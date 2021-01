Reconquista: dos detenidos por retirar del correo un paquete con marihuana de Misiones

El procedimiento fue en el marco de lo que se denomina «entrega vigilada», en la mañana de este lunes 18 de enero de 2021.



Personal de Gendarmería esperó que retiren el paquete del Correo Argentino y en ese instante procedieron a la detención y ya fueron puestos a disposición del juez federal de Reconquista para la indagatoria.

La droga ya había sido interceptada en un control previo y se lo notificó al juez federal, quien dispuso el secuestro del estupefaciente y que la encomienda continúe a destino, pero bajo vigilancia, para detener a quien vaya a retirarla por el delito de transporte de estupefacientes, y así ocurrió.

Este delito es reprochado con pena de 4 a 15 años de prisión, si es que no hay agravantes o antecedentes (Art. 5° Inc C. de la Ley 23.737).

Ampliamos:



La marihuana quedó secuestrada el 14 de enero de 2021, cuando el perro «Patón» que trabaja aquí con Gendarmería Nacional, olfateó el contenido de un paquete enviado desde Puerto Rico, provincia de Misiones, hacia Reconquista.

R. llegó en una moto conducida por E., ella bajó, retiró la encomienda y cuando iban a salir con la moto, intervino Gendarmería y procedió a la detención de ambos y al secuestro de la moto, el paquete y el celular.

La marihuana interceptada pesó 5,735 kg. Cuando el paquete fue interceptado, habían cambiado el contenido respetando el mismo peso; y el paquete siguió su rumbo normal, monitoreado por Gendarmería, bajo conocimiento del juez federal de Reconquista.

los detenidos quedaron alojados en celdas de Gendarmería, en la ciudad de Avellaneda; y serán indagados el martes 19 de enero, vía internet.

Fuente: reconquistahoy.com