El gobierno provincial trabaja en un proyecto para que la EPE pase a ser una Sociedad del Estado

El Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe trabaja en un proyecto de ley que tiene el propósito de «reorganizar las actividades del sector eléctrico provincial, estableciendo para ello los Principios Regulatorios a los que deberán ajustarse; el control del cumplimiento de los mismos; y la transformación de la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe en Sociedad del Estado».

Así lo indica el artículo 1° del documento que trascendió y que surgió en principio del propio Ente Autárquico que hoy se rige por Ley Orgánica N° 10.014 de 1986. El Gobierno enviará el proyecto a la Legislatura para su tratamiento en Extraordinarias.

Con el objetivo de que todos los santafesinos tengan «derecho al acceso equitativo a un servicio público de electricidad eficiente que suministre energía eléctrica en forma segura, con calidad y economía adecuadas», es que se plantea en este proyecto que las actividades de distribución y de transporte de energía eléctrica, las cuales son declaradas servicio público, solo podrán ser ejercidas mediante el correspondiente contrato de concesión emitido por el Poder Ejecutivo Provincial, otorgando la distribución de energía eléctrica en todo el territorio provincial de manera «única y exclusiva» a la EPE, con excepción de las áreas territoriales con servicios actualmente prestados por las Cooperativas Eléctricas.

Las modificaciones que introduce este proyecto de ley tienen sus bases en la necesidad de actualización de la reglamentación vigente que tiene más de 35 años, tiempo en que la industria energética cambió mucho.

Hoy existen legislaciones nacionales, como la Ley 24.065, que regulan la prestación del servicio eléctrico por parte de empresas públicas y privadas. En cuanto a la modificación de la figura jurídica de la EPE, es un anhelo de años de quienes gerencian la empresa del estado. Es que pasar a ser una Sociedad del Estado le permitirá al ente una mayor libertad para acceder y actuar en el plano del derecho privado, manteniendo sus acciones públicas y con el compromiso de seguir respondiendo a sus fines.

«El 100% del capital de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe Sociedad del Estado constituida por la presente Ley, es de propiedad inalienable e intransferible del Estado de la Provincia de Santa Fe, ejerciendo dicha titularidad el Poder Ejecutivo Provincial a través del organismo en que lo delegue», aclara el proyecto. Los Entes Autárquicos tienen limitaciones financieras y mayores controles burocrático del Estado y las Sociedades del Estado en cambio pueden operar como una «empresa privada» (siendo pública) y acceder por ejemplo sin limitaciones a créditos. Desde 1999 en la provincia de Santa Fe funciona bajo esta figura jurídica el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y en 2013 se instituyó por ley (13.394) el canal público de la provincia 5RTV, Radio y Televisión Santafesina Sociedad del Estado.

El proyecto establece entonces para la EPE como Sociedad del Estado (Epese) un sistema de control interno a cargo vocales integrantes del directorio designados por el Poder Ejecutivo, entre los cuales deberá haber un representante de los trabajadores de la Sociedad y otro de las Cooperativas de Servicios Eléctricos; y otro externo del Tribunal de Cuentas. Pero hoy en la provincia no solo está la EPE, sino que también existen más de 60 Cooperativas de Servicios Eléctricos que provén energía a unos 400.000 santafesinos de la provincia y estas no están reguladas. Incluso las tarifas que pagan este 10% de habitantes de la provincia son mayores. En cuanto a esto, el proyecto establece que las tarifas que apliquen los prestadores del servicio público de transporte y los de distribución de energía eléctrica deberán ser, como promedio de la industria, «razonablemente similares o comparables» con la de otros prestadores nacionales e internacionales. No obstante aclaran que las tarifas con igual «calidad de servicio serán únicas para todos los usuarios de la provincia».

Historia de la EPE



A partir de 1888, año en que comenzó a explotarse comercialmente la producción de energía eléctrica en la provincia de Santa Fe y durante más de medio siglo, el servicio de energía eléctrica fue prestado por particulares (salvo contadas excepciones). Los municipios y las comunas, que otorgaban concesiones por períodos relativamente extensos, eran los encargados de controlar y vigilar las condiciones en que se ofrecía la prestación. En el orden provincial, luego de crearse algunos departamentos, como la Sección Electromecánica de 1941, a fines de 1949 se promulgó la ley 3644 que declara como servicio público la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica destinada al uso común. Concordante a lo allí establecido, el 15 de diciembre de 1950 se creó la Administración General de la Energía (AGE), mediante la Ley orgánica N° 3966, que dependía del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. El 27 de enero de 1960 se sanciona una nueva ley (N° 5189) que crea la Dirección Provincial de la Energía (DPE), que constituye un organismo autárquico del Ministerio de Obras Públicas, por cuyo intermedio actuará en sus relaciones jerárquicas con el Poder Ejecutivo. Mediante esta ley todos los servicios públicos de generación, transporte y suministro de energía dentro del territorio de la provincia quedan sujetos a la jurisdicción del Gobierno, quien delega en el Ente que se crea sus facultades de racionalizarlos y de coordinar las prestaciones. En 1981 todos los servicios de distribución que estaban a cargo de Agua y Energía en la provincia de Santa Fe son transferidos a la DPE.

Este hecho significó la unificación del mercado eléctrico santafesino, el que quedó bajo la casi exclusiva atención de la DPE (excepción hecha a las cooperativas eléctricas, que a su vez compran energía al organismo provincial). La posibilidad de contar con una empresa de energía, en lugar de una «Dirección Provincial», siguiendo los pasos dados por otras provincias, se concretó a fines de 1986, cuando el 18 de diciembre es sancionada la ley 10.014 que crea la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPESF). El primer directorio comienza su tarea el 8 de julio de 1987. El 30 de diciembre de 1999 se sanciona la Ley N° 11.727, que establece un marco regulatorio eléctrico y transformación energética provincial, autorizando al Poder Ejecutivo a otorgar la concesión para la prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en las áreas territoriales que actualmente sirve la EPESF. En el año 2007, la Legislatura Provincial deroga la Ley 11.727 y pone en vigencia nuevamente la Ley Orgánica N° 10.014.

Fuente: Aire Digital