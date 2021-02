La provincia anunció que la ciudad de Santa Fe fue elegida sede de la primera etapa del torneo de Básquetbol Nacional

En la Secretaría de Deportes provincial se anunció este jueves que la capital santafesina fue elegida sede de la primera etapa del torneo de Liga de Básquetbol Nacional. La competencia comenzará el próximo 18 de este mes sin público, en el estadio cubierto “Angel Pedro Malvicino” y con televisación por el canal de la provincia.

El acto contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani; el secretario de Turismo de la provincia, Alejandro Grandinetti, la secretaria de Deportes de Santa Fe, Claudia Giaccone y el presidente de la Asociación Santafesina de Básquetbol, Roberto Monti, así como representantes de los clubes atléticos santafesinos de Colón y de Unión, entre otros.

FIXTURE

El partido inaugural será el 18 de febrero con el partido de Unión vs Colón. La fecha 1, será el sábado 20 de febrero: Echagüe vs Independiente, Unión vs villa San Martín, Colón vs Central de Ceres y Sportivo América vs Tiro Federal.

La fecha 2 será el domingo 21 de febrero entre Villa San Martín vs Echagüe, Central de Ceres vs Unión, Tiro Federal vs Colón e Independiente vs Soprtivo América.

La fecha 3 está prevista para el martes 23 de febrero con Echagüe vs Central de Ceres, Unión vs Tiro Federal, Colón vs Independiente y Sportivo América vs Villa San Martín.

La fecha 4 será el miércoles 24 de febrero y se disputarán Tiro Federal vs Echagüe, Independiente vs Unión, Villa San Martín vs Colón y Central de Ceres vs Sportivo América.

Por último, la 5 fecha se jugará el viernes 26 de febrero entre Independiente vs Tiro Federal, Villa San Martín vs Central de Ceres y Echagüe vs Sportivo América.

TELEVISACIÓN

El secretario de Turismo de la provincial puso de relieve que “el deporte es la base fundamental del desarrollo entre los jóvenes y a partir de la enseñanza que tuvimos durante 2020, que nos cambió la vida a todos, es que no hay posibilidades de grieta: la pandemia nos mostró que puede haber políticas de Estado».

Con respecto a si será televisado, dijo: “Habrá televisación para todos los santafesinos y santafesinas que quieran disfrutar de este evento”.