipo de estrategias, desde la judicialización hasta el pago. No hay que soslayar al Estado, podrían darse embargos a quienes no paguen. Se podría recaudar el equivalente a un mes de recaudación.

2) Con esta mayor recaudación el gobierno elevaría el piso de ganancias para trabajadores públicos y privados, si ganan menos de $ 150.000 por mes. De esta forma el gobierno busca saldar parte de los reclamos salariales, inyectar más dinero en la economía y generar un mejor clima económico para las elecciones. La propuesta deberá presentarla en el Congreso.

3) La devolución del IVA a los exportadores se pondrá más pesada, y deberán estar al día con la liquidación de exportaciones. Por otro lado, se los invita a tomar dinero en el exterior, y que ingresen las divisas al país.

4) El gobierno amenaza con subir retenciones, busca dos efectos, el primero acelerar la liquidación de granos en febrero, un mes que estacionalmente es bajo en ventas. Por otro lado, tarde o temprano las terminará subiendo porque busca más ingresos para cubrir el enorme gasto que tiene por delante.

Una buena y el resto complicadas

. – La recaudación no arranca, los impuestos al consumo crecen menos que la inflación, solo aumentan los impuestos patrimoniales o bien retenciones. Te muestro una estructura de la recaudación:

Con pocos impuestos logran alta recaudación

. – Correcto, con 5 impuestos se llevan el 88% de la recaudación, fíjate que la inflación y devaluación es funcional a la recaudación, con mayor inflación recaudan más de IVA, Ganancias, Impuesto al Cheque y Combustibles. La mayor inflación empuja aumentos salariales y recaudan Seguridad Social. Con mayor inflación el peso se devalúa y se recauda más en concepto de Comercio Exterior. En síntesis, la inflación es una aliada del gobierno en materia de recaudación.

Conclusión del segmento Macroeconómico

. – El impuesto a la riqueza le dará mucho aire al gobierno, si recauda de acuerdo a lo que pensamos, como mínimo, sería un mes de recaudación, una suma cercana a los $ 600.000 millones. Salvo que se judicialice, la Corte falle a favor de los contribuyentes e ingresemos en otro tipo de conflicto.

. – La recaudación del impuesto a la riqueza le permitiría bajar el impuesto a las ganancias para los trabajadores públicos y privados, más un segmento de los jubilados. Esto impactaría en el consumo, saldría por ley del congreso.

. – El gobierno apunta a un impuesto patrimonial, como es el impuesto a la riqueza, para bajar impuestos ligados al consumo como es ganancia para trabajadores y jubilados.

. – Esta es una jugada electoral, como piensan en chiquito, los resultados son pequeños. El impuesto a la riqueza espanta inversiones y atenta contra la generación de riqueza, mientras que la eliminación de ganancias es una jugada electoral, no sabemos si lo podrán sostener en el tiempo, ya que a medida que suba la inflación, a futuro pueden no actualizar los mínimos y el empleado vuelve a caer en el mismo problema.

. – Al subir retenciones, atentás con la inversión, y el gobierno parece jugado a resultados de corto plazo.

Dólar

¿Qué sucede con las reservas?

. – Seguimos con nuestro ejemplo de base 100:

¿Entonces?

. – El stock de reservas es de U$S 39.473 millones al día 3 de febrero, libre disponibilidad tenemos U$S 394,7 millones, no nos alcanza ni para el pancho y la coca.

¿Cómo viene febrero?

. – El Banco Central apunta a devaluar al peso 3,4%. Eso daría para los dos primeros meses del año una devaluación del 7,2%. El dólar MEP y Contado con Liqui, al día de hoy, aumentaron por encima de dicha marca. El dólar blue viene complicado, hasta ahora cayó el 10%, creemos que vamos a tener una recuperación.

¿Por qué puede subir el dólar blue?

. – El mes de febrero es un mes muy especial. La demanda de dinero cae y eso invita a que los agentes económicos busquen en el dólar blue un resguardo de valor. Los productores no van a liquidar sus granos en este contexto económico y político con amenazas de subas de retenciones. Por otro lado, se observa que los bancos están bajando su exposición en leliq y pases para no ser alcanzados por el impuesto a los ingresos brutos de Capital Federal, y pasan a comprar bonos del Tesoro, generando de esta forma una expansión en la cantidad de dinero en la calle. Esta expansión no tiene como correlato una suba de las reservas, por ende, se incrementa el dinero sin respaldo. La base monetaria medida contra diciembre subió en $ 140.000 millones, pero si la medimos contra noviembre aumentó $ 383.470 millones. En igual período, las reservas se mantienen en valores similares.

¿Qué está pasando en el exterior?

