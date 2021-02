Salvador Di Stefano: «Intervenir todo, queda suelto el blue»

El gobierno busca anclar todas las variables económicas para transitar el año 2021. El año 2020 era para ajustar y 2021 para expandir. La pandemia cambió el orden, sin embargo, las elecciones de mitad de mandato obligan a gastar. La consecuencia será más inflación y devaluación.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

Informe Dólar

¿Cómo ves al peso argentino?

. – Los datos del Banco Central son elocuentes. Durante el año 2020 la Argentina recibió inversiones extranjeras directas por U$S 1.059 millones y salieron fondos financieros por U$S 7.067 millones. Esto implica que no vienen inversiones, y los que han realizado inversiones financieras se están retirando a pérdida del país. Argentina no tiene atractivo en el contexto mundial, ya sea por un escenario global negativo, como también por atributos propios en su oferta económica.

¿Cómo está la balanza de turismo de Argentina?

. – En el año 2020 fue deficitaria en U$S 1.550 millones, los argentinos siguieron comprando pasajes al exterior a pesar de tener cerrada la salida. Fue una forma de protegerse de sus ahorros, compras anticipadas de viajes al exterior, en donde las ofertas fueron muy tentadoras.

¿Qué sucede con la balanza comercial?

. – Si la medís por lo devengado, el saldo es favorable en U$S 12.530 millones, si la medís por lo cobrado y pagado el saldo es de U$S 8.492 millones, esto implica que hay una diferencia de U$S 4.038 millones que no se ha liquidado. Está claro que hay sectores exportadores que están demorando la liquidación de exportaciones, el campo liquida a 15 días por normativa del Banco Central, el problema pasa por los sectores exportadores que tienen más días para liquidar.

¿Cómo están las reservas?

. – Al 29 de enero están en U$S 39.517 millones, y en el mes de febrero tendrán que desembolsar más de U$S 300 millones que es un pago al FMI. Difícilmente las reservas puedan volver a superar los U$S 40.000 millones en un escenario de escasas exportaciones hasta el mes de abril, y alta demanda de importaciones en los meses que siguen.

¿Cuál creés que será la estrategia del gobierno?

. – A mi juicio, la estrategia pasa por esta serie de caminos:

1) El gobierno buscará financiar el déficit público con colocación de pesos en el mercado doméstico. En la semana que termina colocó cerca de $ 195.000 millones, dos tercios de este monto se colocó con vencimientos a abril y junio del 2021. Está armando una bola de nieve con los vencimientos de corto plazo, es un tema a seguir de cerca.

2) Lo que no pueda financiar colocando pesos, pasará a emitir dinero a través del Banco Central y luego procederá a su absorción vía letras y pases.

3) El gobierno no desea aumentar la tasa de política monetaria, ya que si esto sucede aumenta el pasivo del Banco Central, que es el que emite las letras y pases.

4) El ministro de economía prefiere que se dispare el dólar blue antes que subir la tasa de interés. Esta semana vimos cómo comienza a subir la brecha del dólar MEP y CCL, aunque baja la brecha del dólar blue. Creemos que en febrero y marzo las brechas de los 3 dólares apuntarán a la suba.

5) En este contexto, el ministro de economía buscará un acuerdo con el FMI, pero no vemos probabilidad de que ocurra en lo inmediato.

6) El año 2020 era el año del ajuste, mientras que 2021 era el año de la expiación para ganar las elecciones. El gobierno tuvo que expandir en el año 2020, y pretende volver a expandir en el año 2021. Los resultados estarán a la vista, tendrá más inflación y devaluación.

Informe Macro

¿Cómo viene la macro?

. – Estamos esperando ansiosos el índice de precios del mes de enero, que se publicará el jueves 11 de enero. Una inflación del 4% tendría que hacer cambiar los planes monetarios y cambiarios, ya que serían dos meses de alta inflación, y el acumulado proyectaría algo más del 50% anual, esto haría revisar la tasa de política monetaria que está en el 38% anual.

Los que hicieron plazos fijos ajustados por inflación, ¿ganaron?

. – Correcto, también los que compraron bonos en pesos ajustados por inflación. El TC21 y el TX 21 vencen en julio y agosto de este año. Están tan demandados que el TX 21 tiene tasa de retorno negativa. Esto refleja que las expectativas de inflación son más altas que la tasa de plazo fijo por más de un millón de pesos, que en el mercado se la llama tasa Baldar.

¿Los plazos fijos ajustados por inflación tienen un plazo de 90 días?

. – Correcto, hay que hacerlos a 90, 120 y 150 días, cuando comenzás a cobrar el primero, lo renovás cada 90 días, y vas calzando un vencimiento por mes. Esto te puede dejar una muy buena renta.

¿Qué pasa con los bonos que ajustan por dólar oficial?

. – El T2V1 es un bono que vence en noviembre de 2021, y te paga el valor del dólar BCRA A 3500. Hoy el bono vale a razón de un dólar de $ 90,95, en el mercado de futuro el dólar a noviembre de 2021 vale $ 128,20. Si comprás este bono y vendés el dólar futuro, te deja una tasa del 41% anual, es una tasa muy baja para arriesgar comprando este bono, prefiero un bono que ajuste por inflación o bien un plazo fijo. Este bono está sobrevaluado.

¿Algún bono que ajuste por inflación más largo?

