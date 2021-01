Miércoles y jueves paro nacional de los médicos de cabecera de Pami

Se realizará una jornada nacional de protesta de Médicos de Cabecera INSSJP y paro general de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo de trabajadores profesionales Médicos de Primer Nivel de Atención (médicos de cabecera) en toda la Provincia de Santa Fe a partir de las 00hs del día 20/01/2021 y por el término de 48hs.



El Sindicato de Médicos de la República Argentina (AMRA) Seccional Santa Fe informa que el “Nuevo Modelo Prestacional de Médicos de Cabecera” dispuesto por esa Dirección Ejecutiva del INSSJP (PAMI) mediante una resolución, sumado a su innecesaria urgente firma, generó en nuestros afiliados la realización de una Asamblea atento a considerar que dicho nuevo Modelo Prestacional de Médicos de Cabecera avasalla derechos de carácter alimentario (toda vez que no resulta clara la remuneración que percibirán mensualmente los médicos) y obliga a una adhesión sin haber tenido en consideración cuestiones básicas que hacen a la prestación de un mejor servicio a la comunidad y al afiliado del PAMI en particular.

Ante ello, resulta de vital y urgente resolución los siguientes puntos:



-Especificar la instrumentación del otorgamiento de turnos vía electrónica, esta metodología de ninguna manera debe limitar ni condicionar la cantidad de consultas médicas que los profesionales realicen (y posteriormente facturen) ya que, en ese supuesto, estarían trabajando sin percibir remuneración alguna.

-Atento a que el nuevo modelo no reconoce el arduo trabajo que los médicos realizan fuera del horario de atención dispuesto para afiliados de PAMI (redacción de recetas electrónicas, solicitud de estudios, etc.), consideramos que las cápitas deben ser abonadas al 100% atento que, tal como fija nuestra Constitución Nacional, el trabajo debe ser remunerado (no se estaría cumpliendo esta manda constitucional).

-Visitas domiciliarias: urgente modificación y/o implementación de sistema de seguridad para la realización de las mismas, atento que los médicos no sólo arriesgan su salud y vida por el Coronovirus COVID-19, sino también muchas veces se encuentran expuestos a condiciones y lugares de inseguridad que hacen imposible la realización de la visita.

-Urgente cobertura sanitaria y salarial a trabajadores que resultaron infectados de COVID-19 en ocasión del cumplimiento de sus funciones, con retroactividad al inicio de la licencia correspondiente y proveer la entrega de elementos de Bioseguridad, hecho éste que han omitido durante toda la pandemia de COVID-19.

-El nuevo modelo debe necesariamente mejorar las condiciones laborales y contractuales de precariedad que padecen los médicos de cabecera del INSSJP.

Nuestros distintos reclamos, siempre a expreso requerimiento de los afiliados, han encontrando a veces respuesta y otras veces no, teniendo como desenlace el conflicto laboral suscitado días atrás y cuyo malestar por estos días persiste.

Atento lo resuelto en una nueva asamblea -virtual, de carácter no presencial- de trabajadores realizada en fecha 07/01/2021 informamos que se realizará una JORNADA NACIONAL DE PROTESTA DE MÉDICOS DE CABECERA INSSJP y PARO GENERAL DE ACTIVIDADES SIN ASISTENCIA A LOS LUGARES DE TRABAJO de trabajadores profesionales Médicos de Primer Nivel de Atención (médicos de cabecera) en toda la Provincia de Santa Fe (UGL IX y XV) a partir de las 00hs del día 20/01/2021 y por el término de 48hs, convocando e invitando a adherir a colegas de todo el país.

Por lo expuesto y en honor a la buena fe que debe regir las relaciones colectivas del trabajo, solicitamos a la Dirección Ejecutiva del INSSJP una reunión presencial con carácter urgente a los fines de tratar la problemática planteada.