«La vacuna no será la solución a corto plazo»

Ante el gran volumen de información relacionado al virus del Covid-19 y las vacunas que están comenzando a ser suministradas, la Doctora Carolina Subirá, médica infectóloga con especialización en Medicina Tropical y del Viajero, miembro del Comité de Covid del Grupo Oroño y asesora de Gobierno en la Provincia de Santa Fe, habla sobre esta problemática.

La entrevista la realizó el panel periodístico, integrado por Sergio Antonio Herrera desde Punta del Este, Uruguay, Ramón de Isequilla desde Madrid, España, y Ricardo Terán, quien coordinó esta entrevista en la ciudad de Rosario.

Teran: ¿El Covid es una enfermedad del viajero?

«Al ser una enfermedad cuyo foco apareció en una ciudad determinada del planeta y luego se extendió al resto, es evidente que los viajeros transnacionales e intercontinentales a través de aviones y cruceros jugaron un papel preponderante en su difusión».

Herrera: ¿Con respecto a las vacunas y la ansiedad que produce en la población, cuáles son sus reflexiones?

«La vacuna no será la solución en el corto plazo. Tal vez a mediano o largo plazo podría ayudar a recuperar parte de las libertades perdidas.

Esta no es una enfermedad erradicable, sólo se podrá controlar como otras enfermedades (hepatitis B, sarampión, poliomielitis). Cada cierto tiempo, ante el descenso de vacunación o la aparición de mutaciones, podrán aparecer brotes infecciosos.

La vacuna es sólo una herramienta más para controlar el coronavirus, como lo son el uso de tapabocas, distanciamiento físico e higiene.

Este virus viene a establecer un nuevo estándar de cuidados y trabajo, como en su momento lo hizo el HIV».

De Isequilla: En Europa el tema de las vacunas se ha politizado, no se sabe cuando la información es cierta, esto provoco la «bajada de la guardia por las vacunas» en las fiestas, dando por resultado una tercera ola virulenta, ¿cuál es su visión?

«El Covid no está exento de la geopolítica y los intereses económicos. Ante la primera aparición de una publicación sobre una de las vacunas, las acciones del laboratorio involucrado se dispararon.

Argentina está vacunando con la Sputnik V rusa, y su producción está teniendo los mismos inconvenientes que los de otras. El ritmo de producción no fue bien calculado y la demanda supera la oferta, lo que ha impactado en los planes de vacunación no sólo de Argentina, sino de la mayor parte del mundo».

Teran: ¿Que está pasando con la operación entre el gobierno chino y el argentino, y por qué no están llegando las otras vacunas de acuerdo al plan de vacunación establecido?

«No tengo mucha información al respecto, trascendió que podrían llegar 1,2 millones de dosis de la vacuna Sinovac a un precio de U$S 70 por dosis, contra U$S 4 que costaría la Sputnik y Astra Zeneca.

Entre las dosis que recibimos a fines de diciembre e inicios de enero, más las que estaríamos recibiendo en estos días, recién se estaría vacunando el 25-40% de ese personal de salud, cuando sería necesario superar el umbral del 70%.

Los plazos en que se logren niveles aceptables de vacunación dependerán de la capacidad de los laboratorios de aumentar su producción. Y esos plazos no serían cortos, pero tampoco exageradamente largos. No han logrado cumplir los plazos iniciales países como EE.UU. y el Reino Unido, a pesar de que son productores de vacunas».

Terán y Herrera: El turismo no contagia, como dice la campaña publicitaria, ¿cómo debemos actuar para que la actividad no sucumba y cómo imagina el mundo de los viajes?

«No es un tema sólo del viaje, es un tema de la conducta de la persona en todo sentido, incluyendo su casa, trabajo y lugar de origen.

Esto siempre fue un tema de responsabilidad individual, independientemente de su origen o el lugar en el que se encuentre.

No son grupos de riesgo, son conductas de riesgo las que llevan al contagio. Lo que la persona tiene que consultar a su médico es cuáles son los riesgos sanitarios inherentes al lugar donde va a viajar y cómo minimizarlos».

De Isequilla: Qué efecto tendrá del exceso de foco sanitario sobre el Covid?

«El efecto negativo de no haber atendido o tratado enfermedades prevenibles se verá en los próximos cinco años, tal vez hasta 10 años».

Teran: ¿Como asesora del gobierno recomendarías la implementación del «pasaporte sanitario»?

«Antes habría que saber cuánto dura la inmunidad tanto de quien sufrió la enfermedad, como del que fue vacunado, de eso dependerá cuánta libertad perdida podrá recuperar cada persona, como por ejemplo no tener que hacer una cuarentena durante el viaje».

CLIC AQUÍ PARA VER EN YOUTUBE