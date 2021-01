Más complicado: Hospital Regional trasladará su terapia intensiva para contar con más camas

Los informes oficiales de contagios muestran una «meseta engañosa», ya que hay un número cada vez más importante de la población que ante síntomas del Covid-19, a lo sumo se aísla, pero no reporta su caso, lo que genera números distorsionados que complican el seguimiento de la pandemia.



El problema se nota claramente en el incremento del número de internados (donde mueren el 55%); y en terapia, donde mueren el 80% de los internados.

«Lo más importante que va a suceder en algunos días es que se trasladará la UCIP del hospital al sector de Endoscopia, dándonos una capacidad máxima de 26 camas en la Terapia del Hospital», anunció el director en conferencia de prensa del Comité de Crisis y Seguimiento Sanitario del Covid-19, en la mañana de este lunes 4 de enero de 2021, donde además pidió a la población que no se relaje, que no deje de lados los protocolos y que no participe de encuentros masivos, dado que la situación requiere «responsabilidad extrema porque todo el mes de enero va a ser muy crítico y el personal del hospital está al límite».

Señaló el Dr. Rudi Nuzarello que «en la terapia del hospital hoy tenemos 15 pacientes internados, 11 de ellos están en asistencia respiratoria mecánica con un pronóstico muy reservado», de los cuales indicó que hay 3 pacientes que ya tienen el alta por el Covid-19 y serán trasladados a centros privados de salud. Informó además que «tenemos en el Hospital de Campaña 16 pacientes con evolución favorable y hoy se espera entre 3 a 5 altas; en sala de clínicas de adultos en el Hospital Nuevo hay 15 pacientes con Covid y 38 pacientes internados en total».

Una vez más Nuzzarello hizo hincapié en que la gente tiene que ser más responsable, asumir un compromiso para con sus parientes y cercanos, ya que no invita a relajarse el hecho de saber que el hospital tiene camas disponibles.

VACUNAS



Con respecto a la vacunación, el Dr. Rudi Nuzarello dijo que «de las 450 dosis que llegaron al hospital, se ocuparon 200; y desde hoy lunes y durante toda la semana se va a seguir vacunado al personal crítico».

MAS DETALLES APORTADOS POR LEIRA MANSUR



Por su parte, la Dra. Leira Mansur, expresó que, «a la fecha tenemos en Reconquista 1870 casos Covid diagnosticados desde el comienzo de la pandemia, en estos últimos 4 días desde el jueves 31 hasta el domingo 3 de enero hemos tenido 76 casos diagnosticados de Covid, de los cuales se distribuyen en 30 casos el día 31, 11 casos el día 1, 20 casos el día 29 y 6 casos el día 3».

«De todos estos casos seguimos con más del 50% los nexos indefinidos. Con respecto a los mismos días del jueves 31 al domingo 3 tuvimos 136 altas, de los cuales el 31 fueron 40 pacientes dados de alta, el 1 fueron 39, el 2 fueron 35 y el 3 fueron 22; estos números hacen que al día de la fecha tengamos 270 pacientes activos cursando la enfermedad Covid en Reconquista», expresó.

La jefa de Salud de la Región indicó que «si uno vuelca la situación en las curvas que venimos manejando, uno ve que hay como un parate, una meseta que no es real, por eso debemos estar muy atentos en estos 15 días que vienen por delante. Otra cosa importante, y que no es menor, es que estamos equiparándonos a lo que pasa en el resto del país con el número de la franja etaria, (la mayor tasa de contagios) se está produciendo desde los 20 a 29 años, hay un aumento en esta franja que son los sintomáticos leves o portadores, pero que van trasmitiendo la patología y esto hace que los números vayan en ascenso»..

Lo que no dijo la profesional es el por qué los números señalan «meseta» y a su vez habló de contagios «en ascenso». Eso es porque hay un número cada vez más importante de la población que ante síntomas del Coronavirus, a lo sumo se aísla, pero no reporta su caso, lo que genera números distorsionados que complican el seguimiento de la pandemia. Quien lo había señalado claramente en ReconquistaHOY, la semana pasada, es el Dr. Nuzarello.

Para finalizar, Mansur manifestó: “Lamentablemente llevamos un total de 34 fallecidos en Reconquista desde que empezó la pandemia”. En relación a localidades similares, graficó que “nosotros tuvimos 24,6 casos por 1000 habitantes en todo 2020”, mientras que Rafaela tuvo 53,8 /1000 y Venado Tuerto 74,3 /1000″.

Fuente: ReconquistaHOY.com, de acuerdo a la entrevista con el director del Hospital, Dr. Rudi Nuzarello.