En 5 meses aumentó 1.160% la venta de ivermectina en el centro norte santafesino

En julio del año pasado se comercializaron 397 unidades bajo receta. Cinco meses después, la cifra trepó a 5.000. Desde el Colegio de Farmacéuticos recalcaron que la droga no está autorizada por Anmat y solo debe consumirse bajo prescripción médica.



El consumo de medicamentos vinculados al coronavirus aumentó de manera significativa durante el 2020. Entre aquellas drogas cuyos principios activos o nombres genéricos se destacaron al momento de comercializarlos figura la ivermectina, el ibuprofeno y el clonazepam. Las estadísticas se corresponden con los medicamentos comercializados en el ámbito del Colegio de Farmacéuticos 1° Circunscripción Santa Fe, el cual comprende el centro norte de la provincia.

«Aumentó el consumo de principios activos, específicamente los usados para el tratamiento del covid-19, como sucedió tanto con el paracetamol como el ibuprofeno», aseguró por Aire de Santa Fe Miriam Monasterolo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe 1° Circunscripción. Uno de los datos que se destacó fue el salto que tuvo la venta de la ivermectina, droga antiparasitaria de amplio uso en medicina humana y veterinaria. «Es un caso muy llamativo», sostuvo Monasterolo en diálogo con «Pasan Cosas». Además, subrayó que la venta de esta droga solo se puede realizar bajo receta y por prescripción médica. Escuchá la entrevista completa con Pasan Cosas:

«En julio se dispensaron 397 unidades mientras que en diciembre el número trepó a 5.000 en la 1° Circunscripción del Colegio de Farmacéuticos», destacó la referente del sector. El incremento no pasó desapercibido para los profesionales del área. «Es un principio activo que los médicos están usando para tratar el covid», agregó. A pesar de que la droga no está aprobada por Anmat, existen profesionales que deciden recomendarlo. Otros medicamentos que se incluyen entre los genéricos que mayor aumento registraron durante la pandemia son el ibuprofeno y el clonazepam. «Todo lo que hemos vivido en los meses de aislamiento modificó los hábitos de vida de todos, posiblemente muchos pacientes no lo estaban utilizando y tuvieron que asistir al médico para poder dormir o por angustia. Los hábitos cambiaron y nos han modificado durante la pandemia», manifestó.

La ivermectina es una droga antiparasitaria de amplio uso en medicina humana y veterinaria, con dosis definidas para conservar un patrón de tolerancia y seguridad para indicaciones conocidas.

En el primer semestre del año los medicamentos aumentaron por debajo del Indice de Precios al Consumidor, mientras que en la segunda del año superaron ampliamente la variable. «Tuvieron un incremento de precios importante en octubre», confirmó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos que agregó que los aumentos en el sector no son lineales y no todos lo hacen de la misma manera y sus variaciones son acordes al IPC.

Los incrementos volvieron a los pacientes más cautos al momento de tener que adquirirlos. «El afiliado consulta, pregunta el precio porque hay una importante variación de precios entre una determinada marca de laboratorio y un genérico, son porcentajes bastantes importantes, entonces el cliente consulta y evalúa que puede llevar», relató. En el caso de los jubilados y pensionados, que utilizan el servicio de la obra social Pami, Monasterolo informó que el precio de los medicamentos es acordado por convenio y el aumento ronda el 12%, por lo cual ese sector no se vio tan afectado porque los remedios aumentaron en menor medida.

Fuente – Aire de Santa Fe