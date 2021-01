Impactante carta abierta de un jefe médico del Hospital Regional

El Dr. Alejandro «Nito» Mansur sostiene que «realmente estamos en un desastre por definición», ya que «la demanda supera la oferta como respuesta a la atención».



Aclara que «a pesar de tener capacidad, insumos, estructura edilicia y mucho más, y que en teoría todo parece manejable, en la realidad no lo es»; y este contexto «pone de manifiesto las virtudes, el comportamiento de los ciudadanos y de nosotros como trabajadores de la salud; y fundamentalmente las debilidades, déficit, optimismo, desaliento, fortalezas y sobre todo, críticas, miserias, etc».

El médico pediatra reveló que decidió escribir esta carta luego de una crítica que le pareció injusta, proveniente de un periodista de la ciudad de Santa Fe, quien además fue funcionario en el área de comunicación del anterior gobierno provincial. Considera que juzgó pésimo el resultado de mortalidad del Hospital de Reconquista frente a la pandemia a partir de «su ignorancia», por eso le sugiere no solo ver los números, porque eso puede llevar a una apreciación equivocada. Añadió que las críticas consideradas injustas caen muy mal en los trabajadores y quitan aliento en un momento delicado, de agotamiento.

Señala un contraste en la misma provincia de Santa Fe, con un Sur Centro que tiene varios efectores públicos y privados, con recursos humanos suficientes, profesionales, no profesionales y residencias de casi todas las especialidades… a diferencia de nuestro Norte, donde siempre todo es diferente.

Advierte también que más camas y respiradores no es la solución si no hay recursos humanos suficientes; y «falta recurso humano médico y no médico«, que la situación es «realmente alarmante», con personal trabajando 24 horas sin descanso, agotado física y mentalmente, devastado»; y anticipa que al terminar la pandemia se verán «aún más las consecuencias».

Sobre el uso de la ivermectina frente al Covid: «No hay evidencia científica que avale su uso» y que en un paciente enfermo, «la dosis que debería usarse es sumamente tóxica en el sistema nervioso y cardiovascular».

CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD

Hace un año más o menos el mundo entero se enfrentó y enfrenta UN FLAGELO inesperado y desconocido.

Por todo lo sucedido (trabajo, instituciones, Recursos Humanos, etc.), me siento con la necesidad de contarles mi punto de vista al respecto, como persona, trabajador de la salud y especialista, para recordarles y enseñarles a la población en general que, una pandemia es un evento en todo el planeta y que un desastre por definición es cuando la demanda supera la oferta como respuesta a la atención y realmente estamos en un desastre por definición. Los efectos que producen los desastres no son buenos (lamentablemente). A pesar de tener capacidad, insumos, estructuras edilicias y mucho más, ya que en la teoría parece manejable todo, pero en la realidad no lo es.

Esto obedece a muchos factores. Lo más importante es que pone de manifiesto las virtudes, el comportamiento de los ciudadanos y de nosotros como trabajadores de la salud; y fundamentalmente las debilidades, déficit, optimismo, desaliento, fortalezas y sobre todo, críticas, miserias, etc.

En medicina existen enfermos, no enfermedades, ya que cada individuo responde y evoluciona a la misma noxa de diferente manera, aunque tenga la misma enfermedad, esto es debido a la Genética de cada Enfermo, mucho más si tiene comorbilidades preexistentes, por eso responden al tratamiento de diferentes formas.

El Norte SIEMPRE estuvo postergado, no es excusa, es una realidad.



Se inauguró un nuevo hospital de alta complejidad (por suerte), y queda el viejo Hospital como apoyo. El sector privado tiene limitaciones desde siempre en cuanto a la oferta.

Hay un concepto en medicina que se llama medicina basada en el contexto, es decir que cada lugar tiene su realidad y capacidad, esto nos sirve para ser objetivos.

Las estadísticas mundiales, incluidas las nuestras, hablan de una mortalidad del 3 al 5% en general.