. – Está subiendo la tasa de retorno de los bonos de tesorería americanos, esto le pone más presión al mundo emergente. El bono a 30 años ya rinde el 2% anual, y el bono a 10 años el 1,2% anual. No es una locura, pero con estas tasas en Estados Unidos, en los mercados off shore te llegan a pagar el 4% anual. Esto es muy atractivo para que los inversores migren dinero al exterior.

¿El Banco Central emitió en enero?

. – No emitió ni un peso, pero comenzó febrero con una expansión de $ 30.000 millones, creemos que será un mes de mucha emisión y esto impactará en el mercado informal del dólar.

¿Cuánto debería estar el dólar blue a fin de mes?

. – Como mínimo el mismo valor que en diciembre que fue $ 170, si copia la inflación o la devaluación del dólar oficial debería estar en $ 183. Si copia la evolución de los dólares alternativos $ 187.

¿Hay mucho dinero para ganar?

. – Y poco para perder comprando dólar blue, hoy vale muy parecido al dólar solidario que está en $ 153,45.

¿Cuándo sale el índice de precios?

. – El jueves, y es muy probable una inflación del 4% para el mes, sería una muy buena noticia para los que apostaron por plazos fijos ajustados por inflación.

Campo

El gobierno volvió a hablar de retenciones

. – El presidente mandó un mensaje retando al campo, si quisiera subir las retenciones lo haría sin avisar, necesita subirlas y también que antes se liquide una buena cantidad para tener dólares y pasar el verano tranquilo.

¿Cuál creés que es la estrategia?

. – Subir las retenciones está en el ADN del gobierno. Eso tarde o temprano va a ocurrir y lo venimos advirtiendo, hay que tomar posición y vender en el mercado de futuros, asegurar precios y esperar tranquilos.

Las retenciones subirán por decreto

. – El gobierno está por enviar un proyecto de ley para modificar ganancias. Hay una reforma tributaria que aún no se presentó. El gobierno puede comenzar por subir el 3% la retención de trigo y maíz, y seguir con más subas enviando proyectos al Congreso.

¿Seguirá a la suba en Chicago la soja y el maíz?

. – Cuando dijimos que la soja subiría a U$S 500 la tonelada, parecíamos extraterrestres. Hoy la mayoría de los analistas augura más de U$S 600 la tonelada y precios record para el maíz.

¿Vos qué decís?

. – Que los que demandan estos productos son los chinos, y que no tienen un pelo de zonzos, no me parece que salgan a pagar a lo pavote. Por otro lado, se está levantando la cosecha de soja en Brasil, y se esperan 130 millones de toneladas, y la campaña de maíz se estima en 100 millones de toneladas en dicho país. En Argentina, si no hay problemas adicionales, estaríamos en torno de los 47 millones de toneladas en maíz y soja, por ende, no parece que haya poca mercadería.

¿Hay poca mercadería en Estados Unidos?

. – Es cierto, pero los chinos son buenos administradores de sus compras, no creo que se peguen un tiro en el pie.

¿Hay sequía en Estados Unidos?

. – Correcto, si yo hubiera nacido en España sería español, pero no lo soy. Aquí también había un pronóstico de sequía, finalmente llovió y nos recuperamos. Imaginate en Estados Unidos, en donde la tecnología en semilla es muy superior a la nuestra. Me parece que el mercado climático americano traerá volatilidad, pero no caos.

Para vos los precios no vuelan.

. – Los precios actuales son muy buenos, es para una discusión larga, y la seguimos en el informe privado.

Conclusión

. – La agenda de la semana tiene tres días claves:

1. Martes se conoce el informe del USDA, son los números clave de producción y stock de granos a nivel mundial, no se esperan grandes sorpresas, pero es el último informe importante del verano y dejará su huella.

2. Miércoles reunión del gobierno con empresarios y la CGT, más de lo mismo.

3. Jueves se conoce el índice de precios.

. – El bitcoin volvió a subir, y las criptomonedas son resguardo de valor.

. – El gobierno avanza sobre el sector privado, más impuestos de cara a las elecciones. La calle sigue muy tranquila, un verano con ventas flacas. Hasta que el dólar blue no vuelva a entonarse, muchas actividades se mostrarán con pocas ventas. Los productos ligados al salario sufren demasiado. No vemos un escenario de crecimiento holgado en este trimestre.

. – El gobierno busca cobrar el impuesto a la riqueza en marzo, para planchar al dólar. En abril, mayo, junio y julio ingresan dólares de la cosecha, y con muy poco llegan a las elecciones. Habrá que ver cómo evoluciona la pandemia, y el gasto, pero la idea es planchar al dólar oficial, lo que no se puede detener es la suba del dólar blue y la inflación.