. – Hay dos, el TX26, por ejemplo, invertís $ 96.800, y el valor del bono es $ 116.360, ya que salió a un valor nominal de $ 100.000 y fue ajustado su capital por inflación, con lo cual lo estás comprando por debajo de lo que vale. Este bono paga una renta anual del 2%, en dos pagos en los meses de mayo y noviembre, por lo tanto, para mayo de 2021 pagaría un cupón de $ 1.571, paga poco porque ajusta el capital por inflación. Sobre lo invertido, que son $ 96.800, cobrarías este año un 4% en pesos aproximadamente, pero su capital se va incrementando por inflación.

Es poca la renta, no me seduce

. – Correcto, pero no dejes de mirar que el bono lo comprás por debajo de su paridad, y a su vencimiento el 9 de noviembre de 2026 te estarán devolviendo la totalidad del capital, en este caso la amortización comienza desde el año 2025. Hay otro bono más atractivo, pero te lo dejo para el informe privado.

¿Algo más atractivo que me puedas contar gratis?

. – Hoy no hay mucho por elegir. Los bonos soberanos tienen una tasa de retorno del 19% anual, con amarretes pagos de amortización en los próximos años. Los bonos en pesos pagan tasas nominales y están amenazados por una eventual suba del dólar blue. Los bonos que ajustan por dólar oficial están caros. Los bonos que ajustan por inflación han subido demasiado y también pagan renta amarreta, salvo el que nos reservamos para el informe privado.

Todos los caminos conducen a las acciones en el exterior

. – El mundo no está libre de riesgos. En Estados Unidos la tasa de largo plazo comenzó a subir y ya se encuentra cómoda arriba del 1% anual, creemos que esta tasa va a empalidecer el rendimiento de las acciones. La probable suba del salario en Estados Unidos que pasaría de U$S 7,25 a U$S 15 la hora hace presagiar una mayor inflación. Si a esto le sumamos que hay un final abierto en el tema pandemia, cuarentena, vacunas no parece muy alentador pensar que las acciones en Estados Unidos en el año 2021 seguirán a la suba en igual proporción que en años anteriores.

La liquidez manda

. – Esa es la idea, la liquidez hoy es la que manda en los mercados. En el año 2021 los países que van a crecer son los que están en el continente asiático, India el 11% y China el 8%. No vemos cifras de crecimiento similares en América y Europa. Hay que comprar dólares, si pudiera acopiaría yuanes.

Buscaría algo de volatilidad

. – Para eso tenemos criptomonedas, algo hay que tener en todas las carteras. Aquí gráficos de Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Esto es muy volatil, comprar en 5 partes iguales cada 20 días, única forma de tener un precio promedio.

Informe del Campo

¿Vamos al campo?

. – Te dejo estos datos:

Como puede apreciarse se paga lo mismo hoy que a futuro, claramente hay que vender, el mercado está descontando a futuro que la cosecha será mejor de lo esperado, que el gobierno podría intervenir las exportaciones o la peor noticia sería subir retenciones.

¿Cuánto cobra de bolsillo el hombre de campo?

. – Te dejo este cuadro:

Como verás los dólares de bolsillo son mucho menos que las retenciones que pesan sobre el sector. En diciembre la soja te dejaba de bolsillo más de U$S 200 la tonelada, a pesar de las subas de enero, dicha cifra no se pudo superar.

¿Cómo ves la ganadería?

. – Faltan gordos en el mercado, el precio en liniers seguirá aumentando. Los precios de exportación de carne son muy malos, este año las cantidades exportadas crecieron, sin embargo, las exportaciones medidas en dólares cayeron el 10% y se ubicaron en U$S 2.710 millones. Si el gobierno cierra las exportaciones de carne, se queda sin estos valiosos dólares, cuando las reservas no llegan a U$S 40.000 millones.

Conclusión

. – El gobierno tratará de anclar el tipo de cambio oficial, tasa de interés, intervención en los mercados para controlar el precio del trigo y el maíz, control de precios y queda por definir en qué consistirá la reforma tributaria. El lema sería “sino podemos resolver los problemas, vamos a intervenir para que no suban los precios”.

. – No hay alternativas de inversión atractivas, en febrero y marzo todos los caminos conducen al dólar MEP, si intervienen para que esa operación no se pueda realizar, el camino obligado será el dólar blue.

. – Vemos una aceleración en la tasa de inflación, y un gobierno más preocupado por la tasa de interés y la intervención que por normalizar el mercado de cambio.

. – Para los comercios la recomendación sigue siendo constituir stock, ya que los precios tienen un gran recorrido a la suba. Para los consumidores comprar con el ahora 12 o 18 es una muy buena opción. Hay tanta diversidad de precios, que hay comercios que tienen precios de productos más bajos que el costo de quien lo fabrica. Antes de comprar hacer un mapa de precios.

. – La industria se sigue recuperando, con gran diferencia entre los distintos rubros, estamos en niveles cercanos a los que existían en marzo de 2020, es lo que más rápido se viene recuperando.

. – Para el agricultor la recomendación es vender mercadería si la tiene, lo que tiene sembrado vender en los mercados de futuro. Para el ganadero es buen momento para comprar terneros, en la medida que su precio no exceda de $ 175 el kilo.

. – El gobierno pretende que los salarios en el 2021 aumenten el 30%, en línea con la inflación que proyectó en el presupuesto 2021 que se ubicaría en el 29%. Con el alto desempleo, la alta informalidad y los salarios actuales, el consumo está condenado. El sueldo mínimo que acordó empleados de comercio es de $ 60.000 y muchos emprendedores difícilmente puedan pagarlos. Una verdadera fantasía que se nota en la actividad de los centros urbanos.

. – Los consumidores no tienen dinero para gastar, los salarios crecen a menor ritmo que la inflación y los emprendedores no pueden pagar los salarios. Un resumen de cómo está la Argentina, hay insatisfacción por todos lados.