El otro día vi y escuché un video donde un periodista que quiero creer que lo que dijo podría deberse a su IGNORANCIA del tema, sobre todo de las estadísticas, que si solo se miran los números se puede tener una apreciación equivocada.

El Sur Centro de la Provincia tiene varios Efectores Públicos y Privados con recursos humanos suficientes, profesionales, no profesionales y residencias de casi todas las Especialidades; es decir tienen todo lo que necesitan y esto fue así históricamente, a diferencia de nuestro Norte, donde SIEMPRE TODO ES DIFERENTE. Entonces si lo miramos desde esa óptica, diría como el periodista que la Mortalidad es Altísima teniendo todo y más efectores de Salud, pero esto no es así, ni mucho menos.

Lamentablemente esta enfermedad se manifiesta de diferentes maneras al igual que su evolución, es IMPREDECIBLE, además hay muchos estudios y sugerencias de tratamiento que tienen poco sustento científico debido a que falta todavía evidencia sobre esto que es fundamental.

Un solo ejemplo para no hablar de todos: LA IVERMECTINA (un antiparasitario) que usamos mucho en pediatría, tiene ensayos in vitro (en laboratorio, en una placa) y se dice que inhibe la reproducción del virus, pero in vivo, o sea, en el paciente enfermo la dosis que debería usarse es sumamente tóxica en el sistema nervioso y cardiovascular, y no hay evidencia científica que avale su uso.

Estos eventos nos tienen que hacer trabajar juntos, seriamente y con mucha responsabilidad.

POLITICA DE SALUD SI, POLITICA PARTIDARIA NO.

Este virus no distingue estas cosas, por eso es muy triste ver algunos que pareciera que les importa más hablar de política barata y no de la realidad.

Todos tenemos que ser responsables y hacer nuestra parte. Todos somos importantes si hacemos lo que nos corresponde.

Todos hablan de RESPIRADORES Y CAMAS como que eso es la solución, cuando en realidad es un problema, aunque parezca una paradoja, cuando no tenés recursos humanos calificados para manejar un enfermo conectado a un respirador. Ni hablar de enfermería, mucamas, y el resto del recurso humano.

Falta recurso humano médico y no médico, realmente alarmante.

Podría seguir enumerando un montón de cuestiones, pero para destacar:

1. El escaso recurso humano del Hospital trabaja las 24 horas del día sin descanso.

2. Lo hacemos con Responsabilidad y Vocación.

3. Se hacen autocríticas constructivas.

4. Se evalúan nuevas estrategias.

5. El poco Recurso Humano es calificado.

6. El RECURSO HUMANO ESTA AGOTADO FÍSICA Y MENTALMENTE.

7. Es Admirable el compromiso de todos.

8. Apareció la vacuna y nos vacunamos para protegernos y seguir cuidándolos.

9. Que los ciudadanos se vacunen cuando se pueda y no escuchen los lamentables y tristes comentarios que hay sobre la misma.

Decirle a este periodista que deje las críticas harteras y que sea objetivo, que su ayuda es importante, no así.

Solo si se está todos los días en el hospital se puede ser objetivo.

No inventen peleas ni conflictos donde no hay. Exijan que nos cuiden para poder cuidarlos.

SEAMOS GRANDES Y NO MISERABLES



Estoy preocupado por todo esto y porque el Recurso Humano está DEVASTADO; y cuando esto termine se verán aún más las consecuencias pospandemia.

No quiero faltar el respeto a nadie, solo digo como siempre las cosas de frente y como las siento.

He sido, soy y seré intelectualmente honesto.

Firma:

Alejandro Mansur DNI 14.574.196

Especialista en pediatría y terapia intensiva de niños otorgado por el colegio médico, sap, universidad y academia nacional de medicina.

Docente universitario. Autor de numerosos artículos.

Pongo a disposición mi CV.

