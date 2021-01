Puerto Reconquista: preparan llamado para una nueva licitación

Así lo anunció el Administrador del Ente Puerto Reconquista, Martín Deltín.



El funcionario provincial sostuvo: “Hemos tenido avances importantes en preparar las condiciones de desarrollo de Puerto Reconquista.”

Por otra parte adelantó que “estamos próximos a recibir la habilitación del muelle que hace muchísimos años no está habilitado y hemos obtenido la categorización ambiental del Puerto”. Martín Deltín expresó que “de a poco vamos generando las condiciones que nos permitan presentar un escenario tentador para los inversores.”

“En estos días hemos tenido la recuperación de la Terminal A del Puerto Reconquista que explotaba la empresa “Río del Norte”, la cual ha sido puesta en posesión y disposición del Ente Puerto y se ha rescindido el contrato con esa empresa, indicó. Y al mismo tiempo que destacó: “Nos preparamos para el llamado a una nueva licitación de la terminal portuaria”.

Importantes noticias para la reactivación del Puerto Reconquista

Luego de un proceso de requerimientos, intimaciones e intercambio entre la concesionaria de la Terminal “A” y el Ente Administrador Puerto Reconquista, se produjo la recisión del contrato de explotación de la concesión a la empresa RIO DEL NORTE S.A. (Vicentín y Buyatti), asumiendo la posesión y control de la misma el Ente Administrador Puerto Reconquista, que prepara la propuesta de llamado a licitación de la terminal portuaria.

La concesión finalizada tuvo su inicio el día 01 de enero de 1999 y se extendió hasta diciembre de 2020, finalizando con la instrumentación de la rescisión el día 08 de enero del presente.

Estas acciones se realizan en el marco del ordenamiento del Puerto y adecuación al destino Comercial que tiene el mismo.

Cabe mencionar que la intervención del Ente Puerto Reconquista fue dispuesta por el Gobernador Omar Perotti mediante decretos 574 y 2053/2020, donde fue designado como interventor Martin Deltin y con el principal objetivo de que el puerto Reconquista vuelva a ser operativo, con posibilidades concretas de reactivación y adecuación conforme su destino comercial.

Se informa además, que el Puerto ha obtenido la categorización ambiental, mediante resolución del año 2020 y que se encuentra en curso por ante Vías Navegables de la Nación la solicitud de habilitación de muelles, con presentación de estudios requeridos y elaborados por la UTN Reconquista. También se dio inicio, ante el Ministerio de Transporte de la Nación, la gestión para la profundización del canal de acceso mediante dragado y el balizamiento necesario.

Invitamos a que la comunidad del norte Santafesino, sus instituciones, sus empresarios, comerciantes y quienes puedan aportar al desarrollo de la región, se sientan participes y bienvenidos a trabajar por la reactivación del Puerto Reconquista.

Firma: Martin Deltin, interventor del Ente Puerto Reconquista.

16 años de parálisis



En su decreto, el gobernador señaló entonces que para tomar la decisión tuvo en cuenta la «gravedad» del «informe denuncia» de su representante, que destaca que la «Terminal A» del puerto (espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites) «está inactiva y sin operaciones desde al año 2004»; desde hace 16 años que «no efectúa un embarque ni movimiento portuario alguno, no realiza depósito de cereales y afines, ni acciones tendientes al uso comercial, por sí o por terceros, configurándose así un apartamiento del destino comercial del puerto, lo que no solo representa un claro incumplimiento de la concesionaria al no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual, sino que además conlleva responsabilidades de las autoridades del Ente Puerto en la explotación del puerto comercial como tal, y concurre, cuanto menos en negligencia o abandono de sus funciones de contralor».

