Perotti presentó el programa Banco Solidario destinado a emprendedores santafesinos

La iniciativa entregará más de 40 millones de pesos a comunas, municipios e instituciones intermedias. Los microcréditos serán de 70 mil pesos y beneficiarán inicialmente a casi mil santafesinos.



El gobernador Omar Perotti presentó este martes en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, el programa Banco Solidario, destinado a municipios, comunas y asociaciones civiles que otorguen microcréditos, brinden capacitación y asistencia técnica a los emprendimientos de la economía social, solidaria y popular. Dichas instituciones se transformarán en instituciones administradoras.

En la oportunidad, el mandatario provincial expresó que esta iniciativa “es importante para muchos que sueñan con tener algo mejor en el día a día, que sueñan con que alguien tenga la sensibilidad de acercar una herramienta para aferrarse a ella y mejorarla. Esta es una primera etapa de un programa que vuelve y se va a fortalecer”.

“El Banco Solidario no ha tenido la misma promoción de acuerdo al gobierno de turno. Cuando el sistema financiero fija las condiciones no existe el microcrédito; cuando el gobierno no tiene la sensibilidad necesaria para saber quién puede acceder y quién no, más allá del capital que tenga, nos queda muchísima gente afuera”, agregó Perotti.

Luego, el gobernador dijo que “se trata de confiar en alguien que no tiene los recursos en el momento, pero tiene la voluntad y la capacidad para conseguirlo con su trabajo y esfuerzo. Y esto es lo que hay que restablecer en la sociedad, los vínculos nuevamente. El Banco Solidario es mirar a la cara a alguien, es la asociación civil del barrio que sabe que esta persona va a cumplir, que merece una oportunidad”.

Perotti también señaló que, a través de esta herramienta, “queremos que crezcan las instituciones que se manejen seriamente, que se fortalezcan en el territorio, con la mujer ocupando un rol clave en la administración, en la capacidad de enfrentar las adversidades desde siempre y en la posibilidad de aferrarse a una herramienta que la haga progresar a ella y a su familia”.

“Estamos construyendo una provincia que acepte las diferencias, pero no las desigualdades y hoy ponemos nuestro granito de arena para disminuir una de esas desigualdades”, finalizó el gobernador.

HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO



Del mismo modo, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, sostuvo que “es una alegría poder llevar adelante esta política pública que estuvo en un cajón por más de 12 años. Es una herramienta para generar trabajo que desempolvamos, hablamos con el gobernador, que nos dio todo su apoyo, y pudimos llevarla adelante”.

“Este programa va a entregar más de 40 millones de pesos a 19 comunas, a 3 municipios y a 23 instituciones intermedias. Tiene la particularidad de posibilitar herramientas para que desarrollen su actividad, para que vayan generando ese empleo que hoy tanto nos hace falta, por eso les agradezco a todos y al gobernador que nos permite los recursos para poder llevar adelante esta política pública que es para todos los santafesinos”, finalizó el ministro.

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena, celebró “estos espacios tan horizontales, donde vemos la acción del gobierno de Santa Fe integrada que tiene que ver con el bienestar de las personas en todos sus ámbitos. La idea y el espíritu de este gobierno es estar siempre al lado de las personas, trabajando en el territorio, eso es lo que el gobernador Omar Perotti nos transmitió desde el primer día”, concluyó Arena.

El secretario de Prácticas Socio Comunitarias, Ignacio Martínez Kerz, dijo que “el Banco Solidario es una herramienta virtuosa que viene a cumplir el espacio vacío que deja la banca privada: permite a emprendedores de la economía social, solidaria y popular acceder a un crédito para equipar y desarrollar un microemprendimiento. Esto, atado a todas las herramientas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, se vuelve virtuosa cuando se combina con los otros programas como el «Santa Fe Más» o «Santa Fe Ferias Populares» que estamos desarrollando”.

A su turno, la presidenta de la asociación Generar, Liliana Loyola, en representación de las asociaciones presentes felicitó al gobierno provincial “por la decisión de impulsar este programa que es una herramienta muy importante que se suma a otras como el Santa Fe Más, los Centros de Día, que ayudan mucho a todas las instituciones”.

La actividad, que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Desarrollo Social en la ciudad de Santa Fe, contó además con la presencia del senador Marcos Castelló; los directores provinciales de Territorios Sustentables, Sabrina Spretz; y de Economía Solidaria, Daniel Ríos; presidentes comunales de las localidades involucradas, los concejales de la ciudad de Santa Fe, Jorgelina Mudallel y Juan José Saleme; entre otras autoridades.

PROGRAMA BANCO SOLIDARIO



El programa Banco Solidario fue creado por el decreto N.º 538/05 de la provincia de Santa Fe. En el año 2021 se puso en marcha nuevamente, realizando articulaciones con municipios, comunas y asociaciones civiles, adhiriendo al programa 3 municipios, 19 comunas y 22 asociaciones civiles de diferentes regiones de la provincia, con un universo estimado de posibles sujetos de crédito de 900 personas/créditos.

Son sujetos de los microcréditos las personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos que se organicen en torno a la gestión del trabajo autogestivo, en un marco de Economía Social, Solidaria y Popular, que realicen actividades de producción de manufacturas, o comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales y en unidades productivas.

Los créditos ofrecidos son de $70.000 a tasa 0% a devolver en un plazo de hasta 18 meses. La inversión provincial para ello es de $ 40.394.040.