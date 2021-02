Buscan que sean públicas las declaraciones juradas de funcionarios y legisladores santafesinos

El proyecto fue presentado por el diputado provincial Julián Galdeano junto a otros ocho legisladores. Buscan actualizar la normativa provincial que no reconoce el libre acceso de la ciudadanía a los bienes personales de funcionarios.



Nueve diputados provinciales de tres espacios políticos diferentes firmaron un proyecto de ley para que declaraciones juradas de autoridades de los tres poderes del Estado provincial más los intendentes, concejales y miembros de comisiones comunales sean de carácter público, de libre accesibilidad, «no rigiendo para estos casos el secreto fiscal establecido por la legislación impositiva». Además determina que esas declaraciones podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de Internet, la que deberá ser expuesta en los respectivos portales y páginas web de los distintos poderes del Estado.

«Venía discutiéndose la transparencia, la información pública y entre otros temas los ingresos y declaraciones juradas de funcionarios, ministros, gobernador, miembros de la Corte Suprema de Justicia, legisladores y nos parecía que era importante que el sistema que rige actualmente en la provincia, y que es arcaico y no permite a la ciudadanía o a quien tenga interés acceder a ingresos o declaraciones juradas de bienes de los funcionarios, se modificara», explicó Galdeano.

Hoy la norma provincial (Ley 7.089) exige la presentación de declaraciones juradas a los funcionarios, pero no admite el carácter público para el libre acceso a esa información. «Cuando asumimos nos dan un sobre de Escribanía de Gobierno con un formulario que de forma secreta uno debe completar con los bienes personales e ingresos y activos que uno tiene, pero queda sellado en ámbitos oficiales y no tienen acceso nadie. Queda ahí porque si hubiera un proceso penal o situación que amerita que se abra, pero nadie tiene acceso, no es público y eso le quita transparencia. También es una fotografía precaria y estática de cuando a uno le tocó asumir, porque el patrimonio y los ingresos es algo que se va modificando contantemente; y eso sí se refleja en la declaración de ganancias y bienes de Afip», aclaró el legislador.

Por esto es que Galdeano presentó el proyecto de transparencia que busca que sean públicas las declaraciones de los funcionarios que deben presentar ante la Afip de bienes personales y ganancias. La iniciativa también llega la firma del resto de los integrantes de Juntos por el Cambio, entre quienes se encuentran Ximena Sola, Gabriel Chumpitaz, Alejandro Boscarol y Cesira Arcando; los diputados radicales Maximiliano Pullaro, Fabián Bastia y Juan Cruz Cándido; y Amalia Granata de Somos Vida.

«Los funcionarios públicos deben rendir cuentas y tienen que tener un patrimonio transparente. Tenemos una historia reciente en Argentina y trayectoria ligada a hechos de corrupción en la función pública y hay que generar herramientas y mecanismos institucionales para que la gente vuelva a confiar», argumentó.

Respecto de a quiénes alcanza el proyecto, el legislador detalló que plantean que «abarque a la mayoría de los que tiene funciones de responsabilidad pública. Del gobernador para abajo hasta el rango de subsecretario del Poder Ejecutivo, ministros secretarios y subsecretarios del Estado; a todos los legisladores provinciales, senadores y diputados; a los miembros del poder Judicial, jueces, camaristas, miembros de la corte; aquellos que tienen responsabilidad institucional como fiscales defensores públicos defensor del pueblo miembros del tribunal de cuentas; y en los planos locales también a intendentes, concejales y miembros de comisiones comunales».

«Habrá que discutirlo en el marco de las cuestiones que tienen que ver con la autonomía municipal pero es un disparador para que lo analicemos en un proyecto de ley provincial y después veremos el alcance que podemos lograr», comentó.

A pesar de que Galdeano recordó que en la provincia de Santa Fe, la ley de acceso a la información pública tuvo «siete veces media sanción de Diputados y no termina de avanzar», dijo que espera que este proyecto presentado pueda hacerlo y «haya debate». Además agregó que el Ejecutivo está intentando una iniciativa en el mismo sentido: «Esperamos que la pueda presentar y la compararemos y veremos qué cuestiones de una o de la otra pueden tomarse y trataremos de avanzar lo antes posible», cerró.

Fuente: Aire de Santa Fe / El Litoral